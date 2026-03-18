Выступление Ларисы Долиной на фестивале в Петербурге покинули более 50 человек
На фестивале джаза в Санкт-Петербурге во время выступления певицы Ларисы Долиной более пятидесяти зрителей покинули зал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Долина выступала в роли хедлайнера и закрывала мероприятие. Артистка появилась на сцене неожиданно, пока саксофонист Игорь Бутман разговаривал с публикой. После окончания своей речи и оваций зала Бутман объявил певицу, и стартовало её шоу.
Такое появление отличалось от формата всего вечера: ранее всех артистов представлял конферансье, и публика встречала их аплодисментами. Уже после первой композиции Долиной зрители начали покидать свои места.
Видео с места событий запечатлело массовый отток гостей — более полусотни человек ушли во время выступления. Некоторые зрители всё же дождались финала концерта и даже подарили исполнительнице несколько букетов цветов.
