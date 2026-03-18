Певица Ханна раскрыла, как заработала первые большие деньги в 16 лет

18 марта 2026, 12:11

Анна Иванова (Фото: Telegram @lifewithHanna)

Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) рассказала в личном блоге о своём первом крупном заработке.





По словам артистки, первые большие деньги она получила в 16 лет. Источником дохода в этом возрасте для неё стали съёмки для каталога обуви и рекламы шейных платков в Турции. Кроме того, Ханна участвовала в конкурсах красоты и зарабатывала по $1–2 тысячи из призовых фондов.

«Конечно, для меня тогда это были просто огромные деньги. Вот. И на первый такой гонорар я привезла маме шубу из Стамбула. И, соответственно, все деньги я старалась тратить на подарки для мамы. Вот такая история», — рассказала Анна.