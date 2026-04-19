«Будет ходить на уроки скрипки»: сын Джигана будет заниматься музыкой
Джиган поделился подробностями о творческом будущем своего 6-летнего сына Давида. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артиста, мальчик уже не испытывает страха перед выступлениями и спокойно чувствует себя на сцене, однако пока не выбрал конкретное направление в музыке.
Рэпер отметил, что в ближайшее время Давид начнёт системно заниматься — для него рассматривают сразу несколько инструментов. Среди вариантов — скрипка, баян и фортепиано. Джиган подчеркнул, что хочет дать сыну возможность попробовать разные направления, чтобы тот сам понял, что ему ближе.
При этом отец не настаивает на том, чтобы ребёнок пошёл по его стопам и занялся рэпом. Напротив, он делает акцент на классическом музыкальном образовании, которое может стать хорошей базой для дальнейшего развития.
