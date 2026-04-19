«Надо цапануть»: Филипп Киркоров обвинил артистов в пиаре на его имени
Филипп Киркоров заявил о попытках артистов привлечь внимание за его счёт
Певец Филипп Киркоров высказался о коллегах, которые, по его мнению, пытаются привлечь внимание к себе за его счёт.
Как приводит слова Киркорова Пятый канал, кекоторые артисты выбирают лёгкий путь — скандалы и провокации вместо музыки. Филипп Бедросович убеждён: не стал исключением и Прохор Шаляпин, к которому певец относится положительно.
«Хочет пиара, хочет немножко популярности к себе, привлечь к своему имени. А это очень модно. Чтобы привлечь к своему имени интерес, надо обязательно цапануть Филиппа Киркорова, задеть», — заявил артист.При этом Киркоров верит в талант Шаляпина и желает ему создать свой хит.
«Пусть ищет песни музыкальные, красивые, хорошие. А не там, чтобы задел Филиппа и сразу к своему нулю стал единицей. Это временно», — добавил певец.