Бывший муж Дженнифер Энистон встретил отцовство: в семье Теру пополнение
Джастин Теру впервые стал отцом. Радостную новость сообщила его супруга, актриса Николь Брайдон Блум, опубликовав в соцсетях трогательный снимок новорождённого.
На фото ребёнок спокойно спит на руках у отца. Пара не стала раскрывать детали о малыше, однако поделилась эмоциями: по словам Николь, они «безумно влюблены» в своего ребёнка.
Для Теру это первый опыт отцовства. Ранее он состоял в браке с Дженнифер Энистон — их союз длился около шести лет и завершился в 2017 году, при этом бывшие супруги сохранили дружеские отношения.
С Николь Брайдон Блум актёр начал встречаться в 2023 году. Их отношения развивались быстро: вскоре после появления вместе на вечеринке после церемонии Vanity Fair Oscar Party пара официально оформила брак. Теперь супруги вступили в новый этап жизни, наслаждаясь родительством.
