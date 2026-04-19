Достижения.рф

Бывший муж Дженнифер Энистон встретил отцовство: в семье Теру пополнение

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Джастин Теру впервые стал отцом. Радостную новость сообщила его супруга, актриса Николь Брайдон Блум, опубликовав в соцсетях трогательный снимок новорождённого.



На фото ребёнок спокойно спит на руках у отца. Пара не стала раскрывать детали о малыше, однако поделилась эмоциями: по словам Николь, они «безумно влюблены» в своего ребёнка.

Для Теру это первый опыт отцовства. Ранее он состоял в браке с Дженнифер Энистон — их союз длился около шести лет и завершился в 2017 году, при этом бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

Джастин Теру (Фото: Instagram* / @justintheroux)
С Николь Брайдон Блум актёр начал встречаться в 2023 году. Их отношения развивались быстро: вскоре после появления вместе на вечеринке после церемонии Vanity Fair Oscar Party пара официально оформила брак. Теперь супруги вступили в новый этап жизни, наслаждаясь родительством.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0