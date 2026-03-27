«Будущего нет»: Сергей Соседов объявил о конце эпохи SHAMAN и назвал альтернативу

27 марта 2026, 15:39

Сергей Соседов объяснил, почему публика готова отказаться от певца SHAMAN

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что время таких артистов, как SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), безвозвратно ушло. Он отметил, что публика хочет видеть на сцене новые лица.





В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов заявил, что общество перенасытилось Дроновым и готово от него отказаться.

«Всё это, конечно, хорошо, но в меру. Люди жаждут чего-то нового. Сколько можно слушать одни и те же заезженные песни? Сейчас время таких артистов наступает, как Ваня Дмитриенко», — добавил эксперт.

«Пока он не станет писать музыку, которая завоюет молодёжь, будущего у него на сцене нет. Сейчас время новых мелодий, новых возможностей и новых свершений. Молодые исполнители это понимают и эксплуатируют эти темы, а Дронов, видимо, ещё не дошёл до этого умозаключения», — заключил Соседов.