«Патриотизм и свобода»: Певец SHAMAN рассказал, зачем лизал лёд на Байкале
В интервью Пятому каналу Ярослав заявил, что считает себя свободным человеком и имеет право на разные формы самовыражения.
«Вы знаете, я свободный человек, я живу в России, в свободной стране. А, как известно, патриотизм — это тоже свобода», — сообщил певец.Он добавил, что не видит противоречий между любовью к Родине и необычными поступками. При этом Дронов отметил, что сознательно выбрал собственный путь, который может быть непонятен другим.
SHAMAN признал, что такой подход вызывает споры, но заявил о готовности к критике. Кроме того, Ярослав рассказал, что не ожидал широкого общественного резонанса от случившегося. Неожиданным для него стал и рост интереса к турам на Байкал на 12%.