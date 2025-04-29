«Будут обсуждать папу, которого уже нет»: сына Паши Техника отправят в реабилитационный центр для подростков

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)
Сына рэпера Паши Техника планируют возить в реабилитационный центр для подростков из-за смерти отца. Экс-супруга музыканта считает, что ребенку необходима помощь психолога.
В личном блоге Ева Карицкая сообщила, что ее 6-летний сын начнет посещать специалиста после приезда в Москву.
Напомним, Паша Техник скончался 4 апреля в больнице в Таиланде.
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«Придется работать с ним, и они будут обсуждать папу, которого уже нет. Дабы ребенок не остался травмируемым и закрытым», — поделилась бывшая жена Техника.
Напомним, Паша Техник скончался 4 апреля в больнице в Таиланде.
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Екатерина Коршунова