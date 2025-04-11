Перед смертью Паши Техника его девушка очистила телефон, оставив лишь одно видео

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
Бывшая жена Паши Техника заявила, что последняя возлюбленная рэпера управляла его телефоном и очистила его перед смертью артиста, оставив только одно видео. Ева Карицкая обвинила девушку в гибели музыканта и сокрытии.
«Это было 25 число. Ему, как мы видим, было очень плохо. С 24 числа телефоном управляла только Тина. Записывает видео для мамы, якобы все хорошо. Она почистила весь телефон перед тем, как мне его отдать. Нет ни с кем переписок, ничего. Только забыла удалить одно это видео…», – написала Карицкая в своём Telegram-канале, приложив соответствующие кадры.На видео представлено, как музыкант, находясь в тяжёлом состоянии, практически не реагирует на происходящее вокруг, после чего падает на кровать.
Карицкая добавила, что Кристина Лекси забрала личные вещи Техника, в том числе его телефон.
«Когда я приехала забирать документы и телефон Паши к дому, где они проживали <....> во дворе стоял матрас с кровью. Здесь уже загадка чья там кровь и что там в доме происходило», – подчеркнула экс-супруга Техника.Читайте также:
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