Бывшая жена Паши Техника анонсировала выход новых треков рэпера

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)
Треки Паши Техника будут выходить даже после смерти рэпера. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая в своих соцсетях.
Речь идёт о релизах неизданных песен, которые Техник записывал при жизни вместе с другими артистами.
Карицкая подчеркнула, что все вырученные с выпуска треков деньги пойдут на обеспечение их общего сына Вани.
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Карицкая подчеркнула, что все вырученные с выпуска треков деньги пойдут на обеспечение их общего сына Вани.
«Неизданного очень много, поэтому канал Техника сейчас будет существовать только в музыкальном плане, где вы сможете услышать эксклюзивные невыпущенные треки», – отметила экс-супруга рэпера.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова