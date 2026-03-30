Чекалиных настигла новая беда
Компания «Би Фит», производящая косметику Letique, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Убытки составили 135 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
После развода Валерия Чекалина передала свою долю в бизнесе Артёму. В 2025 году компания заработала около 186 миллионов рублей, но не смогла избежать значительных убытков.
Ранее «Би Фит» демонстрировала высокие доходы. В 2021 году чистая прибыль составила более полумиллиарда рублей, а в 2022 году снизилась до 254 миллионов. Однако в 2023 году ситуация резко изменилась после обвинений Чекалиных в уклонении от уплаты налогов и ареста счетов.
Среди партнеров компании находится Роман Вишняк, который в 2026 году получил 2,5 года колонии за вывод более 250 миллионов рублей за границу. В настоящее время Артём Чекалин находится под домашним арестом по делу об уклонении от уплаты налогов, а дело Валерии прекращено из-за её тяжелого состояния здоровья.
