Вдовец Людмилы Гурченко Сенин планирует опубликовать личные дневники актрисы
Вдовец народной артистки СССР Людмилы Гурченко Сергей Сенин планирует опубликовать личные дневники актрисы. Об этом пишет РИА Новости.
Он занимается расшифровкой записей, отметив, что это «очень сложно». Мужчина добавил, что почерк Гурченко был «невыносимым», и только ему удается разобраться в записях. Если он обнаружит интересную историю, которая не вошла в книги, обратится к издательствам.
Людмила Гурченко — легендарная актриса и певица, известная по фильмам «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих» и другим. Она ушла из жизни 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет.
