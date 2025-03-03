«Чешуя, nutella и цирк Шапито»: Стилист оценила образы звезд на премии «Оскар-2025»

В Лос-Анджелесе в ночь со 2 на 3 марта состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар». На красной дорожке можно было увидеть Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, Селену Гомес, Деми Мур, Майли Сайрус, Холли Берри и многих других. Впервые на награждении были российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.