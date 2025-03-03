«Чешуя, nutella и цирк Шапито»: Стилист оценила образы звезд на премии «Оскар-2025»

Съемочная группа фильма «Анора» на церемонии награждения (Фото: кадр с трансляции церемонии)
В Лос-Анджелесе в ночь со 2 на 3 марта состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар». На красной дорожке можно было увидеть Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, Селену Гомес, Деми Мур, Майли Сайрус, Холли Берри и многих других. Впервые на награждении были российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.
Стилист, автор Telegram-канала «КрисПисовская» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» отметила, что образы Юры Борисова и Марк Эйдельштейн, как всегда, отдают дань уважения «старой классике Голливуда» — строгие черно-белые костюмы.
Юра Борисов с супругой Анной Шевчук (Фото: кадр с трансляции церемонии)
Эксперт назвала наряд Арианы Гранде в Couture Schiaparelli SS25 «сложным дизайном модного дома».
Ариана Гранде (Фото: кадр с трансляции церемонии)
По словам стилиста, в образах американских звезд наблюдается много чешуйчато-каплеобразного блеска, что выглядит деликатно и красиво.
Селена Гомез (Фото: кадр с трансляции церемонии)
«Такое цыганочное настроение в хорошем смысле. Хочется украсть это серебро себе в шкаф и добавлять его в разные ткани. Оно смотрится как каплеобразные стразы, разбитое стекло, металлический шелк. Если у вас есть какое-то серебро в гардеробе, то смело используйте в обычной жизни», — подчеркнула Палюткина. Деми Мур (Фото: кадр с трансляции церемонии)
Собеседница отметила, что все новое — это хорошо забытое старое, поэтому замечается преобладание «старого доброго Голливуда».
Стилевой «Оскар» Палюткина предложила вручить Эндрю Гарфилду, который был в шоколадно-коричневом костюме.
Эндрю Гарфилд (Фото: кадр с трансляции церемонии награждения)
Синтия Эриво (Фото: кадр с трансляции церемонии награждения)
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Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американских журналистов
Юра Борисов с супругой Анной Шевчук (Фото: кадр с трансляции церемонии)
«Будущим невестам стоит обратить внимание на платье жены Юры: красивая асимметричная форма и почти прозрачная ткань в виде чего-то чешуйчатого», — стилист прокомментировала наряд жены Борисова Анны Шевчук.
Эксперт назвала наряд Арианы Гранде в Couture Schiaparelli SS25 «сложным дизайном модного дома».
Ариана Гранде (Фото: кадр с трансляции церемонии)
«Было очень много платьев в стиле волшебницы Глинды — роль Арианы в мюзикле. То есть преобладание рюшек, легкости, атласа. Самое главное — розовый цвет, задействованный в разных оттенках, что придает нежности и воздушности образам», — добавила специалист.
По словам стилиста, в образах американских звезд наблюдается много чешуйчато-каплеобразного блеска, что выглядит деликатно и красиво.
Селена Гомез (Фото: кадр с трансляции церемонии)
«Такое цыганочное настроение в хорошем смысле. Хочется украсть это серебро себе в шкаф и добавлять его в разные ткани. Оно смотрится как каплеобразные стразы, разбитое стекло, металлический шелк. Если у вас есть какое-то серебро в гардеробе, то смело используйте в обычной жизни», — подчеркнула Палюткина. Деми Мур (Фото: кадр с трансляции церемонии)
Собеседница отметила, что все новое — это хорошо забытое старое, поэтому замечается преобладание «старого доброго Голливуда».
«Это старый добрый гламур в безупречном исполнении, который никогда не надоест. Это корсетного кроя и со складками платья от Vivienne Westwood, струящие ткани из фатина от Dior, бархат, крой, дороговизна, ненавязчивый макияж и минимализм в украшениях», — поделилась мнением она.
Стилевой «Оскар» Палюткина предложила вручить Эндрю Гарфилду, который был в шоколадно-коричневом костюме.
Эндрю Гарфилд (Фото: кадр с трансляции церемонии награждения)
«Хочется утонуть в этом образе, как в банке nutella, и жить лучшую сладкую жизнь. Это элегантно и впечатляюще смотрится.В завершении беседы Кристина Палюткина выразила недоумение по поводу присутствующей в образах темы бантиков.
Синтия Эриво (Фото: кадр с трансляции церемонии награждения)
«Эта тема как будто не покидает умы инфантильных звездочек. Но мне кажется, что этот тренд уже давно устарел и хочется больше серьезности. А то будто цирк "Шапито" на выгуле. Удивительно, что такое допускается на таких мероприятиях, однако мы смотрим и не осуждаем», — заключила автор Telegram-канала о моде.
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Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американских журналистов
Анастасия Панченко