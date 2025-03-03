Комплимент Борисову, смешной костюм Шаламе, страстный поцелуй Броуди и смелый наряд Сэндлера: как прошел «Оскар-2025»

Фото: istockphoto / vzphotos
В Лос-Анджелесе 2 марта состоялась церемония вручения премии «Оскар». На красной дорожке можно было увидеть Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, Селену Гомес, Деми Мур, Майли Сайрус, Холли Берри и многих других. О самых ярких и смешных событиях вечера расскажет «Радио 1».
Тимоти Шаламе в костюме банана
Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал выход Тимоти Шаламе в экстравагантном жёлтом костюме. Образ актёра тут же сравнили с бананом или даже маслёнкой, что вызвало волну шуток в интернете.
Стоит отметить, что его спутница Кайли Дженнер выбрала наряд в соответствии с мероприятием.
Тимоти Шаламе (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)
Адам Сэндлер нарушает дресс-код
Неожиданным образом удивил публику Адам Сэндлер, появившийся на «Оскаре» в спортивных шортах, голубой толстовке и кроссовках. Ведущий вечера Конан О’Брайен не смог пройти мимо такого образа и со сцены пошутил: «Адам, ты выглядишь как парень, который играет в онлайн-покер в два часа ночи».
Однако Сэндлер остался верен себе и, похоже, нисколько не смутился, несмотря на то, что его обвинили в нарушении дресс-кода, ведь другие гости премии были одеты в дорогие платья и костюмы.
«Никто не замечал, во что я одет, пока ты не поднял эту тему. Мне нравится, как я выгляжу. Потому что я хороший человек. Мне всё равно, что я ношу, а что нет. Только представь, мои шикарные спортивные шорты и пушистая толстовка настолько тебя оскорбляют, что тебе пришлось издеваться надо мной перед моими сверстниками», — ответил Сэндлер.
Адам Сэндлер (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)
Провокационные выходки
Сюрпризом для зрителей стал страстный поцелуй Холли Берри и Эдриана Броуди прямо на красной дорожке. Так актёры воссоздали момент с «Оскара» — 2003, когда Броуди, получая статуэтку за роль в «Пианисте», не смог сдержать эмоций и неожиданно поцеловал Берри.
К слову, модель Эрика Пелосини также привлекла внимание — она надела провокационный полупрозрачный наряд, который практически ничего не скрывал.
Это далеко не первый раз, когда она оказывается в центре обсуждений из-за смелых образов — несколько лет назад её снимки топлес на яхте с мужем принцессы Евгении уже становились причиной громких заголовков.
«Я сняла бикини, потому что оно промокло. Обычно я никогда не хожу топлес, но когда мое бикини намокло, я решила его снять. Знаю, что ситуация выглядит некрасивой для Джека и его семьи: он на лодке в окружении трех женщин, ни одна из которых не является его женой. Мне очень жаль, если я причинила какое-то неудобство принцессе Евгении и Джеку», — прокомментировала тогда модель.
Российский фильм «Анора» — главный триумфатор премии
Фильм «Анора» (18+) стал настоящей сенсацией, завоевав сразу пять «Оскаров», включая награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучшую женскую роль» (Майки Мэдисон). Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн моментально стали героями шуток в интернете — особенно после того, как в сеть попали кадры, где они уносят огромную статуэтку «Оскара».
Юра Борисов уступил «Оскар» Кирану Калкину за его роль в фильме «Реальная боль». Тем не менее, работу российского актера высоко оценил Роберт Дауни-младший, отметив игру Борисова.
«У тебя большое будущее и ты на своем месте», — сказал голливудский актер.
Юра Борисов (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)
«Оскар»-2025 посвятил особый момент пожарным Лос-Анджелеса
Одним из самых эмоциональных эпизодов вечера стало чествование пожарных, которые героически боролись с разрушительными пожарами в Лос-Анджелесе. Зал встретил их овациями, а сами сотрудники экстренных служб выразили благодарность за оказанное внимание.
Фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»
Читайте также:
Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию
«Он был мерзким»: Андрей Кончаловский унизил голливудскую звезду ради Юлии Высоцкой
Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американских журналистов
Дайана Хусинова