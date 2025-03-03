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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Чистый бизнес»: Пригожин раскрыл, почему Борисов на самом деле оказался на «Оскаре»

«Чистый бизнес»: Пригожин раскрыл, почему Борисов на самом деле оказался на «Оскаре»

Пригожин: в кинопремии «Оскар» сыграла роль политика
Юра Борисов и его жена Анна (Фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

Юра Борисов и его жена Анна (Фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

В США состоялась 97-я церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар». Среди номинантов оказался российский актер Юра Борисов. Статуэтку он не выиграл, однако был отмечен актером Робертом Дауни-младшим. Сам фильм «Анора» все же выиграл «Оскар».
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что политика — вершина шоу-бизнеса, что применимо к премии «Оскар».

«У меня 25 лет назад вышла книга "Политика — вершина шоу-бизнеса". Ничего не изменилось: политика в культуре, в спорте — кругом. То, что на "Оскаре" присутствовали наши, и то, что фильм с участием наших номинирован, — просто замечательно. Честно сказать, я вообще удивлен», — поделился продюсер.

По его словам, присутствие российских актеров на главной кинопремии в Лос-Анджеле говорит о политическом «ветре перемен».
Фото: istockphoto/Pitroviz

«Вспомните, что творилось два года назад: героем "Оскара" был Зеленский. В общем, ветер перемен дует то в одну сторону, то в другую. Сегодня Борисов сидит на премии «Оскар», и о нем говорит Роберт Дауни-младший. Это, как в "Крестном отце" — ничего личного, чистый бизнес. От любви до ненависти один шаг. Как туда, так и назад. У некоторых представителей был восход, сегодня закат. Ну, теперь снова восход», — высказался Иосиф Пригожин.

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Предвидел свою смерть: почему на самом деле умер 32-летний исполнитель хита «Девчонка-девчоночка» Женя Белоусов
03 марта 2025, 11:42

Женя Белоусов (Фото: кадр из клипа «Облако ​волос»)

Певец Женя Белоусов подарил такие хиты, как «Девчонка-девчоночка», «Девочка моя синеглазая», «Дуня-дуняша» и многие другие. В конце 1980-х он был одним из самых известных поп-певцов. Однако талантливый артист внезапно скончался в возрасте 32 лет.
Что привело Женю Белоусова к смерти — в материале «Радио 1».

Биография


Евгений Белоусов и его брат-близнец Александр родились 10 сентября 1964 года в деревне Жихарь Харьковской области. Через время семья переехала в город Курск, где Женя окончил математическую школу, а также музыкальную. Примечательно, что с ранних лет Евгений мечтал стать артистом. По словам родителей братьев, Александр был спокойным ребенком, а вот гиперактивный Евгений доставлял им немало забот.

В 10 лет Белоусова сбила машина. После этой аварии он до конца жизни страдал от головных болей. Из-за проблем со здоровьем его также не взяли в армию.

Знакомство с Бари Алибасовым


Братья Белоусовы играли в школьном ансамбле с 12 лет, а спустя несколько лет своей игрой они уже зарабатывали первые деньги. Когда в середине 80-х Бари Алибасов искал новых музыкантов в коллектив «Интеграл», ему посоветовали обратить внимание на хорошего гитариста, который играет в одном из курских ресторанов. Продюсеру понравилась игра немного застенчивого, но очень артистичного Жени, и Алибасов предложил ему стать бас-гитаристом в его группе. В общей сложности Белоусов отыграл в «Интеграле» около пяти лет. Вскоре он стал фронтменом группы.

Как Женя Белоусов стал популярным


В 1987 году у музыканта начался роман с редактором культовой программы «Утренняя почта» Мартой Могилевской. Марта познакомила Белоусова с композитором и продюсером Виктором Дорохиным, а также с поэтессой Любовью Воропаевой. Дорохин при знакомстве решил, что сделает из Жени звезду, Воропаевой же, наоборот, молодой человек не приглянулся. Однако сотрудничество музыкантов все-таки состоялось.

Дорохин и Воропаева взялись за создание образа певца-романтика в 1988 году. Их дебютной работой стала песня «Алушта», которая вышла в рамках «Утренней почты» и привлекла к исполнителю внимание зрителей. В том же году вышла композиция «Девочка моя синеглазая».

Женя Белоусов (Фото: кадр из клипа «Девочка моя синеглазая»)

Увидев первый успех, продюсеры решили придумать 24-летнему Евгению новую биографию. С этого момента он стал Женей Белоусовым и на шесть лет моложе своего настоящего возраста.

Рокер, вынужденный петь «попсу»


Многочисленные фанаты привыкли видеть Белоусова в образе романтика, однако в жизни он был полной противоположностью своего сценического имиджа. Например, он обожал погонять на байке по ночной Москве. Что касается музыки, то Женя с ранних лет обожал рок, но на сцене ему приходилось исполнять «попсу».

Годами образ певца оставался неизменным. В какой-то момент это стало тяготить Белоусова, и он предложил продюсерам изменить его стиль, но они настаивали на том стиле, который хорошо продавался. Евгений все чаще начал искать утешение в алкоголе, что, в свою очередь, начало сказываться на работе. Тогда Дорохин и Воропаева заявили, что если он прекратит выпивать, то тогда можно будет обсудить какие-то изменения.

Однако договориться им так и не удалось, поэтому музыкант ушел от продюсеров. Затем Белоусов попытался выйти из привычного всем образа. Ему хотелось выглядеть по возрасту и быть мужчиной, а не вечным юношей. Вскоре Женя начал сотрудничать с известным композитором и продюсером Игорем Матвиенко. В процессе их работы появилась композиция, которая стала супер хитом — «Девчонка-девчоночка». После этого Матвиенко написал для исполнителя еще несколько песен, но такого успеха, как предыдущий хит, они не имели.

Женя Белоусов (Фото: кадр из клипа «Девчонка-девчоночка»)

Чтобы поправить финансовое положение, Белоусов решил заняться водочным бизнесом. Но и это не принесло ему желаемых доходов. Средств для раскрутки вновь не хватало, певца начали постепенно забывать. В один из дней певец познакомился с продюсером Юрием Айзеншписом, благодаря которому Женя вновь начал исполнять свои старые хиты.

Преданные поклонники, которые были рады возвращению артиста на сцену, заметили внешние изменения Белоусова. Он возмужал, прибавил в весе и сменил гардероб. Однако с новым образом певец уже не так ярко выделялся среди представителей шоу-бизнеса и стал постепенно стираться из памяти фанатов.

Проблемы со здоровьем и смерть


Вскоре у Евгения участились проблемы со здоровьем. У артиста случались приступы эпилепсии, а также его мучили сильные головные боли, которые он пытался заглушить алкоголем. В марте 1997 года Белоусов попал в больницу с приступом острого панкреатита. Затем у него случился инсульт. Жене сделали операцию, после которой он не вышел из комы. В ночь на 2 июня 32-летний Евгений Белоусов скончался от кровоизлияния.

Версии гибели Жени Белоусова


Спустя много лет после смерти Жени Белоусова его первый концертный директор Николай Агутин озвучил свою версию трагедии. По его словам, роковую роль сыграла сущая мелочь. Артист легкомысленно отнесся к своему здоровью, что могло стоить ему жизни.

«Алкоголь Женю немного подкосил. Он набрал несколько лишних килограммов и решил с помощью премудростей медицины подлечиться. Лег в больницу, там ему капельницы назначили. В больнице Жене ставили обыкновенные капельницы. Он пошел покурить, вытащил капельницу. А вернувшись, поставил ее обратно на руку. Поставил, видимо, неправильно. Врачи лично мне потом говорили, что, вероятно, пузырек воздуха попал. В результате он ушел во цвете лет, безумно нелепо. И очень жалко. Смерть по незнанию, по неосторожности, по легкомыслию», — рассказывал Агутин в беседе с NEWS.ru.

По мнению поэта Александра Шаганова, поэт и вовсе предвидел свою смерть.

«Он так и сказал: "Сань, я почему-то совсем не представляю себя старым". Произнес не сгоряча, а очень искренне, он же был искренним. Он как будто предчувствовал или напророчил все это сам себе», — поделился он.

Личная жизнь


Первой женой Евгения Белоусова стала провизор Елена Худик. В 1987 году родилась их дочь Кристина. Уже через год брак распался из-за популярности и загруженного графика певца. Второй брак исполнитель заключил с солисткой группы «Мираж» Натальей Ветлицкой. Этот союз просуществовал еще меньше — всего десять дней.

Затем Белоусов вновь сошелся с экс-супругой Еленой Худик. Пара во второй раз заключила брак, а затем снова развелась в 1995 году. Причиной развода стал роман артиста со своей бэк-вокалисткой Оксаной Шидловской, которая родила ему сына Романа. С 1994 года и до последних дней Белоусова его супругой была певица Елена Савина. Они познакомились на вечеринке. Артист первым подошел к симпатичной блондинке, заявив, что та очень похожа на его бывшую жену. После смерти Жени она несколько лет выступала под его фамилией, однако успешной артисткой так и не стала.

Дети


Сейчас дочери Евгений Белоусова Кристине 37 лет. Она унаследовала от отца любовь к творчеству. Кристина окончила музыкальную школу, занялась танцами, выучилась на психолога и увлеклась путешествиями. Известно, что какое-то время Белоусова работала переводчицей. В 2020 году она стала мамой.

Кристина Белоусова с сыном (Фото: Инстаграм* @cristina_bel)

Сын музыканта Роман Белоусов тоже с самого детства увлекался музыкой. Он играл на гитаре и исполнял рок-композиции. Но позже переключил свое внимание на технику. В результате он поступил в Московский авиационный институт. В то же время не утихала его любовь к музыке, и он занялся вокалом. Примечательно, что его голос оказался удивительно похожим на тембр отца.

Сейчас наследник иногда выступает со своей группой на сцене – коллектив в том числе исполняет хиты Жени Белоусова. Брат музыканта Александр Белоусов тоже связал с музыкой свою жизнь. Он был одним из участников группы «Рассвет», где играл на барабанах. Позже вошел в состав коллектива ONWARD. В 2000-м у него родился сын, которого он назвал в честь брата – Евгений.

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В Сеть утекли интимные фото Веры Брежневой на фоне слухов о работе в эскорте
03 марта 2025, 11:37

Вера Брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева последние несколько лет проживает в Италии. После развода с Меладзе артистка переживает затяжную депрессию и сталкивается с финансовыми трудностями. На фоне массовой отмены ее концертов в Европе появились даже слухи о том, что Брежнева не пренебрегает эскорт услугами, чтобы заработать на жизнь.
Накануне в Сети появились обнаженные снимки певицы. По одной из версий, к сливу фото в Сеть может быть причастен один из состоятельных поклонников артистки.

Примечательно и то, что в галерее Брежневой были откровенные фотографии, датированные 2022-2023 годами. Тогда артистка еще состояла в браке с продюсером Константином Меладзе. Сомнения в том, что снимки предназначались для супруга, вызывает тот факт, что в последние годы совместной жизни были далеко не идеальными. Продюсера неоднократно замечали в обществе других женщин и приписывали ему романы «на стороне».

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Союз с афроамериканцем, детский дом, измены, инсульт и остановка сердца: Как сейчас живёт Ирина Понаровская после утраты детей?
03 марта 2025, 11:36

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Ирина Понаровская, звезда советской эстрады 80-х и 90-х, 12 марта отметит 72-летие. Однако её жизнь омрачена тяжелой утратой: единственный сын, талантливый художник и дизайнер ювелирных украшений Энтони, скончался в возрасте 39 лет.
Эта трагедия стала огромным ударом для Ирины, её семьи и супруги сына. Помимо этого, у нее была дочка, которую она отдала в детский дом. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Остановка сердца и предательство супруга

Ирина Понаровская начала свою карьеру в знаменитом ВИА «Поющие гитары». Будучи студенткой первого курса, она не только присоединилась к ансамблю, но и нашла свою первую любовь — руководителя группы Григория Клеймица. Их брак выглядел прочным, но вмешательство роковой соперницы разрушило его. Не желая мириться с предательством, Понаровская приняла трудное решение о разводе и погрузилась в работу, получая взамен искреннюю любовь зрителей.

Однако судьба решила испытать певицу ещё раз: во время концерта в Курске у неё внезапно ухудшилось состояние. Срочно вызванная скорая помощь везла её в больницу, но по дороге сердце Ирины остановилось. Причиной этого стала серьёзная болезнь почек, долгое время подтачивавшая её здоровье. Врачи уже потеряли надежду, но, словно по воле высших сил, артистка вернулась к жизни.

Фото: iStock/sudok1

Союз с афроамериканцем

Немного спустя после клинической смерти Ирина Понаровская перенесла микроинсульт, который оставил серьезные последствия: полгода она была вынуждена передвигаться с помощью ходунков, а одна сторона её лица оказалась парализована. Эта болезнь заставила певицу сделать паузу в карьере, чтобы сосредоточиться на своем восстановлении.

В этот сложный период в её жизни появился Вейланд Родд — талантливый джазовый певец, сын американских эмигрантов. Он ухаживал за Ириной так романтично, что она не смогла устоять перед его обаянием. Их отношения стали настоящим шоком для семьи артистки, которая категорически не одобряла союз с афроамериканцем. Однако, как известно, любовь не знает границ, и Понаровская, несмотря на мнение близких, с головой погрузилась в мир страстных чувств.

Влюблённые поженились, но у них не получалось стать родителями. Все беременности заканчивались выкидышами.

Приемная дочка и развод

Ирина почти утратила надежду стать матерью, но однажды, во время гастролей, произошло нечто судьбоносное. В её гримёрку вошла незнакомая женщина с очаровательной темнокожей девочкой на руках. Она поделилась своей печальной историей: отец малышки, африканский студент, исчез, а у неё не было средств, чтобы растить ребёнка. Понаровская восприняла это как знак судьбы и, не раздумывая, решила, что маленькая Настя станет её дочерью.

В 1984 году Ирина Понаровская наконец стала матерью, родив сына Энтони от Вейланда Родда. Однако она приняла трудное решение отдать свою приёмную дочь Настю в детский дом. Семейное счастье оказалось недолговечным: через семь лет брак с Вейландом распался из-за его измен и насилия в семье.

Настю удочерила воспитательница детского дома, и, по её словам, в новой семье ей было очень комфортно. Когда Анастасии Кормышевой исполнилось 10 лет, она посетила концерт Ирины Понаровской и даже подарила ей букет цветов. Певица поблагодарила девочку и обняла её, но после выступления, вопреки ожиданиям Насти, так и не подошла к ней.

Фото: iStock/Berezko

Кража украшений

Спустя годы Ирина Понаровская вновь встретилась с приёмной дочерью Анастасией Кормышевой в программе «Жди меня». Певица предложила Насте переехать к ней, и они наладили отношения, включая контакт с сыном Ириной, Энтони.

Однако всё изменилось, когда Анастасия без разрешения примерила золотые украшения Понаровской и отправилась в магазин. Узнав об этом, Ирина выгнала её из дома, обвинив в краже и заявив, что не считает Настю частью своей семьи. Анастасия, возмущаясь, утверждала, что её жизнь превратилась в ад, и предсказала, что жизнь накажет Понаровскую за её поступки.

Похищение сына

После расставания с Вейландом Роддом Ирина Понаровская пережила настоящий кошмар, когда её бывший муж похитил их сына Энтони и исчез. Несмотря на отказ милиции принять заявление о пропаже, Ирина самостоятельно нашла сына в Воронеже и забрала его обратно.

Энтони сталкивался с трудностями в школе, включая жестокое избиение, после чего Ирина отправила его учиться в Норвегию для более безопасной жизни. Взрослея, Энтони обосновался в Эстонии, женился на художнице Анне Чайковской, у них родились двое детей. Позже семья вернулась в Россию, а Энтони стал дизайнером и иногда подрабатывал диджеем, продолжая следовать творческому пути, унаследованному от матери.

Фото: iStock/alexkoral

Лежал без сознания на холодном кафельном полу

Энтони всегда уделял большое внимание своему здоровью: он не употреблял алкоголь, не курил, регулярно занимался спортом и следил за своим питанием. Каждый вечер он завершал день контрастным душем, считая это полезной привычкой. Однако 19 сентября все изменилось. В тот вечер его жена Анна легла спать раньше, а Энтони, как обычно, отправился в ванную. Проснувшись среди ночи, она почувствовала странное беспокойство.

Часы показывали 5 утра, и она услышала шум воды в душе, но мужа рядом не оказалось. Заглянув в ванную, Анна в ужасе застыла: Энтони лежал без сознания на холодном кафельном полу. Вызванные медики констатировали его смерть. Ему было всего 39 лет, и причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность.

Для Ирины Понаровской потеря сына стала невыносимым ударом, она настояла на закрытых похоронах. Спустя месяц после трагедии певица решила вернуться к работе, активно принимая заказы на новогодние выступления. Её гонорары заметно выросли, что стало неожиданностью для многих.

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Выложила всю правду: якобы избитая Кудрявцевой няня рассказала о поведении звезды
03 марта 2025, 11:30

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Марина Рассказова, которая работает няней в семье Леры Кудрявцевой, пришла на ток-шоу «Звезды сошлись» и рассказала всю правду о поведении телеведущей.
Напомним, Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Telegram-канал «Свита короля» написал, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та нецензурно ругалась при детях, а в ответ Кудрявцева ударила няню.

«Много пишут неправды, но, чтобы такое! Я не люблю оправдываться, но от всего, что я прочитала, в зобу дыханье сперло! Все няни со мной, у меня одна проработала шесть лет, потом ушла, потому что она была для грудничков. Одна няня с Машей, вторая отдыхает. У меня две няни посменно», — рассказала Кудрявцева.

После этого в студии появилась якобы избитая Кудрявцевой няня Марина Рассказова. Обняв Леру, женщина рассказала всю правду.

«Лера ни на кого не может повысить голос! Я попала как в семью», — отметила Марина.

Тогда адвокат Елена Пономарева посоветовала Кудрявцевой обратиться в полицию и наказать авторов порочащей честь публикации. Журналистам может грозить штраф до 1 млн рублей или даже лишение свободы сроком на два года.

Кудрявцева заявила, что уже подала иск в суд.

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Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина: тайный муж, двое детей и экранный роман с Сильвестром Андреевичем
03 марта 2025, 11:00

Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Сегодня, 3 марта, звезде сериалов «СашаТаня» и «Тайны института благородных девиц» Алине Ланиной исполняется 36 лет. Яркая, талантливая, трудолюбивая актриса не любит распространяться о своей жизни вне сцены. О том, что известно о личной жизни артистки и о новых творческих начинаниях восходящей звезды кино, читайте в материале «Радио 1».


Биография актрисы


Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Алина Ланина родилась 3 марта 1989 года в городе Екатеринбург. Мама Алины по специальности журналист, а папа — обычный работник завода, увлекающийся живописью. Родители будущей звезды сериалов не смогли сохранить семью, и вскоре папу заменил отчим.

В семье Кизияровой (настоящая фамилия) появились новые члены: братья Ваня и Михаил, а также сестра Катя. В большой семье Алина рано начала проявлять творческие способности, маленькие концерты были обычным семейным делом. В старших классах красавицу Кизиярову заметили в модельном агентстве. В результате Алина получила несколько привлекательных предложений о сотрудничестве. Она посетила такие страны, как Италия, Чили, Франция и Аргентина, но оставаться в индустрии моды не входило в планы будущей актрисы.

Окончив школу, она подала документы в Екатеринбургский театральный институт, который успешно закончила в 2010 году по специальности «актриса драматического театра и кино». Параллельно учебе девушка снималась в кино. В 2006 году она впервые появилась на экране в одном из эпизодов сериала «Детективы». А через два года она исполнила роль Светы, бывшей супруги бизнесмена Столярова, в многосерийной мелодраме «Обручальное кольцо».

Именно во время работы над этим проектом Алину заметил специалист по подбору актёров для сериала «Институт благородных девиц». Он предложил ей пройти пробы для участия в многосерийной исторической драме «Тайны института благородных девиц». После этой роли Алину стали активно приглашать в другие проекты. Актриса снималась в фильмах «Любовь и прочие нелепости», «Детективы», «След», «Склифосовский-2», «Братаны-3», «ЧС» и «Папины дочки», а также сыграла роль Евы в популярном сериале «СашаТаня».


Личная жизнь


Алина Ланина со своими детьми (Фото: Телеграмм@laninaalina)

В сериале «СашаТаня» Алина Ланина сыграла роль жены Сильвестра Андреевича (актера Алексея Климушкина). Роль получилась настолько убедительной, что поклонники актеров решили, что любовь настоящая. По поводу романа Ланиной и Климушкина много судачили и ждали развития отношений, но все оказалось только сплетнями.

В связи с тем, что её поклонники активно обсуждают выдуманные подробности её личной жизни, актриса решила немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о том, что происходит на самом деле. Оказалось, что Ланина давно замужем и имеет ребенка. В декабре 2020 года у актрисы родился сын Лёва. Однако имя счастливого отца Алина оставила в секрете. В январе 2023 в семье артистки снова случилось пополнение, родилась дочка Надежда.

«Отец моих детей — лучший друг. Неожиданность для меня и по сей день. Ах, было столько вариантов. За 12 лет мы сотни раз расставались „окончательно и бесповоротно“, самое долгое — на один день. Видимо, наши малыши, тогда еще будущие, возвращали друг к другу вновь и вновь. Иначе объяснить успех нашего союза я не могу», — делилась Ланина в личном блоге.

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Почему поменяла фамилию?


Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Артистка всё ещё использует фамилию Кизиярова, доставшуюся ей от родителей. Однако в 2015 году она решила взять сценический псевдоним, поскольку её настоящая фамилия оказалась слишком сложной для написания.

«До 25 лет была Алиной Кизияровой, а потом взяла творческий псевдоним — документы не меняла. Вы спросите почему? Ну во-первых, мою фамилию постоянно коверкали и неправильно писали в титрах, самый невинный вариант — Кизлярова. А во-вторых, я никогда за нее не держалась, потому что она "чужая"» и папе досталась от отчима, — цитирует слова актрисы издание 7days.ru.

Актриса сейчас


Алина Ланина (Фото: Телеграмм@laninaalina)

Алина Ланина живёт в доме, который купила сама. Он находится в подмосковном клубном коттеджном посёлке Riga Family. Актриса продолжает много работать. В 2024 году в прокат вышли картины «Последний богатырь. Наследие» и «Тётя Марта-2». В 2025 находятся в производстве фильмы «Большой человек», «Про.зрение» и «Тимур и его команда».

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