«Чистый бизнес»: Пригожин раскрыл, почему Борисов на самом деле оказался на «Оскаре»

Юра Борисов и его жена Анна (Фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)
В США состоялась 97-я церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар». Среди номинантов оказался российский актер Юра Борисов. Статуэтку он не выиграл, однако был отмечен актером Робертом Дауни-младшим. Сам фильм «Анора» все же выиграл «Оскар».
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что политика — вершина шоу-бизнеса, что применимо к премии «Оскар».
По его словам, присутствие российских актеров на главной кинопремии в Лос-Анджеле говорит о политическом «ветре перемен».
Фото: istockphoto/Pitroviz
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«У меня 25 лет назад вышла книга "Политика — вершина шоу-бизнеса". Ничего не изменилось: политика в культуре, в спорте — кругом. То, что на "Оскаре" присутствовали наши, и то, что фильм с участием наших номинирован, — просто замечательно. Честно сказать, я вообще удивлен», — поделился продюсер.
По его словам, присутствие российских актеров на главной кинопремии в Лос-Анджеле говорит о политическом «ветре перемен».
Фото: istockphoto/Pitroviz
«Вспомните, что творилось два года назад: героем "Оскара" был Зеленский. В общем, ветер перемен дует то в одну сторону, то в другую. Сегодня Борисов сидит на премии «Оскар», и о нем говорит Роберт Дауни-младший. Это, как в "Крестном отце" — ничего личного, чистый бизнес. От любви до ненависти один шаг. Как туда, так и назад. У некоторых представителей был восход, сегодня закат. Ну, теперь снова восход», — высказался Иосиф Пригожин.
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Анастасия Панченко