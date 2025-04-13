Четыре развода, отношения с 15-летней актрисой и скандалы «Ленинграда»: Сергею Шнурову 52 года, сколько зарабатывает музыкант

Сергей Шнуров — один из самых ярких и эпатажных артистов в истории российского шоу-бизнеса. Музыкант, шоумен, актер, телеведущий и бизнесмен. Лидер культовой группы «Ленинград». 13 апреля 2025 года ему исполняется 52 года. За эти десятилетия Шнур превратился в символ музыкального бунтарства, провокации и свободы слова. «Радио 1» расскажет о биографии артиста, его творческом пути и личной жизни.