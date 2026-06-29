«Что-то невыносимое»: Шепс о свадьбе брата
Экстрасенс Александр Шепс высказался о свадьбе брата
Экстрасенс Александр Шепс рассказал о ходе подготовки к торжеству своего брата Олега. Хотя детали церемонии пока держатся в секрете, сам медиум признается, что происходящее превзошло все его ожидания.
По его словам, само событие пройдет в Москве. Затем гостей и молодоженов ждет продолжение праздника в другой локации.
«Все идет полным ходом. Это вообще что-то с чем-то… Это что-то невыносимое. Я не думал, что будет так. Но это хорошие заботы, на которые тратить время только в удовольствие. Я радуюсь (за брата)», — цитирует собеседника «Звездач».
Александр затронул и другую тему — участившиеся случаи мошенничества. Медиум признался, что сам не раз попадался на уловки аферистов. Он отметил, что с каждым годом злоумышленники используют все более совершенные технологии, делая свои схемы практически неотличимыми от реальных предложений.