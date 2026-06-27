«Это дело рук мошенников»: Александр Шепс прокомментировал конфликт с Василисой Володиной

27 июня 2026, 13:39

Александр Шепс ответил на обвинения Василисы Володиной в плагиате

Александр Шепс (Фото: Instagram* / @alexandersheps.ru)

Александр Шепс прокомментировал обвинения астролога Василисы Володиной, которая ранее заявила, что экстрасенс якобы опубликовал у себя её астрологический пост о новолунии. Об этом сообщает Super.





На премьере сериала «Зовите Витю» победитель «Битвы экстрасенсов» заявил, что не имеет отношения к спорной публикации. По словам Шепса, причиной недоразумения стали мошенники, создающие фейковые страницы от его имени.





«Это всё было в открытом доступе. Я написал ей открытые комментарии, что меня нет ни в каком Facebook*, что есть огромное количество мошенников. Астрологические посты я точно у себя в социальных сетях не размещаю», — объяснил экстрасенс.

«Я считаю это аморальным — брать у кого-то какие-то посты, копировать, ставить под своим именем и так далее», — заявил он.