«Да гореть им всем в аду»: Александр Шепс эмоционально раскритиковал высокомерных артистов

27 июня 2026, 11:45

Александр Шепс жёстко высказался о людях со «звёздной болезнью»

Александр Шепс (Фото: Instagram* / @alexandersheps.ru)

Александр Шепс поделился своим отношением к так называемой «звёздной болезни». На премьере сериала «Зовите Витю» победитель «Битвы экстрасенсов» заявил, что популярность не должна становиться поводом для высокомерного отношения к окружающим. Об этом сообщает Super.





Экстрасенс эмоционально высказался о людях, которые после обретения известности начинают смотреть на других свысока.





«Да гореть им всем в аду, господи, что тут скажешь?» — резко заявил Шепс.

«Нужно всегда не забывать о самом себе и о том, что вокруг тебя находится. Если хочешь, чтобы тебя любили — люби остальных», — отметил он.

«Если человек относится ко всем с пафосом, со временем карма — это бумеранг — ударит по нему точно так же. Он ощутит это сам на себе», — добавил экстрасенс.