«Да гореть им всем в аду»: Александр Шепс эмоционально раскритиковал высокомерных артистов
Александр Шепс жёстко высказался о людях со «звёздной болезнью»
Александр Шепс поделился своим отношением к так называемой «звёздной болезни». На премьере сериала «Зовите Витю» победитель «Битвы экстрасенсов» заявил, что популярность не должна становиться поводом для высокомерного отношения к окружающим. Об этом сообщает Super.
Экстрасенс эмоционально высказался о людях, которые после обретения известности начинают смотреть на других свысока.
«Да гореть им всем в аду, господи, что тут скажешь?» — резко заявил Шепс.По словам Александра, человек не должен забывать о своих принципах и уважении к окружающим, независимо от уровня популярности.
«Нужно всегда не забывать о самом себе и о том, что вокруг тебя находится. Если хочешь, чтобы тебя любили — люби остальных», — отметил он.Шепс также выразил уверенность, что высокомерие рано или поздно оборачивается против самого человека.
«Если человек относится ко всем с пафосом, со временем карма — это бумеранг — ударит по нему точно так же. Он ощутит это сам на себе», — добавил экстрасенс.Кроме того, Александр подчеркнул, что сам старается избегать «звёздной болезни» и считает уважительное отношение к людям главным способом сохранить нормальные отношения с окружающими даже после прихода популярности.