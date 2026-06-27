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«Да гореть им всем в аду»: Александр Шепс эмоционально раскритиковал высокомерных артистов

Александр Шепс жёстко высказался о людях со «звёздной болезнью»
Александр Шепс (Фото: Instagram* / @alexandersheps.ru)

Александр Шепс поделился своим отношением к так называемой «звёздной болезни». На премьере сериала «Зовите Витю» победитель «Битвы экстрасенсов» заявил, что популярность не должна становиться поводом для высокомерного отношения к окружающим. Об этом сообщает Super.



Экстрасенс эмоционально высказался о людях, которые после обретения известности начинают смотреть на других свысока.

«Да гореть им всем в аду, господи, что тут скажешь?» — резко заявил Шепс.
По словам Александра, человек не должен забывать о своих принципах и уважении к окружающим, независимо от уровня популярности.

«Нужно всегда не забывать о самом себе и о том, что вокруг тебя находится. Если хочешь, чтобы тебя любили — люби остальных», — отметил он.
Шепс также выразил уверенность, что высокомерие рано или поздно оборачивается против самого человека.

«Если человек относится ко всем с пафосом, со временем карма — это бумеранг — ударит по нему точно так же. Он ощутит это сам на себе», — добавил экстрасенс.
Кроме того, Александр подчеркнул, что сам старается избегать «звёздной болезни» и считает уважительное отношение к людям главным способом сохранить нормальные отношения с окружающими даже после прихода популярности.

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Софья Метелева

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