«Чувствовала себя недоженщиной»: экс-солистка «Тату» Лена Катина откровенно рассказала о послеродовой депрессии

Лена Катина (фото: lenakatina.com)
Лена Катина рассказала, как родила сына, и с какими трудностями столкнулась после этого.
Певица прославилась в 16-летнем возрасте, когда попала в музыкальную группу «Тату» и выпустила песню «Я сошла с ума». После распада проекта артистка впала в депрессию, поскольку не понимала, что ей дальше делать. Начать сольную карьеру Катиной помог продюсер и идеолог группы Борис Ренский.
Первым супругом исполнительницы стал рок-музыкант из Словении, экс-солист американской группы A New Vise Сашо Кузманович. В браке Катина первого ребёнка.
После пара рассталась из-за частых скандалов, но сейчас поддерживает прекрасные отношения. Кузманович приезжает к сыну вместе со своей девушкой Кристиной, которая обожает ребёнка своего избранника. Катя положительно отзывается о девушке бывшего, называя её замечательным человеком.
Летом 2022 года Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова, который сразу же после свадьбы предложил родить ребёнка. Так у пары появился сын Демьян, с которым старший Саша быстро подружился.
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Первым супругом исполнительницы стал рок-музыкант из Словении, экс-солист американской группы A New Vise Сашо Кузманович. В браке Катина первого ребёнка.
«Я вообще гиперконтролёр, у меня всё должно быть по плану. Когда мы решили сделать ребенка, я долго не могла забеременеть, где-то семь месяцев. Оказывается, это норма, а тогда казалось, что со мной что-то не так. Потом я переносила ребёнка на неделю, что закончилось кесаревым сечением. Я планировала родить сама, даже попробовать без эпидуралки, потом кормить ребёнка минимум шесть месяцев, но всё пошло не по плану. Я вообще не была к этому готова – у меня появилась мысль, что раз не смогла сама, значит не выполнила свое женское предназначение. На этом фоне развилась послеродовая депрессия», – рассказала Лена в подкасте «До Звезды» HiFi-стриминга Звук.Она подчеркнула, что первенец Саша был очень неспокойным ребёнком, плохо спал и постоянно кричал. У Катиной ничего не получалось, грудное вскармливание не шло, поэтому она чувствовала себя «недоженщиной», поскольку не смогла не только родить сама, но и выкормить ребёнка.
После пара рассталась из-за частых скандалов, но сейчас поддерживает прекрасные отношения. Кузманович приезжает к сыну вместе со своей девушкой Кристиной, которая обожает ребёнка своего избранника. Катя положительно отзывается о девушке бывшего, называя её замечательным человеком.
Летом 2022 года Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова, который сразу же после свадьбы предложил родить ребёнка. Так у пары появился сын Демьян, с которым старший Саша быстро подружился.
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Анастасия Чинкова