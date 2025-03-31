«Ни звука, ни вдоха»: сын Лены Катиной подавился и чуть не умер

Лена Катина с супругом Дмитрием Спиридоновым и сыном (Фото: vk.com/lenakatina)
Супруг экс-солистки «Тату» Лены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, рассказал, как на днях спас сына от смерти.
Оказалось, что на днях сын Катиной и Спиридонова подавился едой и перестал дышать, однако отец ребенка смог сориентироваться в чрезвычайной ситуации и спас мальчика.
При этом Спиридонов отметил, что сообщил об этом не ради лайков, а чтобы люди знали, как действовать в подобной ситуации, уточнив, что на спасение малыша есть всего несколько минут.
Читайте также:
Три развода, рак щитовидной железы и сломанная любовником челюсть: как живет певица Юлия Волкова после распада группы «Тату»
Бойкот Волковой, брак с богатым мужчиной и ремонт за 100 млн: как экс-солистка «Тату» Лена Катина нашла свое счастье
Насилие, брак с охранником и принятие ислама: скандальные откровения Юлии Волковой из группы «Тату»
«Демьян ел макарошки с куриными сердечками — всё как всегда, сидим, болтаем. В какой-то момент я понимаю, что он не глотает, не говорит, не дышит. Ни звука. Ни вдоха. Он смотрит на меня, а я уже внутри — на адреналине, потому что понимаю: ребёнок начал задыхаться. Начали действовать. Перевернули. Постучали по спине. Ноль. Лицо синеет», — написал Спиридонов в соцсети.Однако в какой-то момент мужчина просто засунул пальцы в глотку ребенка, нащупал куриное сердечко и вытащил его. Мальчик сразу начал дышать.
При этом Спиридонов отметил, что сообщил об этом не ради лайков, а чтобы люди знали, как действовать в подобной ситуации, уточнив, что на спасение малыша есть всего несколько минут.
Читайте также:
Три развода, рак щитовидной железы и сломанная любовником челюсть: как живет певица Юлия Волкова после распада группы «Тату»
Бойкот Волковой, брак с богатым мужчиной и ремонт за 100 млн: как экс-солистка «Тату» Лена Катина нашла свое счастье
Насилие, брак с охранником и принятие ислама: скандальные откровения Юлии Волковой из группы «Тату»
Элина Позднякова