Бойкот Волковой, брак с богатым мужчиной и ремонт за 100 млн: как экс-солистка «Тату» Лена Катина нашла свое счастье

Лена Катина (Фото: соцсети)
Еще на пике популярности группы «Тату» Лена Катина сильно отличалась от своей напарницы Юлии Волковой. Прошли годы, а разность в характерах и судьбах певиц стала еще более явной.
«Волкова строила из себя прожженную жизнью женщину и в наших девичьих разговорах намекала на опыт с парнями. Мне до нее было далеко в этом плане. Ну, нравился брат лучшей подруги: около месяца мы встречались, ходили за ручку, первый раз поцеловались. Однако в свои 16 лет я еще толком не могла понять, как это — когда «он», к примеру, нужен. А уж чтоб «она». В общем, разницы особой не видела. И вот мы стоим около микрофона, выкрикиваем эти две фразы по очереди и ржем», — говорила Лена Катина о начале работы в группе.
Основатель трансактного анализа Эрик Берн делился, что при взгляде на пятилетнего ребенка, можно предположить, как сложится его жизнь. Лена и Юля сильно различались по характеру. Еще когда девочки были юны, то можно было подумать, что Лена будто бы создана быть примерной женой и мамой, а вот Юля казалась неисправимой бунтаркой. Во взрослом возрасте девочки, в принципе, и остались такими же.
Лена Катина и Юлия Волкова (Фото: соцсети)
Жестокие игрыВолкову не любили уже в юности. А Лена в некоторых ситуациях представала весьма жестким ребенком.
«Это был бойкот. Волкова зашла в гримерку — Сережка Лазарев смерил ее холодным взглядом и удалился, задев плечом. «Пр-ривет», — немного растерянно протянула бедная Юлька. Владик Топалов с ногами забрался на подоконник и уперся лбом в стекло. Я стряхнула на лицо рыжие кудри, чтобы скрыть улыбку. Юля бросила сумку на пол и выбежала, хлопнув дверью. Уже перед самым началом занятия мы нашли ее возле раковины в туалете: потекшую тушь вокруг глаз она промокала кусочком туалетной бумаги. «Волкова, ты чо? Мы же пошутили!» — гоготали мальчишки. «Не смешно! — звенящим от обиды голосом выкрикнула Юлька: — За что?» А ни за что — такие у нас в «Непоседах» практиковались жестокие игры», — вспоминала Катина.
В «Непоседах» девочки не были хорошими подругами. Тесно общаться они начали лишь в группе «Tату». Когда Юля увидела Лену в студии, то очень удивилась. В тот же момент они убежали болтать в туалет.
«Юлька сыпала вопросами: «А как тут? А что?» В тот же день Лена перешла с продюсером Шаповаловым на «ты». До этого стеснялась и ходила по студии на цыпочках: взрослые мужчины все-таки. А Юлька влетела и с ходу поинтересовалась: «Вань, давай «на ты», а?». Так она проломила границы и все стали обращаться друг к другу на «ты»», — рассказывала Катина.
Лена Катина и Юлия Волкова (Фото: соцсети)
Шаповалов поверил в свое могуществоИзначально Шаповалов не подбирал девочек, которые будут противоположны друг другу. Это вышло само собой, а Шаповалов уже начал наблюдать за Юлей и Леной, играть на разнице характеров. Однако сначала продюсер и не понимал толком, как контролировать девочек.
Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной
Катина вспоминала, что Шаповалов лишний раз не выпускал их в публичное пространство, чтобы избежать сплетен. В какой-то момент Юлю и Лену позвали повеселиться в модное по тем временам казино «Метелица». Волкова начала уговаривать подругу пойти на «тусовку» и уверяла, что никто об этом не узнает.
«Мы разоделись, встали на каблуки — нас нельзя было не заметить. А там еще и алкоголь рекой. На следующий день Ваня тряс у нас перед носами газетой со светской хроникой — мы на фотке с бокалами», — уточнила певица.
Продюсер кричал, что такая выходка — пошлость и совсем не вписывалась в образ девочек.
«Мы шокировали весь мир — страну за страной, — и казалось, Шаповалов поверил в свое всемогущество. По его отмашке на Красной площади навстречу друг другу бежали сотни девочек в школьной форме. Вся Америка всколыхнулась после того, как мы выступили против войны в Ираке, послав ее чисто по-русски на три буквы — о чем свидетельствовала надпись на наших с Юлей майках. В Англии на Ваню чуть не натравили Скотланд-Ярд, назвав наш клип «Я сошла с ума» эталоном сладких грез всех британских развратников», — отмечала Лена.
В один день Волкова рассказала Катиной о том, что находится в положении. Лена поддержала ее и сказала, что ребенок — это свято, и если так получилось, то нужно рожать.
Сашо Кузманович и Лена Катина (Фото: соцсети)
«Хороший парень, но тебе не подходит»Волкова была во всех смыслах «ранней» девушкой, а Катина наоборот. Когда появился на свет ребенок Юли, Катина как раз начала писать диплом в институте на тему «Проблемы самоактуализации современной женщины на основе литературных произведений и жизненного опыта».
У Лены долго не получалось создать свою семью. Она старалась соблюдать осторожность.
«Мои мужчины были не из мира шоу-бизнеса, а из дружеских компаний. Почти все ровесники — один даже бывший одноклассник. Я всегда зарабатывала на порядок больше второй половины, но для меня это было неважно. Всех знакомила с мамой, а она, как правило, говорила: «Хороший парень, но тебе не подходит». И я не верила, старалась доказать обратное. А потом сама приходила к этому», — подчеркивала Катина.
Первый брак певицы был с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем и продлился он шесть лет. Однако в 2019 году пара развелась, а сын остался с Леной.
В 2021 году в передаче «Секрет на миллион» Катина поделилась, что находится в отношениях. Потом стало известно имя её мужчины. Уроженец Читы Дмитрий Спиридонов прошел путь от бедности до фантастического успеха. Сначала Спиридонов стал главой отдела продаж читинского отделения «Почты России». В 2008 году его назначили коммерческим директором магазина бытовой техники «Славел», потом в 2020 году Дмитрий стал советником заместителя председателя правления Банка «Тинькофф».
Слитые интим-фото, пластика и 10 млн за концерт: как живет Анна Асти после скандала с «голой вечеринкой»
Огромное состояние не повлияло на характер и привычки Спиридонова. Он говорил, что остался таким же простым читинским парнем, который носит одни и те же вещи, ходит в один и тот же ресторан. Это совсем не помешало ему с уже женой (с Катиной они заключили брак в 2022 году) сделать дорогостоящий ремонт, когда они купили дом на Новой Риге площадью 580 квадратов. Жилищем они «похвастались» в передаче «Звезды сошлись».
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов (Фото: соцсети)
Когда ведущий передачи Тимур Еремеев поинтересовался, сколько пара отдала за ремонт, они не сразу ответили.
«Много. 40 с лишним миллионов. Кто делал ремонт, прекрасно знает, из чего вырастают такие суммы — помимо всяких плиток, отделочных материалов» — рассказала Лена.
«Да какие 40?! За сотку!» — перебил ее супруг.
«Я чего-то, видимо, не знаю, Димочка?» — говорила Катина.
В Сети порой говорят, что Волкова нервничает, когда читает новости про счастливую коллегу, но, вероятно, это всего лишь домыслы. Девушки всегда были разными, их жизненные цели кардинально отличались друг от друга. То же самое можно сказать и о судьбах певиц.
Читайте также:
«Поймет, что я самозванка»: как Софья Эрнст женила на себе директора «первого канала, сама годилась в дочери и родила троих детей
Крутил романы с Еленой Кориковой и Дашей Жуковой. Почему секс-символ Марат Сафин остался холостяком
Роман со стриптизёршей, суды с бывшей и слухи о психбольнице: как сейчас живёт звезда «Дома-2» Вячеслав Венгржановский
Ольга Енгалычева