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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Поставил Муцениеце на место»: почему сын Прилучного попросил Деда Мороза забрать его у матери и как ему живется с мачехой

«Поставил Муцениеце на место»: почему сын Прилучного попросил Деда Мороза забрать его у матери и как ему живется с мачехой

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Павел Прилучный публично подтвердил, что его сын Тимофей давно мечтал переехать к нему от матери. Актер опубликовал в интернете письмо, которое его наследник написал Деду Морозу в конце декабря 2023 года. Что было в послании и на что обратили внимание пользователи сети расскажет «Радио 1».

Сын Прилучного загадал желание окончательно переехать к отцу


Актер жестко ответил на критику своей бывшей жены Агаты Муцениеце, дав понять, что решение сына о переезде в его дом было принято самостоятельно и не является результатом давления. Павел опубликовал в интернете письмо, которое Тимофей написал Деду Морозу в конце декабря 2023 года. В этом письме мальчик выразил желание провести время с папой.



«Я очень люблю папу и хочу к нему приехать. Надеюсь, я к нему приеду», — написал Тимофей Деду Морозу.

Письмо Тимофея Деду Морозу (Фото: соцсети Павла Прилучного)

Под фотографией послания Павел резюмировал: «2023. Получается, что Дед Мороз существует».

Мнения подписчиков актера разделились: одни ​полагают, что таким образом Павел поставил бывшую супругу «на место», другие осудили артиста за обнародование детского письма.

«Павел поставил Агату на место этим письмом», «Подло выставлять письмо ребенка», «С мачехой и отцом хорошо, вероятно, никто не занимается его воспитанием», — пишут комментаторы.

Развод и судебные тяжбы Прилучных



Павел Прилучный и Агата Муцениеце заключили брак в 2011 году. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 – дочь Мия. Их развод сопровождался громким скандалом, в ходе которого Агата обвинила мужа в алкоголизме и насилии.

Год назад Муцениеце подала на алименты и выиграла дело, в результате чего Прилучный обязан выплачивать бывшей супруге по миллиону рублей ежемесячно на каждого ребенка. Таким образом, актер теперь должен отдавать экс-жене 2 миллиона рублей каждый месяц.

Такой расклад не устроил Павла, и он подал иск на определение места жительства детей. В конце 2024 года суд постановил, что Тимофей и Мия должны проживать с матерью. Однако Прилучный не собирается следовать этому решению: Тимофей по-прежнему остается с ним. Несмотря на уговоры Муцениеце, мальчик не хочет возвращаться к матери и сестре. Сам Павел отмечал, что с радостью забрал бы к себе и Мию, но девочка предпочитает оставаться с мамой.

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Муцениеце встретила Новый год с новым возлюбленным

35-летняя актриса Агата Муцениеце отметила главную ночь года в компании 40-летнего музыканта Петра Дранги и своей дочери Мии.

По слухам, звезда комедии «Тур с Иванушками» после скандального разрыва с Павлом Прилучным наконец смогла наладить свою личную жизнь. В прошлом году актриса часто появлялась на публике с телеведущим Иваном Чуйковым, а в декабре начала роман с Петром Дрангой.


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#статьи
«Изменила с танцором. Одно место у нее слабое»: Мария Погребняк раскрыла интимную тайну Лерчек
04 января 2025, 13:56

Мария Погребняк (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Мария Погребняк прокомментировала расставание Валерии и Артёма Чекалиных. По мнению многодетной матери, причиной разрыва стала измена со стороны звезды. Подробности — в материале «Радио 1».

«Одно место слабое»

Валерия и Артём Чекалины развелись 10 июля 2024 года. Многие считают, что причиной их расставания стали проблемы с налогами, из-за которых бывшие влюблённые провели новогодние праздники под домашним арестом. Однако бывшая супруга футболиста Павла Погребняка уверена, что на самом деле Артем не смог простить измену жены.

«Они с Чекалиным разошлись из-за измены Леры с танцором. Я после ваших "Джунглей" к ней категорично настроена. Не мое дело, возможно, она хорошая девочка и хороший человек, но то, что у нее одно место слабое, получается, факт», — заявила Мария.
Артём намекал, что Лерчек изменяла ему с преподавателем танцев. А во время участия в проекте «Звёзды в джунглях» она сблизилась с женатым рэпером Натаном.

«Умом он не блещет, говорит полную ахинею и сам себя закапывает», — описала поведение певца бывшая жена Павла Мамаева Алана.
27 декабря Натан сообщил, что их с Лерчек близкие отношения закончились сразу после возвращения в Москву. Он открыто признался девушке, что находится в замешательстве и будет пытаться восстановить семейные отношения.

«Я уже не очень хочу, чтобы Натан победил. В последнее время наши отношения стали чуточку хуже. Я ощущаю в свою сторону некий негатив. Но он должен сам все понимать. Это не моя месть. Почувствовав рядом сильное мужское плечо, опору, поддержку, я как-то доверилась, но доверилась зря. И мнение об этом человеке чуть-чуть поменялось, честно скажу», — заявила 32-летняя Валерия.




Валерия и Артем Чекалины поженились в 2012 году, а в 2016 году у них родилась двойня — Алиса и Богдан, и в 2022 году появился сын Лев.

Артём и Валерия Чекалины (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Звездные расставания и дети

Погребняк вспомнила и о других расставаниях, которые произошли в прошлом году.

«2024 год — год, когда было много разводов. Алсу долго терпела измены мужа. Я рада, что она нашла в себе силы и подала на развод. Как она расцвела! Она вернулась на сцену, стала красивой и успешной», — заявила Погребняк в программе «Че там в 2024?».
Кроме того, Алана Мамаева высказалась о рождении детей у известных личностей в 2022 году. По мнению модели, Анна Хилькевич и Кети Топурия — молодцы.

«Когда есть желание воспитывать детей, надо рожать молодыми и красивыми. А если ты уже дедушка или прадедушка, то стоит задуматься, нужно ли это», — отметила девушка.
Мамаева также осудила тех, кто критикует Анну Седокову после смерти Яниса Тиммы. По её мнению, такие высказывания бесчеловечны.

Ранее стало известно, что латвийский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса Тиммы. Как сообщил друг спортсмена Марк Пугачев, он намерен дать показания против певицы. В чем обвиняют Седокову и какие детали всплыли в ходе расследования — читайте в материале «Радио 1».

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Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного


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«Заказала мужа?»: вспыли неожиданные детали смерти экс-супруга Анны Седоковой, о чем молчала первая жена Тиммы Яниса
04 января 2025, 11:05

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Латвийский Следственный комитет открыл уголовное дело по факту насильственной смерти мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. Как сообщил друг Тиммы Марк Пугачев, он намерен дать показания против певицы. В чем обвиняют бывшую супругу баскетболиста и какие детали всплыли в ходе расследования расскажет «Радио 1».

Анну Седокову хотят обвинить в заказном убийстве бывшего мужа


Марк Пугачев обратился к своим подписчикам в социальных сетях и заявил, что следственные органы Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы.

«Я являюсь одним из главных свидетелей», — подчеркнул мужчина.

После этого заявления начались слухи о том, что Пугачев собирается свидетельствовать против Анны Седоковой. По информации СМИ, она могла избавиться от Тиммы из-за четырех московских квартир, которые он приобрел за 180 миллионов рублей.

«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир. Их Янис приобрел в Москве за 180 миллионов рублей», — пишет телеграм-канал Mash.
Пугачев также настаивает на том, что семья спортсмена испытывает ненависть к экс-солистке ВИАгры. Марк утверждает, что Анна лишила Яниса и его семью имущества и денег.
«Ты пишешь о самой родной маме Яниса, но почему не расскажешь, как она приехала в Майами к вам на отдых, а потом ты заставила Яниса отправить маму в отель, создавая искусственную ссору между ними? Каждый раз, когда проявлялась любовь к сыну и матери, ты манипулировала ситуацией и устраивала истерики, мол, Янис, ты их любишь больше, чем меня?!» — обратился Марк Пугачев к Анне.

Бывшая жена Яниса Тиммы сделала новое признание об Анне Седоковой



Не остаётся в стороне и первая жена Тиммы Сана Оша, которая воспитывает их сына. Она удивляется, как при том, что Янис зарабатывал большие деньги и был миллионером, спустя три года он не мог позволить себе даже минимальные алименты и едва сводил концы с концами.

«Когда он разводился, Янис был миллионером и подписал контракт с российским клубом на значительную сумму... Куда же ушли все эти деньги? Как так получилось, что всего через три года он оказался не в состоянии платить даже минимальные алименты своему ребенку и провел последние дни своей жизни в мотеле? Его называли психически неуравновешенным, хотя я прожила с ним девять лет и не вижу в этом никакой правды. Этот человек был готов отдать последнее, у него было большое любящее сердце. Янис всегда помогал своим друзьям», — выражает недоумение она.

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года баскетболиста нашли мертвым. 25 декабря его тело было доставлено из Москвы в Ригу. Похороны проходили с поддержкой многих людей: за три дня удалось собрать более семи миллионов рублей благодаря неравнодушным.

Певица Анна Седокова не смогла попрощаться с бывшим мужем Янисом Тиммой из-за обвинений семьи спортсмена в его смерти. Первая жена баскетболиста Сана Оши также выразила недовольство по отношению к Седоковой и объяснила свои причины.

Сана Оши с грустью вспоминает, как после начала отношений Яниса с Анной, он стал постепенно отдаляться от нее и их сына. Вскоре его поведение изменилось, и она превратилась в его заклятого врага.
«Человек должен сам осознать, что происходит, чтобы понять, что это неправильно. Он перестал слышать других. Все, кто пытались что-то сказать, были отрезаны от него. Вот почему рядом не осталось никого. Я наблюдала за тем, как все рушится на протяжении пяти лет. В нашем последнем разговоре я говорила то же самое: «Но ты меня больше не слышишь…». Так это и работает. Каждый раз, когда я хожу в церковь, я молюсь, чтобы он выбрался из этого ада, в который его втянули, как будто он одержим или болен. Это совсем не тот человек, которого я знала раньше. У меня есть много информации, и мне хочется вырваться», — написала она в своем блоге.

Сана утверждает, что у нее есть много откровений об Анне Седоковой, но делиться ими она не готова.

«Вы можете подумать, что я говорю ерунду, но то, что я пережила, можно было бы описать в книге. Я никогда не делилась всем этим, потому что не вижу смысла. В конце концов, мы с ребенком стояли у гроба…» — поделилась Сана Оши.

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#певица
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«Мне сообщили, с кем она живет. Могу назвать его имя»: адвокат Добровинский раскрыл подробности личной жизни Алсу
04 января 2025, 03:42

Алсу (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Одной из главных историй расставаний звезд российского шоу-бизнеса в 2024 году стал развод певицы Алсу с Яном Абрамовым. Пара была вместе с 2006 года и сейчас между экс-супругами идет спор за раздел имущества. Работающий по делу адвокат Александр Добровинский рассказал подробности развода и поделился информацией о личной жизни Алсу.
Как пишет издание Starhit, пусть развод и прошел без скандалов, певицу не устроила сумма отступных и сейчас пара делит совместно нажитое имущество. По мнению Добровинского, раздел будет идти до мая или до сентября этого года.

Также адвокат высказался о личной жизни Алсу и конфликте с певицей. Поводом стало ранее высказывание о том, что Алсу взрослая, красивая девушка, и у нее должна быть и, наверняка есть, своя личная жизнь. После этого в сети начали писать о множестве любовников певицы. На почве этого Алсу обиделась на Добровинского, хотя тот утверждает, что ничего подобного не говорил.

При этом адвокат рассказал о доходящих до не слухах, что сейчас певица действительно находится в отношениях с достаточно известным человеком. Такое предположение сделали в Starhit из-за случая на шоу «Завтрак со звездой» с Youtube-канала «Александр Добровинский». Там он назвал имя мужчины, который фигурирует в слухах, но оно было скрыто звуковым сигналом.

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«Как можно петь на фоне трупа»: в сети обсуждают пророческий клип Седоковой «Шантарам»
03 января 2025, 17:13

Анна Седокова (Кадр из клипа «Шантарам»)

Смерть баскетболиста Яниса Тиммы, вызвавшая широкий общественный резонанс, обрастает мистическими подробностями. Пользователи сети обсуждают пророческий клип Анны Седоковой «Шантарам», в котором мелькают образы мертвых тел.
Искатели мистических совпадений уже обратили внимание на роковую татуировку Яниса, которую он сделал в начале декабря — баскетболист оставил на спине большую композицию из нескольких черепов. О том, какие тайны и совпадения обнаружили в клипе и как они связаны со смертью спортсмена, расскажет редакция «Радио 1».

Череда роковых совпадений в клипе Анны Седоковой


Клип «Шантарам» вышел в 2018 году. В нем исполнительница танцует и целуется с мужчиной, а на фоне лежит тело, замотанное в полиэтиленовый пакет. В другом кадре можно увидеть сразу два «трупа», покрытых тканью. Напомним, первый муж Седоковой, футболист Валентин Белькевич умер в 2014 году — у него оторвался тромб.

В самой песне также присутствует интересное совпадение. В 2019 году после случайной встречи с будущей женой в баре, Тимма выложил в свой блог публикацию именно с этим хитом, чем и обратил на себя внимание Седоковой.

Комментаторы все чаще пишут о роковых совпадениях клипа с жизнью.

Анна Седокова (Кадр из клипа «Шантарам»)

«Больные фантазии превратились в реальность», Как можно петь на фоне трупа… Она, видимо, хотела, чтоб из-за нее мужики стрелялись, убивались», «Пророчество и в клипе, и в словах…» — пишут люди в соцсетях.

Реакция общественности и звезд шоу-бизнеса


Близкий друг Яниса Марк Пугачев также шокирован мистическим совпадением.

«Вы видели этот клип? Это что же в голове должно быть, чтоб такое придумать? Мертвое тело под пленкой — ну и фантазии у людей! Реально как пророчество», — обрушился с критикой мужчина.

Звезды шоу-бизнеса тоже не остаются в стороне от трагедии: пока одни защищают, другие осуждают исполнительницу. Так, мнения лучших подружек Леры Кудрявцевой и Кати Гордон разделились. Ведущая «Секрета на миллион» публично поддержала Анну. А звездный адвокат назвала Седокову стареющей проституткой, которая пытается из всего извлечь свою выгоду.

Напомним, 17 декабря 2024 года, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым в здании хостела в центре Москвы. Рядом с его телом обнаружили телефон с номером певицы и просьбой позвонить ей. Анна эмоционально отреагировала на эту трагедию. Позже стало известно, что бывшая солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом. Она всё ещё находится в состоянии шока и не покидает больничные стены.

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Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Яниса Тиммы раскрыл правду об изменах Седоковой
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«Всегда есть возможность отомстить»: молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин снялась голой на побережье
Молодая жена Цекало Дарина Эрвин опубликовала голые снимки и заявила о мести
03 января 2025, 16:02

Дарина Эрвин (Фото: соцсети)

Последнее время супруга продюсера Александра Цекало удивляет фанатов своим преображением. 33-летняя актриса, модель и художница Дарина Эрвин опубликовала в соцсетях откровенное видео, на котором предстала полностью обнаженной.
Эрвин уже шесть лет живет в браке с актером и телеведущим Александром Цекало. Ради нее он покинул Россию, переехав в США. Во второй половине прошлого года Дарина шокировала многих пользователей, сильно сбросив вес и, вероятно, сделав операцию на уши. Подробности эпатажного поведения жены Александра Цекало — в материале «Радио 1».

«Горячая месть» молодой жены Цекало


Недавно Эрвин решила доказать своей аудитории, что у нее сексуальная фигура. Девушка пришла на побережье, где полностью разделась. Голая модель села на камне и стала позировать с книгой в руке.

Фото: кадр из видео в соцсетях Дарины Эрвин

«Не забывайте, что новогодние решения необязательно должны быть конструктивными. Всегда есть возможность отомстить», — обратилась Дарина к поклонникам.

Многие решили, что таким образом Эрвин намекает на развод со знаменитым шоуменом. Примечательно, что уже не первый случай, когда в СМИ появляются сообщения о возможном разводе пары. Оба супруга обычно их опровергают спустя какое-то время.

«Красиво», «Спасибо за новогодний подарок!», «Афродита», «Почему такая страсть к оголению?» — комментировали ролик фанаты.

Операция на уши ради бешеной популярность


Четвертая жена Александра Цекало в последнее время стала часто привлекать к себе внимание, изменившись внешне – она начала демонстрировать лопоухость. Эрвин уверяет, что у нее всегда были такие уши, просто сейчас она якобы перестала их прятать.

Однако многие убеждены, что девушка сделала пластику, которая сейчас популярна в Китае. Жительницы Поднебесной считают, что лопоухость – это мило и очаровательно.

Перемены во внешности Дарины высмеяла Анастасия Волочкова.

«Одно дело — бабы делают себе губы, попы, грудь – кто во что горазд, но уши!» — отметила балерина.

Из красотки с пышными формами в экстремально худого подростка


Дарина нередко радует поклонников откровенными кадрами. Правда, в прошлом году девушка стала получать больше хейта, чем восхищений. Из красавицы с пышными формами Эрвин превратилась в экстремально худого подростка. Поклонники всячески призывали ее одуматься, но, судя по всему, сама Эрвин полностью довольна своим телом.
Дарина Эрвин (Фото: соцсети)

В интернете подозревают, что жена Цекало похудела не собственными силами, а начала принимать специальный препарат оземпик. Повод для таких подозрений есть: слишком уж быстро и кардинально изменилась ее внешность. Другие же уверены, что Дарина прибегала к помощи пластических хирургов. Ведь она не просто похудела: ее лицо разительно отличается от того, как она выглядела в последние годы.

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«Во Франции качественнее»: псевдопатриот Александр Васильев объяснил, почему не вернется в Россию
03 января 2025, 14:10

Александр Васильев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

После начала специальной военной операции историк моды и эксперт популярной программы «Модный приговор» Александр Васильев быстро покинул Россию.
Он не просто уехал и остался в тени, как многие другие знаменитости, а направил литовскому правительству письмо, в котором публично отрекся от России, подчеркнув, что не имеет никакого отношения к действиям российских властей. О жизни Васильева в Европе и его псевдолюбви к Родине читайте в материале «Радио 1».

Патриотизм, выражающийся в любви к огурчикам


Александр Васильев (Фото: соцсети)

Александр Васильев за долгие годы работы в России достиг популярности и заработал приличное состояние. На родине «моднику» было комфортно до тех пор, пока не настали трудные времена. А когда пришло время выбирать идеологическую сторону, Васильев вспомнил про родственников из Вильнюса и рассмотрел новые радужные горизонты в Европе.

В интервью для YouTube-канала RUS TVNET Васильев поделился, что часто вспоминает Россию. Ведь родина для него — это живопись, поэзия, музыка и литература. И если закрадывается ностальгия о былых днях, её сразу же развевают песни Людмилы Лопато и Изы Кремер. Кроме того, напоминания о родине — творог и соленые огурцы не являются дефицитом в Европе, поэтому Александр вовсе не скучает по Москве и вполне комфортно любит свою страну издалека.

«Все то, что было бы мне скучно, я имею в своем сердце и в своей душе. Нельзя ж скучать по российскому сыру, потому что во Франции качественнее, простите. По чему же надо скучать? Мир велик, когда у вас есть перед глазами Венеция, когда у вас перед глазами Париж, Барселона, когда вы видите великий Стамбул, как вы можете скучать? Если бог не даст, я все в памяти держу», – рассказал Васильев RUS TVNET.

Возвращаться не спешит


Александр Васильев (Фото: соцсети)

По мнению модного критика, у него нет проблем на родине и возвращение обратно ничем не затрудненно. В этом есть доля правды, так как официальных санкций против бывшего ведущего «Модного приговора» нет и статус иностранного агента ему не присвоен.

«У меня, слава богу, проблем нет. Но я и рисковать не хочу. Западные партнеры, с которыми у меня контакты подписаны до 2026 года – это хорошо, все дни проданы – они просто скажут: «А зачем он туда поехал? Он соскучился по колоннам Исаакиевского собора?». Да, но я посмотрю на церковь Мадлен, там тоже колонны», – откровенничает Васильев.

«Модник» заработал в России достаточно для того, чтобы иметь недвижимость по всему миру и не скучать по прежней жизни на родине.

В России ждут долги


Александр Васильев (Фото: соцсети)

Telegram-канал «Звездач» писал о том, что в марте 2024 года стало известно о долгах звездного ведущего перед ФНС. Налоговая служба приняла решение приостановить все финансовые операции на счету ООО «Лилии Александра Васильева». Через данное юридическое лицо телеведущий занимается продажей своих книг и антиквариата.

Сумма долга компании Васильева составляла 1 млн 292 тыс. 837 рублей, в конце 2024 года задолженность Васильева увеличилась на 534 тыс. 928 рублей, но платить по счетам «модник» не спешит. В настоящее время Александр Васильев живет во Франции и обладает гражданством как Франции, так и Литвы. При таких обстоятельствах бывшей звезде только и остается, что верить в прекрасное будущее на просторах Европы.


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Мать умерла от наркотиков, отец бросил: с кем сейчас живет внук Марии Шукшиной
03 января 2025, 13:45

Мария Шукшина и Макар Касаткин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Мария Шукшина успела построить не только успешную карьеру, но и воспитать четверых детей. Однако далеко не у всех наследников знаменитого семейства дела идут хорошо. В последнее время общественность волнует ситуация, в которую попал старший сын Марии Шукшиной Макар. Его бывшая возлюбленная Фрейя Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова) была найдена мертвой 22 декабря 2024 года, и теперь их общий ребенок, по слухам, остался совсем один.
О том, с кем останется сын Макара Касаткина, от чего умерла Фрейя Зильбер и найдут ли ребенку опекуна — в материале «Радио 1».

Развод родителей, драки и похищение: как прошло детство Макара Касаткина


Самым проблемным наследником в семье Шукшиных является 27-летний Макар, рожденный от второго мужа Марии – Алексея Касаткина. По мнению окружения знаменитой семьи, причиной тяжелого характера мужчины стало непростое детство. Отношения его родителей были далеки от идеала, хотя на публике Мария делала вид, что все хорошо.

Много лет спустя дочь актрисы от первого брака Анна придет на телепередачу и раскроет правду: мама и отчим часто и громко ругались, а иногда даже и дрались. Однажды утром Анна проснулась и увидела, что вся стена была в крови, кругом было много битого стекла, однако дома при этом никого не оказалось. При этом сам Алексей Касаткин никак не прокомментировал это заявление. После развода Касаткин и вовсе попытаться отобрать у Шукшиной сына. Однажды он просто посадил Макара и увез в неизвестном направлении. Шукшина отправилась искать ребенка и нашла его на даче у свекрови. Добровольно мальчика актрисе никто не отдал. После этого она вызвала правоохранителей, которые и помогли ей вернуть Макара.

Отношения Касаткина с наркоманкой


Когда Макар повзрослел, то стал встречаться с девушкой сомнительной репутации — Фрейей Зильбер. Вскоре она забеременела и родила ребенка, которого назвали Марком. Молодой отец не спешил жениться на девушке, а позже и вовсе выгнал ее с младенцем из дома. В 2017 году Фрейя пришла на телепередачу, где рассказала свою печальную историю, именно тогда о скандальном сыне Шукшиной и узнала вся страна.

Андрей Малахов и Фрейя Зильбер (Фото: соцсети)

При этом девушка сама обратилась в программу, чтобы ей оказали помощь. По ее словам, новость о будущем ребенке расстроила Макара. Фрейя рассказала, что во время отношений Макар избивал. Более того, он заявил, что ребенок не от него и требовал сделать аборт. Позже сама Мария Шукшина вступится за сына и также не будет принимать этого ребенка.

Помимо этой скандальной истории последовало еще одно заявление о том, что Макар Касаткин ведет разгульный образ жизни и не только злоупотребляет запрещенными веществами, но еще и торгует ими. Причем он также подсадил на эти вещества и саму Зильбер.

«Я употребляла, у меня появилась тяга к веществам, потом поняла, что дело идет не туда, и, чтобы не сорваться, я попросила помощи...», — говорила она в эфире.

После выхода телепередачи силовики устроили обыск в квартире Касаткина, однако не нашли никаких наркотиков. Уголовное дело против Макара возбуждать не стали, однако репутация семейства была снова испорчена. Парень потом еще долгое время не комментировал происходящее.

Примечательно, что по результата ДНК-теста было установлено, что Макар является биологическим отцом ребенка Фрейи. После рождения сына девушка отдала его на попечение отцу, затем легла в клинику для наркозависимых. Когда она закончила курс лечения, то не стала забирать себе ребенка.

Когда Мария Шукшина узнала результаты теста, она сразу сообщила об этом в соцсетях. Там актриса подтвердила, что Марк — ее внук, и Макар будет платить на него алименты. Макар и Мария смогли познакомиться с Макаром только спустя время. Артистка утверждала, что у Фрейи якобы был контракт, по которому встреча сына с отцом и другими родственниками по линии отца могла произойти только перед телекамерами. Увиделись они лишь тогда, когда истек срок этого договора.

С рождением сына отношения между Макаром и Фрейей не стали лучше. В 2019 году молодой человек женился на косметологе Илоне Александровой, которая стала воспитывать ребенка Макара и стала ему настоящей мамой. Однако брак пары продержался недолго, и вскоре они развелись. После расставания малыш перешел на попечение нянь в дом Шукшиных.

Сам горе-отец никак не принимает участие в воспитании ребенка и даже не хочет его видеть.

Кто такая Фрейя Зильбер


Помимо скандала с ребенком, публику заинтересовал вопрос: кто же такая Фрейя Зильбер? История девушки про наркотики не внушала оптимизма по поводу того, насколько хорошей матерью она может стать для ребенка.

Фрейя Зильбер с сыном (Фото: соцсети)

Фрейя Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова) родилась в Барнауле в 1998 году. Марк является ее вторым ребенком. Впервые она стала мамой еще в 14 лет, ребенка Фрейя отдала на воспитание своей матери. После этого девушка с чистой совестью поехала покорять Москву. В столице Фрейя стала секс-работницей, а в свободное время пила спиртное и употребляла наркотики.

После такой биографии остается только догадываться, где и при каких обстоятельствах она познакомилась с Макаром. По слухам, Фрейя сразу так сильно очаровала парня, что он предложил ей жить вместе в квартире на Таганке. Тем не менее счастья в этой паре не было изначально. Девушка не отличалась тихим и спокойным нравом, да и сам Макар является непростым человеком. Они все время ссорились и скандалили. Зильбер даже несколько раз обращалась в полицию и обвиняла возлюбленного в домашнем насилии. В какой-то момент Макару надоели эти страсти, и он просто выставил Фрейю за дверь после очередной стычки.

Тогда девушка была уже беременна на ранних сроках, и после выдворения из квартиры она тут же пошла на телепередачу. Кстати говоря, в одном из шоу потом принимала участие мама девушки – Наталья Волкова. Она крайне негативно отозвалась о дочери, ведь она оставила свою маленькую дочь на нее. Сама девочка же даже не считает Фрейю своей мамой, ее она называет сестрой. Настоящей мамой для малышки стала именно бабушка, которая ее воспитывает.

Смерть Фрейи Зильбер


В декабре этого года СМИ облетела жуткая новость: тело Фрейи Зильбер обнаружили в квартире на улице Народной в Санкт-Петербурге. Там она употребляла наркотики, что подтверждали найденные предметы.

Позже выяснилось, девушка умерла от передозировки. Известно, что в той квартире был найден еще один труп — 32-летнего мужчины. С ними была также еще одна девушка. Ее доставили в больницу с отравлением в тяжелом состоянии. На сегодняшний день сыну Фрейи, Марку, 6 лет. Он воспитывается нянями. Однако остается неизвестным, кого назначат опекуном мальчика.

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«Отжала всю недвижимость и оставила без копейки»: Близкие Яниса Тиммы не скрывают ненависти к Седоковой
03 января 2025, 12:05

Анна Седокова (Фото: соцсети)

27 декабря в зале Рижского крематория прошла церемония прощания с известным латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Проводить в последний путь выдающегося спортсмена собрались все его близкие: родители Тиммы и его первая жена Сана Оши. Анна Седокова не приехала на прощание.
Мама Яниса и его сестра Ледле решили не давать комментариев журналистам. В то же время, первая жена Тиммы, с которой он был в браке на протяжении девяти лет, и его друг активно публикуют посты в своих социальных сетях. В них они обвиняют певицу в смерти баскетболиста. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Публичная исповедь бывшей жены


Янис Тимма с первой женой и сыном (Фото: соцсети)

После того как Янис Тимма вступил в отношения с Седоковой, он начал отдаляться от бывшей жены и их сына. Вскоре его отношение к Сане Ошо
стало агрессивным, и она превратилась для него в злейшего врага.

«Человек должен сам дойти до точки, чтобы понять, что это нехорошо… Потому что он не может слышать других. Любой, кто что-то говорил… Меня отрезали… Вот почему рядом больше никого не было. Я смотрела, как все разваливается за эти пять лет. Также в нашем последнем разговоре я сказала то же самое… „Но ты меня больше не слышишь…“ Вот как это работает. Каждый раз, когда я хожу в церковь, я молюсь, чтобы он выбрался из этого ада, из чего он публично сделан, как какой-то одержимый, больной и так далее. Это совсем не тот человек, которого я знала раньше. Я знаю так много информации, хочется блевать… Через что он прошел», — написала бывшая жена Яниса.

После знакомства с Анной Янис перестал общаться со всеми. Отдалился от родителей и совсем прекратил общение с бывшей женой. Звонки с сыном были очень редкими и только в те моменты, когда рядом не было Седоковой.

«Я проиграла ту игру. Почему я делюсь этим? Потому что была в той яме, где меня эмоционально уничтожили. Можете подумать, какую ерунду я тут говорю, но пройти через то, что прошла я, книгу можно было бы написать… Я никогда не делилась всем этим, потому, что что бы это изменило? В конце истории мы с ребенком стояли у гроба…», — делится Сана.

Взгляд на трагедию друга Яниса


Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

На церемонию прощания со спортсменом из Майами в Латвию прилетел друг Яниса Марк Пугачев. Он привёз родителям Тиммы его любимую собаку — Бу. В своих публикациях в социальных сетях Пугачев подчеркивает, что телефон, обнаруженный рядом с телом Тиммы, не был передан родителям спортсмена. Марк считает, что необходимо раскрыть последнюю переписку Яниса с Седоковой, чтобы прояснить обстоятельства, предшествовавшие трагическому событию. Именно там, по мнению друга спортсмена, кроется ответ на вопрос, почему Янис принял решение о крайних мерах.

В своих постах Марк пишет, что вся семья Яниса ненавидит Седокову. Певица умышленно ссорила сына с родителями, выставляла ультиматумы и заставляла выбирать между ней и его близкими.

«Ты отжала всю недвижимость у Яниса и оставила без копейки денег его сына и родителей — простых обычных, но с большим сердцем людей. Ты просто падшая сущность. Все что я говорю — 100% правда! Мать, думаю, позже, как в себя придет, все это подтвердит и добавит еще много чего. Всему свое время», — обращался Пугачев в социальных сетях к Седоковой .

Анна решила не ездить на прощание с бывшим мужем. Накануне похорон она опубликовала пост, в котором назвала Яниса «моим героем» и пообещала любить его вечно — на земле и на небе. Только никто не поверил в искренность слов певицы.


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«Шурика» могли спасти: как роковая случайность приблизила смерть любимца СССР Александра Демьяненко
02 января 2025, 16:19

Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости)

На момент смерти великому актеру, который стал любимцем миллионов зрителей, было 62 года. Александр Демьяненко скончался 22 августа 1999 года. За несколько дней до рокового дня он попал в больницу на плановую операцию из-за стенокардии, но до хирургического вмешательства так и не дожил.
О том, какие тайны хранит смерть Демьяненко и что на самом деле убило актера — в материале «Радио 1».

Любовь к театру и трагическая неудача: первые творческие шаги Александра Демьяненко


Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года в Свердловске. Его отец Сергей Петрович был выпускником ГИТИСа и участником театрально-агитационной группы «Синяя блуза». В Свердловске Демьяненко-старший работал актером оперного театра и преподавал театральное мастерство в консерватории. Страсть к актерскому мастерству Александр перенял у отца.

Маленький Саша занимался в кружке художественной самодеятельности при Дворце культуры. В «народном театре» он и сыграл свои первые роли.

В 1954 году в Свердловск приехали представители приемной комиссии Школы-студии МХАТ для набора студентов. Демьяненко очень старался пройти отбор, однако волнение помешало ему сдать экзамен. В результате Александру пришлось поступить в местный университет на юридический факультет. Но мечту о профессии актера Александр оставлять не стал. Так уже через год он отправился с друзьями в Москву попытать счастье во второй раз. В результате из столицы родители Демьяненко получили телеграмму, где сын писал о поступлении в сразу два знаменитых вуза — ГИТИС и Щукинское. Александр решил пойти по стопам отца и выбрал ГИТИС.

Эксцентричный студент


В учебе Демьяненко не отличался прилежным поведением. Студент был талантлив, но не обязателен. Удивительным образом в Александре сочетались необщительность и артистичность. На людях был скоромен, однако на сцене его он с легкостью становился другим человеком. Демьяненко был эксцентричен, оставаясь закрытым человеком, он был всегда способен на дерзость и необдуманный поступок. Несмотря на это никто не стремился отчислить будущего актера.

Уже на втором курсе Александр стал сниматься в кино. Он исполнил роль Мити в картине Александра Алова и Владимира Наумова﻿ «Ветер». Так появилось его первое и всеми любимое экранное амплуа — хрупкий интеллигентный юноша, способный на подвиг.

Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости)

После окончания университета Демьяненко начал работать в Московском драматическом театре имени Владимира Маяковского. В этот период его уже стали узнавать на улицах, так как он снимался в фильмах «Все начинается с дороги», «Карьера Димы Горина», «Мир входящему». Удовлетворения от успеха в карьере актер уже тогда не испытывал, поэтому он решился переехать к своей будущей супруге Скляровой в Ленинград. Плюс ко всему в «Ленфильме» актеру предлагали квартиру. Однако в дальнейшем серьезных театральных ролей у артиста больше не было.

«Здравствуй, Шурик!»: каким был ошеломительный успех Александра Демьяненко


Судьбоносным в кинокарьере Александра стал 1964 год. На роль подрабатывающего на стройках незадачливого студента по сценарию «Несерьезных историй» пробовались многие, однако Леонид Гайдай не мог найти подходящего актера. Говорили, что режиссер вспомнил о парне, сыгравшем в «Карьере Димы Горина» и сам отправился на поезде в Ленинград.

Увидев перед собой хмурого человека среднего роста, Гайдай сразу понял — это то, что нужно. Говорят, что в Демьяненко он разглядел свое второе «я». Так начались съемки фильма, которому предстояло стать визитной карточной Александра — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»﻿. После выхода комедии на экраны, артист проснулся знаменитым на всю страну. Демьяненко смог не просто сыграть, а прожить эту роль. Сам он признавался, что ему «не пришлось играть Шурика, он просто существовал в предлагаемых обстоятельствах».

После ошеломительного успеха на экраны вышла «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», а затем и еще один киношедевр с участием Демьяненко в главной роли «Иван Васильевич меняет профессию».

Наталья Варлей и Александр Демьяненко (Фото: РИА Новости/Чигляков)

К сожалению, популярность негативно сказалась на жизни Александра. Его нелюдимость стала практически болезненной, он все больше тяготился выходом на публику. На отчужденность повлияли и перемены в личной жизни. Демьяненко ушел от супруги Марины Скляровой и женился на Людмиле Неволиной, с которой он и прожил до конца жизни.

Актер не раз жаловался, что его не воспринимали как серьезного актера. Примечательно, что за свою жизнь Александр Демьяненко сыграл более 300 ролей. Спустя время большие роли перестали предлагать талантливому артисту, поэтому Демьяненко с головой ушел в озвучивание и дубляж иностранных картин.

Проблемы со здоровьем и внезапная смерть Александра Демьяненко


Вскоре у артиста появились проблемы с сердцем, так как он работал на износ и подолгу переживал невзгоды. Здоровье Демьяненко было подорвано, но сам он редко жаловался на это.

Однажды на съемках у Александра отслоилась сетчатка. Пришлось делать операцию на глазах под наркозом, который артист перенес очень трудно. Вскоре он снова попал в больницу с подозрением на язву желудка. Как оказалось, это был второй инфаркт. О первом Демьяненко и не догадывался.

Врачи решили сделать актеру шунтирование, но до операции он не дожил. Причиной гибели Александра был отек легкого, ставший следствием коронарной болезни сердца. Александр Демьяненко скончался 22 августа 1999 года в возрасте 62 лет.

Почему Демьяненко не удалось спасти


Ходили слухи, что Демьяненко любил выпить спиртное. Это могло послужить причиной проблем с сердцем и спровоцировать скоропостижную смерть. Друзья Александра утверждали, что актер не переходил грань и контролировал себя, хоть и не был трезвенником.

Его падчерица актриса Анжелика Неволина в беседе с KP.RU рассказывала, что смерть Александра произошла в результате трагического стечения обстоятельств.

За год до смерти у народного артиста РСФСР началась стенокардия. Ему назначили операцию на 1 сентября 1999 года, но скончался он 22 августа. В августе 1999 года в Петербурге стояла сильная жара. По ее словам, из-за сильной жары у Демьяненко случился инфаркт, а в больнице в этот день никто не смог сделать ему шунтирование. Смерть легендарного актера стала огромной трагедией для его семьи и всей страны.

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