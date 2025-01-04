«Поставил Муцениеце на место»: почему сын Прилучного попросил Деда Мороза забрать его у матери и как ему живется с мачехой

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Павел Прилучный публично подтвердил, что его сын Тимофей давно мечтал переехать к нему от матери. Актер опубликовал в интернете письмо, которое его наследник написал Деду Морозу в конце декабря 2023 года. Что было в послании и на что обратили внимание пользователи сети расскажет «Радио 1».
Сын Прилучного загадал желание окончательно переехать к отцу
Актер жестко ответил на критику своей бывшей жены Агаты Муцениеце, дав понять, что решение сына о переезде в его дом было принято самостоятельно и не является результатом давления. Павел опубликовал в интернете письмо, которое Тимофей написал Деду Морозу в конце декабря 2023 года. В этом письме мальчик выразил желание провести время с папой.
«Я очень люблю папу и хочу к нему приехать. Надеюсь, я к нему приеду», — написал Тимофей Деду Морозу.
Письмо Тимофея Деду Морозу (Фото: соцсети Павла Прилучного)
Под фотографией послания Павел резюмировал: «2023. Получается, что Дед Мороз существует».
Мнения подписчиков актера разделились: одни полагают, что таким образом Павел поставил бывшую супругу «на место», другие осудили артиста за обнародование детского письма.
«Павел поставил Агату на место этим письмом», «Подло выставлять письмо ребенка», «С мачехой и отцом хорошо, вероятно, никто не занимается его воспитанием», — пишут комментаторы.
Развод и судебные тяжбы Прилучных
Павел Прилучный и Агата Муцениеце заключили брак в 2011 году. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 – дочь Мия. Их развод сопровождался громким скандалом, в ходе которого Агата обвинила мужа в алкоголизме и насилии.
Год назад Муцениеце подала на алименты и выиграла дело, в результате чего Прилучный обязан выплачивать бывшей супруге по миллиону рублей ежемесячно на каждого ребенка. Таким образом, актер теперь должен отдавать экс-жене 2 миллиона рублей каждый месяц.
Такой расклад не устроил Павла, и он подал иск на определение места жительства детей. В конце 2024 года суд постановил, что Тимофей и Мия должны проживать с матерью. Однако Прилучный не собирается следовать этому решению: Тимофей по-прежнему остается с ним. Несмотря на уговоры Муцениеце, мальчик не хочет возвращаться к матери и сестре. Сам Павел отмечал, что с радостью забрал бы к себе и Мию, но девочка предпочитает оставаться с мамой.
Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: соцсети)
Муцениеце встретила Новый год с новым возлюбленным
35-летняя актриса Агата Муцениеце отметила главную ночь года в компании 40-летнего музыканта Петра Дранги и своей дочери Мии.
По слухам, звезда комедии «Тур с Иванушками» после скандального разрыва с Павлом Прилучным наконец смогла наладить свою личную жизнь. В прошлом году актриса часто появлялась на публике с телеведущим Иваном Чуйковым, а в декабре начала роман с Петром Дрангой.
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