Пластическая операция и работа стриптизером: необычные факты о Прилучном, которые могут удивить даже преданных фанатов

Павел Прилучный (Фото РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Смуглый, сероглазый и брутальный красавец, который завоевал сердца телезрительниц по всей стране. Он уже не первый год является одним из самых востребованных актеров в России.
В материале «Радио 1» вы найдете интересную подборку любопытных фактов о Павле, которые могут быть неизвестны многим его поклонникам.
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Бокс и балетВ юности Павел занимался боксом по настоянию своего отца, который сам был боксером. Однако это не единственное его увлечение: по требованию матери-хореографа он также пробовал себя в балете. Так родители пытались оградить сына от дурного влияния улиц родного Бердска в бурные 1990-е.
Фото: iStock/FOTOKITA
Десять сотрясений мозгаНесмотря на успехи в боксе — в четырнадцать лет Павел стал кандидатом в мастера спорта — он получил десять сотрясений мозга, что заставило его задуматься о будущем. Актерская карьера стала альтернативой, которая привела его к успеху.
Трудные временаПеред тем как стать звездой, Павлу приходилось нелегко. Он работал на автомойке, торговал вещами на рынке, трудился грузчиком и даже успел поработать стриптизером в Новосибирске, будучи еще несовершеннолетним.
Старт карьерыСвою актерскую карьеру Павел начал с рекламы жевательной резинки Juicy Fruit в 2007 году. Этот первый шаг стал началом его восхождения на вершину киноиндустрии.
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Фамилия как дань памятиВ начале карьеры Павел использовал обе фамилии — матери и отца. Он не мог забыть своего папу, который ушел из жизни, когда сыну было всего тринадцать. В титрах первых фильмов он иногда фигурировал как Дэль-Прилучный.
Роман с голливудской звездойВ 2006 году у молодого актера был головокружительный роман с Никки Рид, известной по «Сумеркам». Их отношения закончились, когда Павел не смог оплатить свадьбу в Лас-Вегасе, о которой мечтала Никки.
Семейные ценностиПавел был женат дважды: первая жена — латышская актриса Агата Муцениеце, а вторая — армянка Зепюр Брутян. У него трое детей: сын Тимофей и дочь Мия от Агаты, а также маленький сынишка Микаэль от Зепюр.
Татуировки как самовыражениеАктер обожает татуировки — на его теле их целых семь. Одной из самых примечательных является штрих-код с буквами DOC на шее, символизирующий его роль в молодежном боевике «На игре».
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Пластическая операцияПавел не скрывает, что однажды прибегал к помощи пластического хирурга для исправления врожденной лопоухости.
Принципы и увлеченияПрилучный активно участвует в съемках трюков и обучается управлению различной техникой, включая самолет. Однако он принципиально отказывается выступать на корпоративах за деньги и предпочитает проводить время с семьей в своем уютном доме в Подмосковье.
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Дарья Осипова