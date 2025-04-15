«Дала себе возможность переродиться»: Нюша рассказала о личной жизни после громкого развода

Нюша (фото: Telegram @nyusha_nyusha)
Нюша откровенно рассказала о личной жизни после громкого развода. В беседе с журналистами издания VOICE певица призналась, что её сердце пока свободно.
Накануне артистка посетила премию «VOICE: Главные лица», где рассказала, что пережила депрессию после развода с супругом, но смогла восстановиться.
Также певица сделала ещё одно заявление.
Нюша отмечала, что это был «самый тяжёлый» период в её жизни. Но бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения, что, прежде всего, важно для их двоих детей.
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«Мне кажется, я горжусь тем, что я дала себе возможность переродиться, потому что я прошла через определенную депрессию, где были потеряны смыслы, и нужно было как-то заново собрать себя, полюбить», – отметила исполнительница.Нюша также призвала следовать за своим сердцем, быть честной по отношению к себе и всему миру и обязательно слышать своего внутреннего ребёнка – только так можно определить свои истинные желания.
Также певица сделала ещё одно заявление.
«Я пока не влюблена, но очень хочу этого», – подчеркнула звезда.Напомним, что в прошлом году Нюша неожиданно подала на развод с бизнесменом Игорем Сивовым. Она призналась, что муж изменял ей. Неверность она простила, но это всё равно не спасло их брак.
Нюша отмечала, что это был «самый тяжёлый» период в её жизни. Но бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения, что, прежде всего, важно для их двоих детей.
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Анастасия Чинкова