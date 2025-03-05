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Психолог прокомментировала хорошие отношения между Нюшей и Егором Кридом

Психолог Сальникова: Нюша и Крид хорошо общаются после расставания, и это норма
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Певица Нюша в шоу Ляйсан Утяшевой рассказала, что они с Егором Кридом после расставания поддерживают хорошие отношения и остаются благодарны друг другу.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» прокомментировала эту новость, отметив, что оставаться в хороших отношениях с бывшим партнером — социальная необходимость.

«Человек — биопсихосоциальное существо. Без социума само понятие личности теряется, поэтому важно быть в максимально нормальных отношениях со всеми вокруг. Можно злиться, обижаться, расходиться, но вы никогда не можете знать, насколько близко вас сведет судьба с этим человеком в будущем. Насколько вам нужна будет его помощь или ему ваша. И если были близкие отношения, то этот человек для вас не чужой», — сказала психолог.

Она уточнила, что в этом случае имеются ввиду относительно нормальные отношения на нейтральных нотах, однако это все же дело каждого.

«Обрубать контакты дело, конечно, каждого, но лучше постараться расстаться на нейтральных нотах. Безусловно, будут обиды, злость, какая-то недоговоренность, но рациональные моменты должны оставаться. Это особенно важно для тех, у кого есть общие дети», — заключила Сальникова.

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#певец
#певица
Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотиков – видео
05 марта 2025, 13:36

Глюкоза (фото: Telegram @glukozamusic)

Певицу Глюкозу (Наталья Чистякова-Ионова) снова заподозрили в употреблении наркотических веществ. В сеть попало видео, на котором артистка странно ведёт себя.
Пользователи соцсетей, после просмотра видеоролика пришли к выводу, что Глюкозу запечатлели в невменяемом состоянии, вызванном употреблением наркотиков.

Сама певица пока не комментировала новые обвинения в свой адрес.


Напомним, что в октябре прошлого года Мировой суд Москвы оштрафовал Глюкозу за употребление запрещённых веществ. В зале аэропорта Шереметьево полицейские выявили у певицы визуальные признаки наркотического опьянения, однако от медицинского освидетельствования она отказалась.

Ранее певец Шура подтвердил, что Глюкоза прошла лечение от наркотической зависимости после скандального выступления в Красноярске, когда певица вышла на сцену в невменяемом состоянии.

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#звёзды
#наркотики
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«Зависть и злость»: Стас Пьеха рассказал о плачевных последствиях афиширования личной жизни
Стас Пьеха высказался о плачевных последствиях афиширования личной жизни
05 марта 2025, 13:22

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

44-летний Стас Пьеха пользуется популярностью у девушек, но по-прежнему одинок. Певец признался, что взял паузу в романтических отношениях.
Внук Эдиты Пьехи был женат на Наталье Горчаковой, которая родила ему сына Петра. Однако сейчас артист предпочитает не афишировать личную жизнь, поскольку ранее столкнулся с неудачным опытом.

«Я дважды пробовал её афишировать и оба раза это привело к плачевным последствиям. Потому что те процессы, что идут внутри отношений, они ведь очень сложные: они бывают амбивалентными, бывают безумными, вовсе не эталонными вопреки ожиданиям, и когда ты выносишь их в информационное поле, после чего на тебя начинают сыпаться чужие мнения и советы, а зачастую ещё и зависть, и злость», – высказался певец.
Впрочем сейчас у Стаса Пьехи нет отношений. Он признался, что взял паузу, чтобы посвятить себя реализации творческих планов и проживанию внутренних кризисов.

Также исполнитель хита «Она не твоя» заявил, что является сторонником гостевого брака. Он не считает это единственной верной формой отношений, но убеждён, что это может стать неплохой альтернативой привычному понятию семьи. Стас отметил, что общепринятые морали зачастую заставляют людей страдать.

«Если двоим удобно не жить вместе, встречаясь несколько раз в неделю, то часто это более надёжный способ построить семью, чем постоянно находиться в бесконечном слиянии, в котором один человек может сильно страдать или компенсировать свои дефициты на стороне», – подчеркнул певец.
Вместе с тем Стас уточнил, что не считает гостевой брак свободными отношениями. Их он не приемлет.

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*запрещён в РФ
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#отношения
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«Если тебя обсуждают – значит ты впереди!»: жена Петросяна сделала заявление после новостей о квартире за 440 млн и долгах за ЖКУ
Жена Петросяна ответила хейтерам после новостей о долгах за ЖКУ
05 марта 2025, 13:01

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Пока Татьяна Брухунова наслаждалась красотами Байкала, СМИ сообщили о её крупных долгах за коммунальные услуги. Выяснилось, что у молодой супруги Евгения Петросяна накопилась задолженность в размере 314 тысяч рублей.
По данным Telegram-канала SHOT у Брухуновой в собственности имеются две квартиры в Москве – одна на Лесной улице в Тверском районе, а вторая – в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. По последней у неё накопился долг за коммунальные услуги. К слову, элитное жильё стоит 440 миллионов рублей.

Накануне Брухунова вернулась в столицу, а сегодня утром ответила хейтерам.

«Если тебя обсуждают – значит ты впереди! Так и живу!», – отметила 35-летняя жена юмориста.
Также Татьяна ополчилась против стилиста, который принялся разбирать и оценивать её гардероб.

«И ведь не стрёмно человеку себя так подставлять!», – возмутилась женщина.
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Герой популярных интернет-мемов Николай Василенко впервые рассказал о личной жизни
Герой мемов Николай Василенко впервые высказался о личной жизни
05 марта 2025, 12:30

Николай Василенко (фото: Instagram* @nikolay_anatolievich_vasilenko)

Новый выпуск шоу «Вопрос ребром» выдался особенным: участником стал популярный блогер, звезда интернет-мемов Николай Василенко. Российским пользователям мужчина полюбился благодаря своей лучезарной улыбке и позитивному отношению к жизни. В шоу Басты он впервые рассказал о личной жизни.
Василенко отметил, что его улыбка – это дар природы, человеческое качество, а не часть образа. Блогер вспомнил, что порой ему доставалось от недоброжелателей из-за своего позитива.

Николай также высказался о личной жизни. Блогер отметил, что несколько лет назад поставил перед собой цель – «сделать что-то такое для человечества, написать какое-то такое слово, чтобы человеку стало легче жить хотя бы на какой-то промежуток времени». Эта задача настолько завлекла Василенко, что он отодвинул любовные отношения на второй план.

Звезда интернет-мемов подчеркнул, что был женат дважды. Оба брака были счастливыми, но им суждено было завершиться. Со временем, как отметил Василенко, он, по всей видимости, разучился любить и очерствел, поэтому сейчас не состоит в романтических отношениях.

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*запрещён в РФ
**признан Минюстом РФ иноагентом
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Психолог рассказала, смогут ли Нюша и Егор Крид возобновить отношения
Психолог Сальникова: Нюша и Егор Крид могут построить удачные отношения
05 марта 2025, 12:16

Певица Нюша (Фото: РИА Новости//Кирилл Каллиников)

Певица Нюша в шоу Ляйсан Утяшевой сообщила, что не исключает возобновление отношений с Егором Кридом.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что возобновление отношений спустя время — нормальное явление, и здесь важно не поддаться стереотипным мыслям о том, что люди не меняются или нельзя входить дважды в одну реку.

«Эти мысли у нас как норма и истина, но это не правда. Если вы посмотрите на 15-летнего себя, 20-летнего и 30-летнего себя, то точно сможете сказать, что поменялись. То же самое про партнера. Все меняются, но кто-то медленнее, кто-то быстрее. Может, меняются не в ту сторону, в которую нам бы хотелось. Соответственно, ваши отношения спустя несколько лет могут поменяться. Не сто процентов, но могут», — прокомментировала эксперт.

По ее словам, люди ошибочно следуют правилам о том, что нельзя дважды строить отношения с человеком, с которым когда-то не получилось.

«Если мы посмотрим по фактам, то увидим множество пар, которые долго живут вместе, уже соединив отношения во второй раз. Можно ли строить отношения с человеком второй раз? — да», — заключила психолог.

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