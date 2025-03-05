Психолог прокомментировала хорошие отношения между Нюшей и Егором Кридом

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Певица Нюша в шоу Ляйсан Утяшевой рассказала, что они с Егором Кридом после расставания поддерживают хорошие отношения и остаются благодарны друг другу.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» прокомментировала эту новость, отметив, что оставаться в хороших отношениях с бывшим партнером — социальная необходимость.
Она уточнила, что в этом случае имеются ввиду относительно нормальные отношения на нейтральных нотах, однако это все же дело каждого.
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«Человек — биопсихосоциальное существо. Без социума само понятие личности теряется, поэтому важно быть в максимально нормальных отношениях со всеми вокруг. Можно злиться, обижаться, расходиться, но вы никогда не можете знать, насколько близко вас сведет судьба с этим человеком в будущем. Насколько вам нужна будет его помощь или ему ваша. И если были близкие отношения, то этот человек для вас не чужой», — сказала психолог.
Она уточнила, что в этом случае имеются ввиду относительно нормальные отношения на нейтральных нотах, однако это все же дело каждого.
«Обрубать контакты дело, конечно, каждого, но лучше постараться расстаться на нейтральных нотах. Безусловно, будут обиды, злость, какая-то недоговоренность, но рациональные моменты должны оставаться. Это особенно важно для тех, у кого есть общие дети», — заключила Сальникова.
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Анастасия Панченко