«Логическое завершение»: Нюша записала трендовое видео под свой хит прямо на улице

Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)
Нюша спела на улице свой хит из 2015-ого «Где ты, там я». Певица подхватила вирусный тренд, начатый блогерами: люди записывают короткие клипы под музыку, даря «вторую жизнь» старой мелодии. Вот и Нюша решила не оставаться в стороне, сняв ролик во время гуляния.
Популярные песни из прошлого не раз повторно «взлетали» из-за интернет-трендов. Каверы, флешмобы, «мемность» новых клипов — все это помогает поддерживать интерес слушателей, зачастую «открывая» молодым людям незнакомую музыку. На этот раз благодаря тиктокерам в центр внимания вернулась «Где ты, там я». Блогеры снимают под нее танцы в самых разных местах — от парков до торговых центров.
Нюша решила поддержать тренд и тоже записала простой, но яркий ролик. Она вышла на улицу, включила камеру и спела, пока вокруг кипела обычная жизнь.
В соцсетях к своему посту она потом добавила шутливую подпись.
Само исполнение песни фанатов порадовало, многие отметили, что приятно видеть такую волну позитива в «ленте».
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Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)
Нюша решила поддержать тренд и тоже записала простой, но яркий ролик. Она вышла на улицу, включила камеру и спела, пока вокруг кипела обычная жизнь.
«Тренд дошел до логического завершения», — написал один из комментаторов.В кадр случайно попал парень — он шел мимо, даже не подозревая, что оказался на видео у звезды. Певица остановилась на пару секунд, чтобы попозировать с ним.
В соцсетях к своему посту она потом добавила шутливую подпись.
Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)
«Как думаете, узнал?», — со смехом спросила девушка у подписчиковПодписчики решили, вряд ли. Все произошло очень быстро, парень даже не успел осознать происходящее — на последних кадрах можно заметить его удивленное выражение лица.
Само исполнение песни фанатов порадовало, многие отметили, что приятно видеть такую волну позитива в «ленте».
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева