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«Логическое завершение»: Нюша записала трендовое видео под свой хит прямо на улице

Нюша записала трендовое видео под свой вирусный хит и порадовала фанатов
Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)

Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)

Нюша спела на улице свой хит из 2015-ого «Где ты, там я». Певица подхватила вирусный тренд, начатый блогерами: люди записывают короткие клипы под музыку, даря «вторую жизнь» старой мелодии. Вот и Нюша решила не оставаться в стороне, сняв ролик во время гуляния.
Популярные песни из прошлого не раз повторно «взлетали» из-за интернет-трендов. Каверы, флешмобы, «мемность» новых клипов — все это помогает поддерживать интерес слушателей, зачастую «открывая» молодым людям незнакомую музыку. На этот раз благодаря тиктокерам в центр внимания вернулась «Где ты, там я». Блогеры снимают под нее танцы в самых разных местах — от парков до торговых центров.

Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)

Нюша решила поддержать тренд и тоже записала простой, но яркий ролик. Она вышла на улицу, включила камеру и спела, пока вокруг кипела обычная жизнь.

«Тренд дошел до логического завершения», — написал один из комментаторов.
В кадр случайно попал парень — он шел мимо, даже не подозревая, что оказался на видео у звезды. Певица остановилась на пару секунд, чтобы попозировать с ним.

В соцсетях к своему посту она потом добавила шутливую подпись.

Нюша (Фото: кадр видео Instagram* @nyusha_nyusha)

«Как думаете, узнал?», — со смехом спросила девушка у подписчиков
Подписчики решили, вряд ли. Все произошло очень быстро, парень даже не успел осознать происходящее — на последних кадрах можно заметить его удивленное выражение лица.

Само исполнение песни фанатов порадовало, многие отметили, что приятно видеть такую волну позитива в «ленте».

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Рудковскую раскритиковали за рыбалку после скандала с Безруковым
03 апреля 2025, 23:02

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Яну Рудковскую раскритиковали за рыбалку на Мальдивах.
Продюсер в личном блоге опубликовала фотографию, на которой держит пойманную на удочке рыбу, стоя при этом на корме яхты.

Правда поклонники не оценили досуга Рудковской, сравнив его в поступком Сергея Безрукова.

Яна Рудковская (фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

В комментариях пользователи обрушились на звезду, призвав её отпустить рыбу и поучиться на опыте других людей.

Напомним, что накануне на Сергея Безрукова набросились с обвинениями в браконьерстве после одного его поста. Актёр показал, как съездил на рыбалку в Ростовской области. На фотографии он держал двухкилограммовую щуку. Однако выяснилось, что сейчас в регионе действуют два запрета: на вылов всей рыбы из-за периода нерестования и отдельно на отлов щуки. ​Однако представитель артиста утверждает, что фото было сделано до введения ограничений.

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#рыбалка
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«Риски максимальные, помолитесь за меня»: больная раком Лама Сафонова может умереть на операции
Больная раком Лама Сафонова заявила, что может умереть на операции
03 апреля 2025, 22:46

Лама Сафонова (фото: Telegram @lamasafonova1)

Лама Сафонова борется с раком, но, несмотря на это, продолжает выступать. Правда сегодня певица поделилась тревожной новостью.
37-летняя исполнительница опубликовала тревожный пост в своём Telegram-канале.

«Состояние плохое. Сегодня срочная госпитализация и будут оперировать. Риски по наркозу и анестезии максимальные. Помолитесь за меня, пожалуйста, друзья. Сдаваться не намерена. Люблю. Вернусь!», – написала Сафонова.
Преданные поклонники одарили женщину словами поддержки, пожелали ей сил в борьбе с недугом и крепкого здоровья.

Также Лама продемонстрировала, как выглядит в этот трудный период. На фотографии она запечатлена в кислородной маске, но при этом с эффектным макияжем. Она объяснила это тем, что принципиально накрасилась, вопреки всему, потому что не намерена сдаваться.

Четыре года назад Сафонова уже находилась в тяжёлом состоянии. Тогда ей, к счастью, удалось выкарабкаться и даже вернуться на сцену.

Напомним, что рак матки последней стадии врачи обнаружили у певицы в 2016 году. Тогда женщина перенесла операцию по удалению органа. Однако это не решило проблему, поскольку метастазы распространились по всему организму.

Правда далеко не все верят в трагедию певицы. Так, например, бизнесмен Андрей Ковалёв обвинил Сафонову в мошенничестве, заявив, что она собирает деньги якобы на лечение, а на самом деле тратит их на личные нужды.

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Дочь Любови Успенской снялась в чёрном боди у шеста – фото
03 апреля 2025, 22:29

Татьяна Плаксина (фото: ВКонтакте / @pacha_tati_real)

Дочь певицы Любови Успенской снялась в откровенном образе.
35-летняя художница Татьяна Плаксина запечатлела себя в зеркале на мансарде. Она стояла около шеста в чёрном боде с длинными рукавами и вырезом до талии, оформленном шнуровкой.



Девушка распустила волнистые волосы и решила продемонстрировать свою естественную красоту, отказавшись от косметики.

Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала о тяжёлых отношениях Успенской с дочерью. Она отметила, что в их истории было и до сих пор есть насилие, поэтому скандалы и примирения будут чередоваться по кругу.

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#девушка
#волосы
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Михаил Тройник высказался о расставании с Юлией Пересильд
03 апреля 2025, 22:00

Юлия Пересильд и Максим Тройник (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В четверг вечером Юлия Пересильд объявила о расставании с Михаилом Тройником, опубликовав пост в Telegram-канале. Актёр тоже высказался о разрыве с избранницей.
Тройник подтвердил, что теперь их с Пересильд связывает только дружба и работа. Судя по всему, пара разошлась уже довольно давно, но объявила об этом только сейчас, чтобы не провоцировать лишние обсуждения.

Артист заявил то же самое, что и Юлия – у них нет никаких обид и претензий друг другу и расстались они без ненависти, измен, вражды и грязи, а именно честно и спокойно.

После Тройник пригласил поклонников на их совместный с актрисой спектакль «Последнее лето». К слову, теперь артистам будет легче играть его вместе, судя по прошлогоднему заявлению Михаила.

«В постановке „Последнее лето“ мы с Юлей играем супругов. По сюжету мой герой возвращается на побывку во время Первой мировой войны в родовое поместье, и он становится чужим для своей семьи, для своей жены. И вот такое отчуждение не всегда легко играть с близким человеком. Я не скажу, что это сложно, просто это по-другому», – признавался актёр.
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#отношения
#любовь
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«На кону миллион»: Продюсер Пригожин рассказал, как надо следить за формой и мужским здоровьем
Продюсер Иосиф Пригожин дал советы по поддержанию формы в зрелом возрасте
03 апреля 2025, 21:54

Самира, Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Телеграм @valeriyaofficial)

Продюсер Иосиф Пригожин с возрастом стал внимательнее и бережнее относиться к своему здоровью и в свои 56 лет, которые он отметил вчера, сохраняет неплохую физическую форму. А это немаловажно для мужа такой красавицы, как певица Валерия.
О том, как ему это удаётся, деятель шоу-бизнеса рассказал в эфире программы «Светская хроника», которая выходит в эфире Пятого канала. По его словам, он тайком от супруги ест некоторые вредные продукты, но регулярно обращается к медикам. Пригожин собирается радикально похудеть к лету, уже сбросил несколько килограммов, а ещё заключил необычное пари.

«Я вам хочу сказать такую вещь: состояние здоровья мужчины во многом зависит от его не только физической формы, но и от его физических упражнений, в том числе мозговых и телесных, как говорится», — говорит продюсер.

Недавно он показал подписчикам, как проводит время в тренажерном зале: делает наклоны и растяжку, укрепляет мышцы таза, записался к индивидуальному тренеру. Но подписчиков потрясло даже не это. Оказывается, муж знаменитой артистки заключил со своим инструктором нестандартную сделку.

«Самира, хочешь заработать миллион? Если ты посадишь меня на шпагат, я тебе дам миллион», — сказал Пригожин.

Знакомые и коллеги продюсера также находятся в лёгком недоумении. Зачем ему всё это, тем более, что он так далёк от спорта? Зачем упражнения в стиле Анастасии Волочковой, да ещё за немалые деньги?

Сам он уверяет, что всё это — исключительно ради здоровья.

«У меня нет ощущения, что мне 55. Смотрите, кто больше всего дряхлеет? Бухающие, курящие. Я никогда в жизни не курил, не бухаю. В принципе, очень люблю пешие прогулки, очень люблю ходьбу. Поэтому физические нагрузки очень нужны», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Валерия к намерениям супруга относится с лёгким скепсисом. Она дала понять, что не слишком верит в физические возможности, силу воли и спортивные результаты Иосифа.

«Вообще не переживаю за семейный бюджет», — заявила певица, намекая, что миллиона Самире не видать.

Но Пригожин, судя по всему, не намерен сдаваться и явно хочет доказать жене: ради нее он способен на любые подвиги и совершает их с удовольствием.

«Она — главный человек в моей жизни и в своей, наверное, жизни. Потому что, не будь она такой, наверное, мы бы сегодня не смогли быть вместе, понимаете? Комфортный человек, не пафосный, абсолютно без звездной болезни. Хороший человек. Я ее люблю, обожаю», — заключил муж, продюсер и начинающий спортсмен Иосиф Пригожин.

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