Дана Борисова пока не собирается замуж, хотя уже получила предложение

Дана Борисова (Фото: социальные сети)
«Он зовет замуж, но я отказываю. Увольте, никакой свадьбы не будет, а про детей и думать не хочу», — заявила Борисова.
Она признаёт, что ей комфортно с этим мужчиной, но совсем пустить его в свою жизнь теледива не готова. Он бизнесмен, часто бывает в Москве по делам и не упускает случая встретиться со своей возлюбленной. Имя своего избранника Дана Борисова не раскрывает.
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