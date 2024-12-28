Девять абортов и эскорт: дочь Даны Борисовой повторила страшные ошибки матери. О чем пожалела 16-летняя наследница

Дана Борисова (Фото: соцсети)
Эпатажная телеведущая Дана Борисова не раз оказывалась предметом обсуждения общественности. На этот раз в центре внимания оказалась её новая попытка похудеть с помощью инъекций, к которой присоединилась и её 17-летняя дочь, получившая возможность использовать тот же препарат с согласия матери. Что возмутило поклонников артистки и как юная дочь повторила ошибки матери расскажет «Радио 1».
Эскорт и наркотики
Жизнь Борисовой изменилась, когда её популярность начала угасать. Карьера телеведущей пошла на спад, и личные проблемы привели её к алкоголю, а затем и к наркотикам. В 2020 году она шокировала своих подписчиков, признавшись, что зарабатывала на наркотики, используя своё тело. Чтобы справиться с трудностями, она часто обращалась к клиентам в состоянии опьянения.
«В моем эскортном прошлом такое случалось несколько раз. Я приезжала на встречи с мужчинами и была в таком состоянии, что трудно даже представить. Я принимала всё, что могла, потому что трезвой это было бы слишком страшно и невыносимо», — делилась Борисова.
В результате случайных связей с мужчинами она сделала около девяти абортов. По её словам, несколько из них были проведены на ранних сроках, а 5 или 6 — под легким наркозом. Дана утверждает, что не чувствует вины за свои поступки, считая, что рождение этих детей могло бы разрушить её жизнь.
Один из абортов Дана сделала еще в молодости, когда встречалась с соведущим «Армейского магазина» Александром Ильиным. Однако у неё были и более серьезные отношения. В 2005 году она начала встречаться с бизнесменом Максимом Аксеновым, от которого родила свою единственную дочь Полину. Тем не менее, в 2008 году пара рассталась.
«Провинциальное» порно: как зарабатывает сбежавшая из России Шмыкова, связь с Навальным* и отчим на СВО
Зависимость от наркотиков
Зависимость негативно сказалась на отношениях Даны с дочерью. Постоянные конфликты между родителями подорвали психическое здоровье Полины, и девочка даже пыталась покончить с собой. Её госпитализировали прямо из школы. В то же время Борисова делала из своих проблем шоу и часто обращалась к программе Андрея Малахова.
Журналист уже не раз оказывал поддержку Дане, именно он привлек внимание к её зависимости и помог отправить её в реабилитацию. Она уехала в Таиланд, полагая, что едет на участие в реалити-шоу, но на самом деле оказалась в реабилитационном центре. По словам телеведущей, она провела целых полгода, борясь с зависимостью. После выздоровления Дана выразила благодарность всем, кто помог ей и отправил в рехаб.
Борьба с лишним весом
Дана Борисова и дочь Полина (Фото: соцсети)В начале своей карьеры Дана была стройной и привлекательной, но с возрастом начала набирать вес. Чтобы вернуть свою прежнюю красоту и сексуальность, она решила последовать примеру зарубежных знаменитостей и похудеть с помощью препарата «Оземпик». Это лекарство назначается людям с диабетом для снижения аппетита. Благодаря активному веществу, содержащемуся в препарате, человек практически не ощущает голода, что способствует снижению веса.
Приняли за эскортницу: кто «заказал» Наталью Рудову и как Андрей Малахов причастен к секс-скандалу с ее участием
Дана выбрала не постепенное снижение веса через правильное питание и подсчет калорий, а решила сделать инъекцию и ждать результата. Однако она не учла, что у лекарства есть побочные эффекты. Сначала Борисова радостно сообщала, что ей удалось сбросить около 12 килограммов и единственной проблемой стала необходимость смены гардероба. Но вскоре у неё начались серьезные проблемы со здоровьем.
«У меня были побочные эффекты: постоянная тошнота, периодические рвоты, и дважды я теряла сознание. Один раз это произошло дома в ванной, а второй — когда я гуляла с собакой и упала на детской площадке. У меня также начались проблемы со зрением — один глаз стал плохо видеть», — делилась своими переживаниями телеведущая.
Однако самым тяжелым последствием для Борисовой стало ухудшение её внешности: лицо постарело, появились морщины и западания. Она признала, что прием препарата может серьезно изменить внешний вид. Несмотря на все эти негативные эффекты, Дана решила позволить своей 16-летней дочери Полине попробовать «Оземпик». Девочка тоже боролась с лишними килограммами, и мама хотела помочь ей, считая, что в этом возрасте важно чувствовать себя стройной и уверенной. По словам Борисовой, она предварительно проконсультировалась со специалистом, который одобрил это решение.
Полина сбросила 8 килограммов, но цена этого была высока. Девушка жаловалась на постоянную тошноту после еды и сильные боли в боку, в итоге она пришла к выводу, что не стоит продолжать прием препарата.
Реакция на решение Борисовой шокировала как поклонников, так и коллег. Знаменитость ответила на критику, заявив, что не одна такая и многие звезды уже давно используют этот препарат. В одном из интервью она отметила, что ей не важна критика, так как после реабилитации в Таиланде она переосмыслила свою жизнь и теперь не обращает внимания на мнения окружающих.
Тем не менее, многие не могут понять, как телеведущая, пережившая множество испытаний и сумевшая наладить отношения с дочерью, может так легкомысленно относиться к её здоровью, зная о потенциальной опасности препарата.
Читайте также:
Замороженные яйцеклетки, неудачная пластика и пророческое предсказание гадалки: Семенович раскрыла тайны своей жизни
«Я была в шоке»: порноактриса раскрыла тайны экс-жениха Меган Фокс. Измена и извращенные секс-предпочтения Колсона Бейкера
«Мстит Прилучному»: кем оказался женатый любовник Агаты Муцениеце и что на самом деле ее связывает с Петром Дрангой
Анастасия Хохлова