Девять абортов и эскорт: дочь Даны Борисовой повторила страшные ошибки матери. О чем пожалела 16-летняя наследница

Эпатажная телеведущая Дана Борисова не раз оказывалась предметом обсуждения общественности. На этот раз в центре внимания оказалась её новая попытка похудеть с помощью инъекций, к которой присоединилась и её 17-летняя дочь, получившая возможность использовать тот же препарат с согласия матери. Что возмутило поклонников артистки и как юная дочь повторила ошибки матери расскажет «Радио 1».