«Моя Поля однажды чуть не умерла»: Дана Борисова рассказала, что её дочь занималась селфхармом и угрожала покончить с собой

Дана Борисова с дочерью Полиной (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о непростом подростковом периоде её дочери Полины – девочка угрожала, что покончит с собой.
«У нас были такие скандалы, она постоянно меня провоцировала и манипулировала. Обещала покончить с собой. Она чуть не отъехала мозгами», – призналась ведущая программы «Армейский магазин».Борисова рассказала, что проблемы у её дочери обострились после её возвращения в Москву из Лондона, когда из-за пандемии коронавируса начали закрывать границы. Девочка хотела вернуться в британскую школу, отказывалась учиться в обычной общеобразовательной в школе в России и садиться за уроки. Жизнь с дочерью после её приезда в Россию телеведущая назвала «адскими днями».
По словам телеведущей, дошло до того, что подросток чуть ли не реализовала свои пугающие угрозы. Она занималась селфхармом, то есть преднамеренно причиняла себе боль. Однажды Полина чуть не умерла от этого опасного занятия. Только психологи, рассказывает Борисова, помогли избавиться от «этого дерьма».
В настоящее время 17-летняя Полина учится в Южной Корее, где у неё появился молодой человек. Телеведущая очень рада за дочь, но боится, что она может забеременеть и сделать Борисову бабушкой.
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Анастасия Чинкова