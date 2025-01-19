Даня Милохин представил подписчикам свою новую возлюбленную Дарину Зеленскую

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Фото: соцсети Дани Милохина
Напомним, прежде Милохин встречался с российской тиктокершей Юлией Гаврилиной. Кроме того, во время участия Дани в телешоу «Ледниковый период», поклонники настойчиво приписывали ему бурный роман с его партнёршей фигуристкой Евгенией Медведевой. Сам блогер на прямой и интимный вопрос, спал ли он со своей партнёршей по шоу, без запинки ответил отрицательно, добавив, что не знает, к сожалению у них не случилось интимной близости или к счастью.
Даня Млохин и Дарина Зеленская (Фото: соцсети Дани Милохина)
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