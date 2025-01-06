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Стало известно, чем занимается приемный отец Дани Милохина за границей

SHOT: Приёмный отец Дани Милохина стал грузчиком после отъезда из России
Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев работает грузчиком после отъезда из России, пишет SHOT. По словам Тюленева, в новогодние каникулы семья в критическом финансовом положении, сам мужчина хватается за всевозможные подработки. Тюленев признается, что устроиться без знания языка непросто.
Кроме того, снижен ценник на дом, расположенный в Анапе, который хотели сжечь хейтеры Милохина.

В середине сентября на участок милохинского дома кинули коктейль Молотова со злополучной запиской. Тиктокера предложили отправить в зону спецоперации, а «семейку — в ад». Ценник на дом сейчас составляет почти восемь миллионов вместо изначальных 15-ти.



Семья Тюленева скрывает, где находится, прося помощи у российских общественников.

Сам же Милохин родне не помогает.

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#мир
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#новости
#шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова стала мужчиной: как живет наследница актера, отбывающего срок за смертельное ДТП
06 января 2025, 11:13

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Михаил Ефимов вот уже почти четыре года находится в тюрьме. За это время его дочь Анна Мария решила стать транс-мужчиной и теперь называет себя Сергеем. О жизни эксцентричной дочери актера читайте в материале «Радио 1».


Пьющая мать


Ксения Качалина (Фото: скриншот передачи «Хватит слухов» ТК ТВ Центр)

Анна Мария родилась в браке Михаила Ефремова с Ксенией Качалиной в 2000 году. Звездный брак продлился всего 4 года, после развода мать решила уехать в Индию и забрала девочку с собой. Ксения Качалина не занималась воспитанием дочери и проявляла агрессию в её адрес. Через пару лет Качалина вернулась с Гоа и стала все чаще прикладываться к бутылке. Бывшая жена Евремова имеет проблемы с алкогольной зависимостью. Ее шикарная квартира в центре Москвы стала настоящей свалкой, заполненной бутылками и окурками.

«Мать очень гордилась тем, что я рос, как Маугли. Сейчас у меня есть ментальные проблемы, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью решил водички попить. С юмором к этому отношусь. Если относиться всерьез, то можешь еще сильнее поехать крышей», — рассказывала о матери бывшая Анна Мария в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Проблемы с психикой


Анна-Мария Ефремова (слева) со своей подругой на протестной акции женщин в Минске (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В 2017 году Михаил Ефремов устроил свою дочь в отдельной квартире и поручил заботу о ребенке горничной. Анне Марии пришлось пройти курс психотерапии и принимать медикаменты, так как у нее было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

В возрасте 19 лет девушка на публике начала говорить про свою личную жизнь. В интервью дочь Ефремова рассказывала, что у нее есть опыт романтических и сексуальных отношений с мужчинами, однако она чувствует влечение к женщинам. В своих соцсетях она публикует посты как от женского, так и от мужского лица, определяя себя как «гендерфлюид с кучей комплексов».


Небинарная личность


Анна-Мария Ефремова (Фото: скриншот передачи «Секрет на миллион» ТК НТВ)

В 2021 году дочь Анна Мария объявила себя небинарной личностью, что означает, что она не идентифицирует себя ни с одним из традиционных полов. С тех пор наследница Ефремова просит обращаться к себе только в мужском роде. Долгое время девушка жила под псевдонимом Айэм Тиллмари, но сейчас окончательно решила стать Сергеем.

«Живу в Москве. Закончил хорошую школу «Класс-Центр». Поступил в ГИРЯ им. Пушкина и учился на филолога, но потом понял, что симпатичнее технические науки. Сейчас учусь пока что Python-у и С# с преподавателями. Хотя искусство все еще нравится, особенно дизайн. Я небинарный трансмаскулинный человек», — пишет в личном блоге Сергей.
Сейчас Сергей мечтает переехать жить в Англию и завести там однополую семью, возможно усыновить ребенка. По его словам, отец знает об этом и воспринимает его ориентацию «в целом нейтрально», не создавая при этом конфликтов на эту тему.

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«Софья спит с Богомоловым»: в семье Собчак грядут большие перемены. Кто предрек паре развод и что известно об измене режиссера
06 января 2025, 10:57

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ксения Собчак и Константин Богомолов столкнутся с серьезными испытаниями, которые подготовила им судьба. Этот год станет для них решающим, уверена нумеролог Снежана Сергеева. Что предсказывают знаменитой паре расскажет «Радио 1».

Собчак и Богомолову грозит развод?


Согласно прогнозам нумеролога Снежаны Сергеевой, в семье Ксении и Константина ожидаются значительные перемены. Прошедший год был для Ксении под влиянием энергии числа 6, что предвещало возможность рождения ребенка.
«Если Ксения успешно прошла программу шестерки, она должна быть сейчас беременной», — приводит слова специалиста «Экспресс газета».

Однако, если пара не смогла справиться с испытанием, это может привести к печальному исходу — возможному разводу.

Следует отметить, что Ксения Собчак уже пять лет замужем за Константином Богомоловым. На протяжении этого времени телеведущую постоянно подозревают в беременности, но ребенка она так и не родила. Накануне Нового года знаменитость вновь стала объектом слухов о возможном интересном положении: она появилась в образе с заметно округлившимся животом, а ее наряды, кажется, подчеркивали это изменение.

Ксения не раз заявляла о своем желании вновь стать матерью. Некоторые сплетники утверждают, что она якобы проходила курс гормональной терапии для процедуры ЭКО, в результате чего значительно поправилась.

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2024 году Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили свою деревянную свадьбу. В честь пятилетия совместной жизни журналистка открыто поделилась в социальных сетях, что по-прежнему стремится удивлять мужа и радовать его сюрпризами. Она также с юмором прокомментировала слухи о том, что их брак является гостевым: «Сколько историй о нашем пиаре мы уже слышали… Но вот уже пять лет не можем провести и дня в разлуке — сразу начинаем скучать».

Слухи о любовнице Богомолова


Тем не менее, в июне актрису Софью Синицыну начали называть любовницей Богомолова, и Ксения отреагировала на эти слухи. Она призналась, что давно перестала читать желтую прессу и не в курсе подобных сплетен:

«Вряд ли мы бы жили вместе, если бы у нас не было доверительных отношений», — заявила журналистка.
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Однако накануне выяснилось, что Собчак все же следит за некоторыми источниками, распространяющими слухи о ее личной жизни. На ее YouTube-канале вышло интервью с блогером Антоном S, который поделился новостью от своего источника: «Мне пишет пташка: Богомолов жестко изменяет Собчак со своей бывшей подругой Софьей Синицыной. Соня — интересная дама, которая давно строит свою жизнь».

Антон был готов обсудить слухи с Ксенией прямо во время их интервью.

«Ты хочешь сказать, что это неправда?» — спросил он ее во время прогулки по парку.

Собчак с улыбкой отреагировала на слухи и спокойно пояснила, что такую вымышленную информацию мог написать совершенно случайный человек.

«Слушай, я не была свидетелем всего этого, но откуда у тебя набор случайных людей? Кто-то прислал тебе сообщение о том, что Софья спит с Богомоловым — это всего лишь слова. Ты же не думаешь, что можно так просто, анонимно и с разных аккаунтов, очернить человека?» — задала она встречный вопрос.

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Российский актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус»
Киран Калкин обошел Юру Борисова и получил «Золотой глобус»
06 января 2025, 05:53

Юрий Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходившей 5 января в Лос-Анджелесе, награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин за свою работу в комедии «Настоящая боль» (2024). Среди претендентов на эту номинацию был также российский актер Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора» (2024).
В категории также участвовали Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

«Золотой глобус», учрежденный Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, является одной из самых престижных премий в кино и телевидении, уступающей по значимости лишь «Оскару».

Награда ежегодно вручается в десятках категорий, включая кинематограф и телевидение.

У фильма «Анора» две номинации — за «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер». Режиссером картины выступил американец Шон Бейкер, а в актерский состав вошли российские звезды Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Ранее фильм завоевал главную награду на 77-м Каннском кинофестивале.

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Людмила Гурченко: блестящая карьера или разрушенная семья? Вся правда о легенде и ​жертвах, которые приносят за успех
06 января 2025, 05:40

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Людмила Гурченко — легенда советского кино, чья красота и талант сделали её культовой фигурой. Однако за успехом скрываются скандалы, трагедии и разбитые судьбы. Ради карьеры она пожертвовала почти всем: семьей, отношениями с дочерью и своим здоровьем. Легендарная актриса всегда стремилась к вершине, но оставила за собой множество вопросов, которые волнуют до сих пор. Что она скрывала? ​На этот вопрос ​стремится ответить «Радио 1».

Детство в тени войны и первые шаги к славе

Людмила Марковна родилась в 1934 году в Харькове. Время было непростое. Её мать принадлежала к дворянскому роду, а отец был крестьянином. Семья столкнулась с репрессиями — их имущество конфисковали, затем началась война.

В возрасте семи лет Гурченко с матерью пряталась в подвалах от бомбежек и голодала. Маленькая Люда, чтобы выжить, пела песни для немецких солдат, получая за это остатки еды. Эти испытания навсегда оставили отпечаток на её жизни, трудности в юные годы укрепили волю и научили бороться за мечту.

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После освобождения Харькова Людмила твёрдо решила, что её будущее связано со сценой. Уже в школьные годы она выделялась любовью к выступлениям и стремлением быть в центре внимания. Позже она отправилась в Москву, где поступила во ВГИК и начала строить карьеру.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

В 1956 году фильм «Карнавальная ночь» сделал её звездой. Гурченко стала символом советского кино, снявшись в таких фильмах, как «Девушка с гитарой» и «Женитьба Бальзаминова». Однако путь к славе был далеко не гладким.

Скандалы, обвинения и семейные трагедии

В 60-х годах её карьера пошла на спад.

По одной из версий, Гурченко отказалась сотрудничать с КГБ, из-за чего её перестали приглашать в кино. Другие утверждают, что причиной стали «звёздная болезнь» и пристрастие к алкоголю. Лишь в 70-х годах Гурченко вернулась на экраны, снявшись в таких хитах, как «Соломенная шляпка» и «Небесные ласточки».

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Личная жизнь актрисы была не менее бурной. Она шесть раз выходила замуж, но ни один брак не принес ей счастья. Её единственная дочь Мария, рождённая в 1959 году, была передана на воспитание бабушке.

Внуки, Марк и Елена, росли в тени славы своей знаменитой бабушки. В 1998 году произошла трагедия — Марк умер от передозировки наркотиков. Людмила не пришла на его похороны, что вызвало осуждение со стороны общественности.

Почему отношения Гурченко с близкими разрушились?

Гурченко всегда ставила карьеру выше личной жизни. По словам современников, она была крайне амбициозной и часто игнорировала нужды тех, кто её окружал. Она стремилась к славе любой ценой, и эта цель отразилась на её семье. Людмила редко говорила о своих родных публично и старалась не показывать уязвимость.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Рыбаков)

Дочка Мария, рожденная в браке с писателем Борисом Андроникашвили, провела детство без участия обоих родителей — ни отец, ни мать не были заинтересованы в ее воспитании. Отсутствие близких отношений с матерью и хроническое внимание общественности сделали девочку замкнутой. С возрастом она начала сильно злоупотреблять алкоголем.

Несмотря на отсутствие тепла в отношениях с дочерью, Гурченко демонстрировала любовь к своим внукам — Марку и Елене. Однако её подход к ним был далёк от идеала. Людмила Марковна мечтала, чтобы внуки продолжили её дело, не учитывая их собственных желаний и амбиций. Трудно сказать, хороша ли такая любовь.

Последние годы жизни: цена успеха — здоровье?


Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Юрий Пирогов)

Нельзя утверждать, что от карьеры Гурченко страдали только ее близкие. Она и сама платила за нее высокую цену. Людмила годами голодала, чтобы сохранить идеальную фигуру, и перенесла множество операций, чтобы соответствовать стандартам красоты.

Однажды во время съёмок она получила тяжёлую травму ноги, которая едва не сделала её инвалидом. Несмотря на это, она вернулась к танцам после долгой реабилитации.

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Последние годы жизни были омрачены ухудшением здоровья. Однако, несмотря на рекомендации врачей, Людмила продолжала работать. Её энергия и упорство поражали окружающих. Казалось, что она никогда не сдастся, но судьба распорядилась иначе. Она умерла в марте 2011 года, в возрасте 75 лет.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Некоторые считают, что из-за тяжелого детства Людмила Гурченко могла страдать недиагностированным психическим расстройством, которое мешало ей вести более спокойную жизнь, сближаться с семьей и открываться другим людям. Такое явление — не редкость среди известных людей. Нестандартное мышление и необычные приоритеты часто помогают добиться славы, но при этом становятся причиной личного несчастья.

Одно можно сказать с уверенностью: Гурченко имела четкую цель, к которой шла всю жизнь, и сумела её достичь. Но стоила ли мечта тех жертв, которые она принесла? Ответ на этот вопрос известен только великой актрисе.

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«Проклятие коснется каждого»: Злые слова Разина о концерте памяти Шатунова начали сбываться
06 января 2025, 02:34

Андрей Разин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Андрей Разин, продюсер «Ласкового мая», утверждает, что его проклятия, связанные с концертом памяти Юрия Шатунова, начали сбываться. Лолита уже лишилась денег, Лариса Долина потеряла миллионы, а Татьяна Буланова едва не пострадала на сцене. Но это еще не конец. Ответ на то, чем участники юбилейного концерта Шатунова разгневали Разина, даст «Радио 1».

Концерт памяти Шатунова и обвинения Разина

Концерт в честь 50-летия Юрия Шатунова собрал таких артистов, как SHAMAN, Николай Басков, Лолита, Лариса Долина и Татьяна Буланова. Разин, однако, назвал это мероприятие «сатанинским» и заявил, что песни группы «Ласковый май» исполнялись без его разрешения.

Юрий Шатунов (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Он потребовал возмещения материального ущерба в размере 85 тысяч долларов и пригрозил судебными исками. Будучи автором и правообладателем песен и товарного знака «Юра Шатунов», Разин разозлился на незаконные исполнения.

«Всех, невзирая на их имена, ждут суды, и очень серьезные штрафы, и не в России, а в той стране, где права зарегистрированы на государственном уровне», — заявил Разин в личном блоге.

Что утверждает Разин о проклятиях?

Разин заявил, что его песни зарегистрированы в министерстве культуры и туризма Турции. Они охраняются государством, поэтому он твердо настроен на судебное разбирательство, если не получит требуемого денежного возмещения.

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Более того, Разин уверен, что именно его возмущение действиями выступивших навлекло на них череду бед.

Фото: iStock/utah778

Лолита столкнулась с финансовыми проблемами и отменами концертов на территории РФ, Долина потеряла значительные суммы (200 млн. рублей), а Буланова едва избежала трагической смерти после падения со сцены.

«Год только начинается, всех ждут очень большие последствия (...) Проклятие коснется каждого, кто залез своими грязными чужими руками в наше творчество и воруют мою интеллектуальную собственность. Все пойдут в суд, а несчастья, поверьте, произойдут в очень большом количестве», — объявил Разин, предсказывая будущие беды другим участникам концерта.
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Неприглядный образ Янковского: с кем женатый актёр заводил романы на стороне
05 января 2025, 18:15

Олег Янковский (Фото: РИА Новости)

Актёрский талант Олега Янковского сложно переоценить: стоит только вспомнить его знаменитые роли в фильмах «Щит и меч», «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Полёты во сне и наяву», «Обыкновенное чудо». Однако, «мастерство» верности артист не постиг, о чём свидетельствуют романы за спиной жены Людмилы Зариной. Кто же были его избранницы? Об этом читайте в материале «Радио 1».


Тень Зориной



В начале своей карьеры Олег Яновский работал в Саратовском драматическом театре, играл эпизодический роли, а Людмила Зорина была примой театра, спектакли, в которых она участвовала, были популярными среди зрителей, после каждого представления поклонники поджидали артистку с цветами.
Пока супруга Янковского блистала на сцене, он никому не был известен. В театре актёра называли Людкин муж.


Непристойное предложение Людмиле Шевель



В 1990-е годы на фестивале «Литература и кино» в Гатчине Янковский предложил актрисе Людмиле Шевель провести вместе ночь. Артистка отказала актёру.
Утром об этом знали уже все коллеги — Янковский всё рассказал.

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Проклова была беременна



Роман Янковского с актрисой Еленой Прокловой длился два года. Когда Елена сообщила актёру о своей беременности, то он якобы просил оставить ребёнка, говорил, что уйдёт от жены к ней. Но своего обещания Янковский не сдержал. Проклова решилась на аборт.


Жена терпела и ждала его



Людмила Зорина знала о похождениях своего мужа. Она никогда не обсуждала сплетни о романах Янковского, всегда защищала его, понимая, что положила на алтарь супружеской жизни свою успешную карьеру.


Ранее Мария Погребняк прокомментировала расставание Валерии и Артёма Чекалиных. По мнению многодетной матери, причиной разрыва стала измена со стороны звезды.

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05 января 2025, 16:41

Игорь Тальков (Фото: Н. Синицына/РИА Новости)

Убийство музыканта и певца Игоря Талькова 6 октября 1991 года до сих пор окутано тайнами, слухами, породило огромное количество теорий заговора. Артиста стали называть пророком, его песни — гениальными. Он не раз говорил: «Меня убьют при огромном скоплении народа, и убийцу никогда не найдут». О том, как погиб музыкант, о мистицизме на его похоронах, и о том, какие события могли привести к его смерти, читайте в материале «Радио 1».

Похороны


В день прощания с Игорем Тальковым, 9 октября 1991 года, к Московскому дворцу молодёжи пришли тысячи людей, постоянно звучала песня певца «Я вернусь». В 16 часов гражданскую панихиду решили закончить, хотя желающим попрощаться не было конца. Цветы из Дворца молодёжи вывозили потом грузовиками.

Ещё ранним утром, перед похоронами, возле дома Игоря Талькова собрались его поклонники. Потом фанаты ещё не раз придут к этой хрущёвке, чтобы почтить память музыканта.

У гроба артиста стояли люди в чёрной форме, какие-то пугающего вида мужчины. Близкие к певцу люди говорили после, что незадолго до смерти вокруг него постоянно находились какие-то непонятные личности.

Возле гроба стоял Андрей Державин — один из немногих представителей шоу-бизнеса, пришедших на похороны певца, с ним при жизни у певца были хорошие отношения. Он и Михаил Муромов лично ездили в Ленинград (сейчас Санкт-Петербург — прим. ред.), чтобы забрать тело Игоря.

Когда гроб опустили в землю, над этим местом на Ваганьковском кладбище стали кружить вороны. Одна женщина в толпе сказала, что так бывает, когда святых в землю опускают — нечистая сила не выдерживает.


Встреча с Васильевым и Шляфманом



В последние дни советской России витала невиданная свобода: кто-то выходил на митинги, другие все эти перемены наблюдали со страшной злобой. По стране ходили толпы коммунистов и монархистов, патриоты всех мастей, члены националистического антисемитского общества «Память». Его руководитель Дмитрий Васильев и другие члены были большими поклонниками творчества Талькова, особенно они выделяли его песню «Россия». Однажды Васильев устроил презентацию своей газеты и пригласил звёзд эстрады, одним из них был Тальков.

Мероприятие прошло, а на следующий день все газеты напечатали фотографию, на которой певца обнимает Дмитрий Васильев. В заголовках было сказано, что Тальков является членом общества «Память». Артистов на этой презентации было много, но именно Талькову не повезло. Его прекратили приглашать на концерты и телевидение.

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Музыкант разослал опровержение во все газеты, но никто его не напечатал. Репутация певца была безнадёжно испорчена.

В этот самый момент появился Валерий Шляфман, ставший концертным директором Талькова. Он казался артисту очень пробивным человеком, который может решить все проблемы и вывести его на новый уровень. Именно Шляфман убедил Талькова выступить на роковом концерте в Ленинграде.

Начальник охраны Игоря Владислав Черняев настаивал, что не нужно лететь в Ленинград. Тальков не послушал его. Со знакомства с Шляфманом артист изменился: он мог нагрубить своим музыкантам ни с того ни с сего, бросить и разбить дорогой микрофон.

В тот день, когда Игорь собирался в Ленинград, он как будто чего-то опасался, взял с собой газовый пистолет, который купил для жены.


Отношения с женой и роковая женщина в жизни Талькова



У певца было много романов, при этом он был женат. Со своей супругой Татьяной Тальков познакомился ещё в 1979 году, ей было всего 19 лет. Игорь только приехал покорять столицу и жил то у одного приятеля, то у другого. Татьяна привела артиста к своим родителям домой, ради него бросила работу, решив полностью посвятить себя любимому. Первое время они жили в нищете, но абсолютно счастливо.

Игорь был очень переменчивым человеком. Татьяна всё терпела, всё прощала. В 1981 году у них родился сын.

Прошло несколько лет, и он добился всего того, о чём мечтал, в этом, несомненно, была заслуга и Татьяны. Она делала для него всё, прощала ему многочисленные увлечения.

Так, Талькову приписывают роман с актрисой Маргаритой Тереховой. Он сопровождал её на гастролях, помогая с музыкальной частью, а она учила его сценическому мастерству. Терехова очень уважала и ценила Талькова, а он её просто боготворил.

Также многие говорили о романе Игоря с певицей Азизой. Их часто видели вместе, и они явно нравились друг другу. Но коллеги артистов утверждали, что между ними была только дружба.

В августе 1991 года к коллективу Талькова присоединилась Елена Кондаурова, которую Шляфман назначил администратором. Многие называют Елену последней любовью Талькова. Кондауровой тогда было всего 24 года, артист был против того, чтобы она становилась частью его команды. Но однажды красивая и пластичная девушка во время репетиции удачно станцевала перед Тальковым под песню «Звезда» — певец взглянут на неё совершенно другими глазами. После этого он решил, что она может выходить с ним вместе на сцену. Сама Кандаурова рассказывала, что влюбилась в Талькова с первого взгляда.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Шляфман специально привёл Елену в команду артиста: она помогала навести в коллективе его порядки. Но главной её задачей было привязать к себе Игоря и тем самым отдалить от жены, с мнением которой певец считался.

Постепенно Талькова покинули самые преданные люди. Интриги Шляфмана отдалили его ото всех.


Кто убил Талькова — версия кинопродюсера Марка Рудинштейна



Марк Рудинштейн часто рассказывал о сложных отношениях между Исмаилом Таги-Заде и Игорем Тальковым. Таги-Заде был очень влиятельным продюсером в 1990-е годы.

Он пригласил певца сыграть главную роль в его фильме по роману Алексея Толстого «Князь Серебряный». Тальков сначала был в полном восторге. Однако, как потом выяснилось, Таги-Заде не выступал за создание настоящей исторической киноленты, а ратовал за деньги бандитов. Тальков это понял. Кроме того, продюсер оскорбил его жену, чего Игорь не простил и бросил съёмки. Его героя озвучивал другой актёр, а на премьере Тальков вышел на сцену, упал на колени перед полным залом зрителей и умолял не смотреть этот фильм. Продюсер был опозорен. После этого певцу угрожали.

Напомним, что Игорь Тальков был убит из огнестрельного оружия незадолго до выхода на сцену в коридоре, около своей гримёрной, во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Убийство произошло во время потасовки охранников Игоря Талькова (Александр Барковский, Аркадий Бондаренко, Сергей Игнатенко), Валерия Шляфмана с охранником певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым.

По версии СК России, Шляфман выстрелил в Малахова предположительно из револьвера Нагана, однако в итоге смертельно ранил Талькова.

В июне 2024 года дело об убийстве певца было закрыто. Следователи на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к гибели артиста.


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Московские приставы пытаются получить долг по ЖКХ с бездомной Маши Малиновской
05 января 2025, 16:07

Маша Малиновская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Московские судебные приставы разыскивают телеведущую Машу Малиновскую из-за накопившегося долга за жилищно-коммунальные услуги. Проблема в том, что у неё нет официального жилья, зарегистрированного имущества и денег на банковских счетах.
Тем не менее, долги накопились, сообщает телеграм-канал Mash. Представители АО «Мосэнергосбыт» совместно с сотрудникам налоговой инспекции гоняются за медийной персоной с 2020 года. Организация пытается взыскать с модели глянца 125 тысяч рублей за пользование жилплощадью коммунальные услуги. Вот только пока не получается — за четыре года им не удалось найти даже собственно жильё звезды.

Последний судебный приказ и уведомление об исполнительном производстве пришли 20 июня нынешнего года. На адрес, по которому звезда давно не живёт, предпочитая коротать свой быт в других местах. Приставам остаётся только пытаться списать деньги со счетов Малиновской, что также будет довольно трудной задачей, ибо они пусты.

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«Тряхнула костьми, стыдобища»: что произошло с Пугачевой на Новый год и почему олигархи больше не платят ей за корпоративы
05 января 2025, 15:46

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В преддверии Нового года Алла Пугачева вновь привлекла внимание публики. Личные аккаунты примадонны и ее супруга Максима Галкина* заполнили странные ролики с певицей, которая, одетая в черное, танцует перед камерой, пытаясь создать образ счастливой жизни. Однако в кадре Пугачева с трудом передвигала конечностями, и было видно, с каким усилием ей даются движения. Как сейчас живет знаменитое семейство расскажет «Радио 1».

Пугачева похоронила надежду на возвращение в Россию


В социальных сетях Пугачеву начали высмеивать, намекая на то, что она нарядилась, словно собираясь «танцевать на похоронах» своих надежд на возвращение в Россию. Кроме того, внимательные пользователи раскритиковали внешний вид артистки.

«Пришла как на похороны», «Пугачева – черная вдова. Галкин*, держись!», «Тряхнула костьми и стариной! Стыдобища», «Это пляски на костях пугачевской карьеры в России», «Пляски на костях больше похожи на Пугачевские похороны», — возмущаются пользователи сети.

С момента своего отъезда из России Алла Пугачева активно пытается доказать своим соотечественникам, что может обойтись без них. Артистка не раз появлялась на публике в самые напряженные моменты, уверяя всех, что её жизнь полна счастья. В её микроблоге периодически мелькают фотографии подросших детей Лизы и Гарри, а сама певица демонстрирует новые наряды, стремясь показать, что она не испытывает финансовых трудностей и не живет лишь за счет случайных корпоративов.

Однако светская львица Алена Кравец развеяла этот миф. В интервью «Московскому комсомольцу» она откровенно заявила, что олигархи с Рублевки, долгое время являвшиеся основными заказчиками выступлений Пугачевой в России, теперь отказываются сотрудничать с ней, как с прокаженной.


«В этом году ни Пугачевой, ни Галкину* никто ничего не предлагал из наших олигархов, кто собирается уехать за границу на Новый год. Этим артистам объявлен бойкот. Галкина* не хотят приглашать из-за его статуса иноагента и антироссийской риторики. Более того, его могут задержать на границе, а он требует стопроцентную предоплату, что создает риск для заказчиков остаться и без денег, и без артиста. Пугачеву тоже не приглашают, ведь она — жена иноагента, и это репутационный риск», — поделилась Кравец.

Пугачева не простила Кравец за эти слова: вскоре после этого блондинку не пустили на закрытое мероприятие. Сначала организаторы утверждали, что причиной бойкота стал вызывающий наряд Кравец, но позже выяснилось, что именно «женщина, которая поет» могла быть замешана в этой травле.

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: соцсети)


Ради Пугачевой задерживали поезда


Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал журналистам, что на протяжении многих лет Алла Пугачева умела избегать последствий своих поступков. Ей прощались многие ошибки, и на многие прегрешения закрывались глаза.

«Пугачева всегда ставила ультиматумы. Когда въезд автомобилей на Казанский вокзал был запрещен, её машина всегда подвозила её к поезду. Ради неё задерживали поезда и нарушали правила. Потому что она — Пугачева, и все подстраивались под неё!» — вспоминал продюсер в разговоре с PROZvezd.

По информации СМИ, в июне 2023 года столичный суд решил не накладывать штраф на артистку за просрочку по аренде и коммунальным платежам. Пугачева долго не платила за дачу, которую получила во временное пользование, и к моменту своего отъезда накопила задолженность в несколько сотен тысяч рублей, которую после своего побега переложила на плечи старшего внука Никиты Преснякова.

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Не так давно рок-музыкант Александр Скляр высказал свое мнение о поведении Аллы Пугачевой, раскрыв некоторые детали её характера. Композитор и гитарист, который не раз пересекался с артисткой, отметил, что она готова была на многое, чтобы оставаться в центре внимания.

По словам Скляра, Пугачева стремилась к тому, чтобы о ней говорили постоянно. Она была готова пойти на крайние меры, чтобы сохранить свой статус примадонны, который, по её мнению, должен принадлежать только ей.

«Она делала всё возможное и невозможное для того, чтобы оставаться на пьедестале. Этот титул уникален, и она была готова на всё, чтобы защитить его», — отметил музыкант.

Скляр также упомянул, что знает несколько историй о том, как Пугачева расправлялась с теми, кто угрожал её положению.

«Я могу рассказать минимум пять таких случаев. Она никогда не считалась с другими», — добавил он.

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По его мнению, Пугачева является классическим примером знаменитости, которая «слишком далеко заплыла» в море народной любви. Она ушла настолько далеко от народа, что перестала замечать его и обращать внимание на его мнение в рамках своей карьеры.

«Это типичный случай, когда артист создает вокруг себя иллюзию любви публики и в конечном итоге теряет связь с ней», — заключил Скляр в интервью Вячеславу Манучарову.

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*Включен Минюстом РФ в список иностранных агентов
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