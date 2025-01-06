Стало известно, чем занимается приемный отец Дани Милохина за границей

Убийство музыканта и певца Игоря Талькова 6 октября 1991 года до сих пор окутано тайнами, слухами, породило огромное количество теорий заговора. Артиста стали называть пророком, его песни — гениальными. Он не раз говорил: «Меня убьют при огромном скоплении народа, и убийцу никогда не найдут». О том, как погиб музыкант, о мистицизме на его похоронах, и о том, какие события могли привести к его смерти, читайте в материале «Радио 1».