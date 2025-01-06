Стало известно, чем занимается приемный отец Дани Милохина за границей

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
В середине сентября на участок милохинского дома кинули коктейль Молотова со злополучной запиской. Тиктокера предложили отправить в зону спецоперации, а «семейку — в ад». Ценник на дом сейчас составляет почти восемь миллионов вместо изначальных 15-ти.
Семья Тюленева скрывает, где находится, прося помощи у российских общественников.
Сам же Милохин родне не помогает.
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