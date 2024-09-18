Даня Милохин отказался вернуться в Россию после поджога дома отца

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Блогер Даня Милохин, находящийся в Дубае, принял решение не возвращаться в Россию после инцидента с поджогом дома его приёмного отца в Краснодарском крае. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что неизвестные кинули во двор дома коктейль Молотова и записку с предложением отправить TikTok-блогере на специальную военную операцию (СВО). Помимо этого, в записке была угроза «отправить семейку в ад».
По данным канала, поджигателя ещё ищут. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения и допрошены соседи. К счастью, дом серьёзно не пострадал благодаря быстрой реакции жильцов, которые смогли потушить пожар до его распространения. Повреждения ограничились лишь участком.
Милохин уже связался с приёмным отцом и выразил готовность помочь семье из-за границы. По словам отца, о возвращении блогера в Россию речи не идёт. Причина — боязнь осеннего призыва.
Даня Милохин — известный персонаж TikTok. Родился он в Оренбурге. После развода родителей, у отца возникли проблемы с алкоголем, и его мать решила, что не сможет справиться с детьми. В результате 3-летний Даня и его 5-летний брат Илья оказались в оренбургском «Доме детства». Братья воспитывались в том же детдоме, где когда-то нашел приют будущий солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов.
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По данным канала, поджигателя ещё ищут. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения и допрошены соседи. К счастью, дом серьёзно не пострадал благодаря быстрой реакции жильцов, которые смогли потушить пожар до его распространения. Повреждения ограничились лишь участком.
Милохин уже связался с приёмным отцом и выразил готовность помочь семье из-за границы. По словам отца, о возвращении блогера в Россию речи не идёт. Причина — боязнь осеннего призыва.
Даня Милохин — известный персонаж TikTok. Родился он в Оренбурге. После развода родителей, у отца возникли проблемы с алкоголем, и его мать решила, что не сможет справиться с детьми. В результате 3-летний Даня и его 5-летний брат Илья оказались в оренбургском «Доме детства». Братья воспитывались в том же детдоме, где когда-то нашел приют будущий солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов.
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Дарья Осипова