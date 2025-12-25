«Дарили куртку»: Дмитрий Журавлёв вспомнил самые запоминающиеся новогодние подарки из детства
Дмитрий Журавлёв признался, что детские мечты часто не совпадали с реальностью
В интервью Lady Mail Дмитрий Журавлёв поделился воспоминаниями о новогодних праздниках в детстве.
Ведущий рассказал, что каждую зиму он писал письма Деду Морозу с долгим списком желаний, но чаще всего получал совсем не то, о чём мечтал.
«Вместо машинки с пультом управления мне дарили куртку», — с юмором отметил шоумен, вспоминая разочарования детства.Особое место в его памяти занимают маленькие игрушки-символы года, которые каждый Новый год дарила мама. По словам Журавлёва, именно эти простые подарки создавали особое настроение праздника и оставили самые тёплые воспоминания о детских праздниках.