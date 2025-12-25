«Дарили куртку»: Дмитрий Журавлёв вспомнил самые запоминающиеся новогодние подарки из детства

25 декабря 2025, 14:47

Дмитрий Журавлёв признался, что детские мечты часто не совпадали с реальностью

Дмитрий Журавлёв (Фото: Instagram* / @dmitriy_zhuravlev_)

В интервью Lady Mail Дмитрий Журавлёв поделился воспоминаниями о новогодних праздниках в детстве.





Ведущий рассказал, что каждую зиму он писал письма Деду Морозу с долгим списком желаний, но чаще всего получал совсем не то, о чём мечтал.





«Вместо машинки с пультом управления мне дарили куртку», — с юмором отметил шоумен, вспоминая разочарования детства.