Звезда «Рэкетира» оказался в больнице на фоне борьбы с онкологией

Казахстанский актёр Мурат Бисембин экстренно госпитализирован
Мурат Бисембин (Фото: Instagram* / @murat_bissenbin)

Казахстанского актёра Мурата Бисембина срочно доставили в больницу — его состояние резко ухудшилось на фоне тяжёлого заболевания.



Как сообщает Telegram-канал Mash, артисту, который с 2024 года борется с раком поджелудочной железы, стало плохо дома, после чего медики диагностировали инсульт.

Сейчас врачи оказывают 53-летнему Бисембину необходимую помощь. По данным источников, рассматривается вариант перевода актёра на лечение в Германию, где он сможет продолжить терапию.

Мурат Бисембин широко известен зрителям по роли лидера преступной группировки в культовой криминальной драме «Рэкетир» (2007). Также он снимался в фильмах «Сказка о розовом зайце», «Районы», «Бизнесмены» и сериале «13-я клиническая».

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

