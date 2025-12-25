Звезда «Рэкетира» оказался в больнице на фоне борьбы с онкологией
Казахстанского актёра Мурата Бисембина срочно доставили в больницу — его состояние резко ухудшилось на фоне тяжёлого заболевания.
Как сообщает Telegram-канал Mash, артисту, который с 2024 года борется с раком поджелудочной железы, стало плохо дома, после чего медики диагностировали инсульт.
Сейчас врачи оказывают 53-летнему Бисембину необходимую помощь. По данным источников, рассматривается вариант перевода актёра на лечение в Германию, где он сможет продолжить терапию.
Мурат Бисембин широко известен зрителям по роли лидера преступной группировки в культовой криминальной драме «Рэкетир» (2007). Также он снимался в фильмах «Сказка о розовом зайце», «Районы», «Бизнесмены» и сериале «13-я клиническая».
