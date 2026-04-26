«Даты давай»: Надежды Бабкина оценила выступление Бузовой в спектакле «Покровские ворота»

26 апреля 2026, 03:43

Бабкина ответила критикам Ольги Бузовой после премьеры «Покровских ворот»

Ольга Бузова (Фото: Telegram/@byzovahouse)

Руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина высоко оценила игру Ольги Бузовой в спектакле «Покровские ворота» и решительно встала на защиту артистки перед лицом критики. Свою точку зрения она изложила в беседе с журналистом Super.





Публика приняла артистку «очень крепко», а реакция зрителей говорит сама за себя. В эмоциональном ответе хейтерам Бабкина подчеркнула, что важно ценить настоящее искусство, а не тратить время на язвительные замечания. Она процитировала одну из недовольных зрительниц, заявившую, что больше никогда не придет в театр «Русская песня». По словам Бабкиной, культурное учреждение в этом случае не понесет большие потери, так как в зале был аншлаг.



Художественный руководитель также отметила, что команда театра довольна решением пригласить Бузову на роль. Более того, сразу после премьеры Бабкина предложила певице продолжить сотрудничество.



«Я ей прямо сейчас сказала: "Даты давай" (на спектакли — Прим. ред.)», — поделилась Надежда.