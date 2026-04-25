Алина Загитова призналась в любви: «Статус моего сердца — навечно занято»
Фигуристка Алина Загитова призналась в любви неизвестному мужчине. Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.
23-летняя спортсменка выложила видео, в котором она обнимает подаренный ей огромную корзину цветов. Публикацию она сопроводила песней Басты, сделав акцент на строчке: «Статус моего сердца: навечно занято».
Ранее олимпийская чемпионка выкладывала видео, в котором признавалась, что вновь сбросила вес. По словам девушки, она потеряла один килограмм после пережитого стресса.
Однако вместо комплиментов в комментариях оставляли тревожные сообщения. Поклонники писали, что что дальнейшее похудение может негативно сказаться на здоровье.
