«Мы даже не планировали этого»: Киркоров о женитьбе с Пугачевой
Киркоров рассказал о свадьбе с Аллой Пугачевой
В 1994 году брак Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой стал неожиданным решением для них самих.
Как вспоминает певец, к этому шагу их подтолкнула худрук БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, Эмма Лавринович. Во время гастролей она напомнила артисту его обещание жениться в Северной столице и посоветовала не откладывать.
«Мы с Аллой даже не планировали этого, но Эмма Васильевна подбила нас на этот шаг. На одном из первых концертов я сказал, что люблю Петербург и хочу жениться здесь. Эти слова и подтолкнули нас к решению», — приводит слова Киркорова «СтарХит».По словам поп-короля, поначалу они с Пугачёвой были по-настоящему счастливы. Однако позже, как признавался певец в шоу Aleko In My Bag, он допустил в браке много ошибок: не уделял супруге должного внимания, тогда как «любая женщина, особенно великая, его требует». Киркоров отметил, что семейная жизнь — это игра двоих, но он был сосредоточенным на построении собственной карьеры.