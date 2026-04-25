«Мы даже не планировали этого»: Киркоров о женитьбе с Пугачевой

Киркоров рассказал о свадьбе с Аллой Пугачевой

Филипп Киркоров

В 1994 году брак Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой стал неожиданным решением для них самих.





Как вспоминает певец, к этому шагу их подтолкнула худрук БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, Эмма Лавринович. Во время гастролей она напомнила артисту его обещание жениться в Северной столице и посоветовала не откладывать.





«Мы с Аллой даже не планировали этого, но Эмма Васильевна подбила нас на этот шаг. На одном из первых концертов я сказал, что люблю Петербург и хочу жениться здесь. Эти слова и подтолкнули нас к решению», — приводит слова Киркорова «СтарХит».



