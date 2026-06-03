Дава отказался продюсировать детей богатых родителей

03 июня 2026, 13:41

Дава заявил, что деньги не помогут в карьере без желания самого ребёнка

Дава и Милана Хаметова (Фото: Instagram* / @dava_m)

Дава рассказал, что после успеха юной звезды Миланы Хаметовой ему регулярно поступают предложения от состоятельных родителей, мечтающих сделать своих детей знаменитыми. Об этом сообщает «ТВ Mail».