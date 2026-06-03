Дава отказался продюсировать детей богатых родителей
Дава рассказал, что после успеха юной звезды Миланы Хаметовой ему регулярно поступают предложения от состоятельных родителей, мечтающих сделать своих детей знаменитыми. Об этом сообщает «ТВ Mail».
По словам блогера, некоторые семьи готовы платить любые суммы за продвижение ребёнка в шоу-бизнесе. Однако Дава признался, что финансовые возможности родителей для него не являются решающим фактором. Намного важнее, чтобы сам ребёнок действительно хотел заниматься творчеством и получал удовольствие от выбранного пути.
По словам блогера, нередко после общения выясняется, что дети вовсе не мечтают о карьере артиста. Так, одна из девочек, которую родители хотели продвигать в медиасфере, призналась, что на самом деле хочет заниматься балетом.
Блогер подчеркнул, что не готов работать только ради денег и считает, что настоящего успеха можно добиться лишь тогда, когда ребёнок сам увлечён своим делом и хочет развиваться в выбранном направлении.
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