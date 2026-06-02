Никас Сафронов считает, что отличить качественную копию от оригинала бывает крайне сложно
Никас Сафронов рассказал, как его картины приняли за работы другого художника
Никас Сафронов заявил, что определить подлинность произведения искусства зачастую непросто даже для коллекционеров и специалистов. По словам художника, качественно выполненная копия может практически не отличаться от оригинала. Об этом сообщает НСН.
В беседе с журналистами Сафронов вспомнил любопытный случай из своей практики. Однажды он написал несколько работ в стиле Анатолия Зверева по заказу, а спустя время обнаружил, что эти картины были проданы как подлинные произведения знаменитого мастера.
«Позже я увидел одного коллекционера, который сказал: "Вот это у меня — лучший период Зверева". А я увидел там пару моих работ», — рассказал Никас Сафронов.Художник отметил, что самым надёжным способом подтвердить подлинность произведения остаётся получение сертификата или авторского подтверждения ещё при жизни создателя работы. По мнению Сафронова, экспертиза в мире искусства не всегда может гарантировать стопроцентную точность, поскольку специалистов по отдельным художникам не так много, а их оценки нередко остаются субъективными.