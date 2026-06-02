Никас Сафронов считает, что отличить качественную копию от оригинала бывает крайне сложно

02 июня 2026, 17:30

Никас Сафронов рассказал, как его картины приняли за работы другого художника

Никас Сафронов заявил, что определить подлинность произведения искусства зачастую непросто даже для коллекционеров и специалистов. По словам художника, качественно выполненная копия может практически не отличаться от оригинала. Об этом сообщает НСН.





В беседе с журналистами Сафронов вспомнил любопытный случай из своей практики. Однажды он написал несколько работ в стиле Анатолия Зверева по заказу, а спустя время обнаружил, что эти картины были проданы как подлинные произведения знаменитого мастера.





«Позже я увидел одного коллекционера, который сказал: "Вот это у меня — лучший период Зверева". А я увидел там пару моих работ», — рассказал Никас Сафронов.