Никас Сафронов считает, что отличить качественную копию от оригинала бывает крайне сложно

Никас Сафронов

Никас Сафронов заявил, что определить подлинность произведения искусства зачастую непросто даже для коллекционеров и специалистов. По словам художника, качественно выполненная копия может практически не отличаться от оригинала. Об этом сообщает НСН.



В беседе с журналистами Сафронов вспомнил любопытный случай из своей практики. Однажды он написал несколько работ в стиле Анатолия Зверева по заказу, а спустя время обнаружил, что эти картины были проданы как подлинные произведения знаменитого мастера.

«Позже я увидел одного коллекционера, который сказал: "Вот это у меня — лучший период Зверева". А я увидел там пару моих работ», — рассказал Никас Сафронов.
Художник отметил, что самым надёжным способом подтвердить подлинность произведения остаётся получение сертификата или авторского подтверждения ещё при жизни создателя работы. По мнению Сафронова, экспертиза в мире искусства не всегда может гарантировать стопроцентную точность, поскольку специалистов по отдельным художникам не так много, а их оценки нередко остаются субъективными.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

