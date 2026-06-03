Анна Старшенбаум потеряла загранпаспорт в Таиланде

03 июня 2026, 13:01

Анна Старшенбаум не может найти загранпаспорт после переезда на Пхукет

Анна Старшенбаум (Фото: Instagram* / @starshenbaum_anna)

Анна Старшенбаум рассказала подписчикам о неприятной ситуации, с которой столкнулась после переезда в Таиланд. Этой весной актриса вместе с сыновьями и возлюбленным Даниилом Наумовым перебралась на Пхукет, где семья пока занимается поиском постоянного жилья.





По словам артистки, подобрать подходящий дом оказалось непросто, поэтому семье приходится временно жить в разных отелях. Недавно Старшенбаум поделилась радостью, что наконец нашла гостиницу с красивым видом, однако вскоре столкнулась с новой проблемой.



Документ исчез при загадочных обстоятельствах. Главной неприятностью стала пропажа загранпаспорта. Актриса призналась, что не может понять, куда исчез документ. По её словам, паспорт всегда находился в сумке, которая лежала в автомобиле, а деньги и другие ценные вещи остались нетронутыми.





«Нигде не могу его найти, он всё время лежал у меня в сумке, сумка всё время лежала в машине. Деньги на месте, паспорта нет», — рассказала Анна Старшенбаум подписчикам.