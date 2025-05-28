Дава впервые рассказал про партнерские роды с Мари Краймбрери: «Нервов не было»
Дава признался, что не нервничал во время партнерских родов с Мари Краймбрери
Недавно рэпер Дава (Давид Манукян) и певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) впервые стали родителями.
В передаче «Утро на ТНТ» артист рассказал об опыте партнерских родов. Со слов Давы, он особо не волновался, но понимал всю серьезность происходившего.
«Не могу сказать, что это было страшно. Вот спрашивают: «Ты нервничал?», а нервов не было. Конечно, были моменты где ты переживаешь, когда ты видишь, как твоему любимому человеку тяжело», — откровенничал рэпер.
По мнению Манукяна, в такие ответственные моменты мужчине необходимо держать себя в руках.
«Как ты начнешь нервничать, твоя женщина это почувствует», — добавил артист.
Ранее Мари Краймбрери написала маме наполненные любовью слова и поделилась фото. Певица рассказала, какую бесценную помощь ей оказывает в работе мама. Например, перед сольным выступлением дочери Людмила Жадан целую неделю по ночам расписывала кожаные куртки танцоров из группы Мари.
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