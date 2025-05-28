Дава впервые рассказал про партнерские роды с Мари Краймбрери: «Нервов не было»

28 мая 2025, 17:24

Дава признался, что не нервничал во время партнерских родов с Мари Краймбрери

Мари Краймбрери/Марина Жадан и Дава/ Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)

Недавно рэпер Дава (Давид Манукян) и певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) впервые стали родителями.





В передаче «Утро на ТНТ» артист рассказал об опыте партнерских родов. Со слов Давы, он особо не волновался, но понимал всю серьезность происходившего.





«Не могу сказать, что это было страшно. Вот спрашивают: «Ты нервничал?», а нервов не было. Конечно, были моменты где ты переживаешь, когда ты видишь, как твоему любимому человеку тяжело», — откровенничал рэпер.

«Как ты начнешь нервничать, твоя женщина это почувствует», — добавил артист.