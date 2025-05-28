Елена Преснякова рассказала, как сохраняет крепкий брак с супругом уже почти 60 лет

28 мая 2025, 17:20

Елена Преснякова призналась, что сохраняет брак с помощью юмора

Владимир и Елена Пресняковы (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Певица Елена Преснякова раскрыла, как у нее получается сохранять брак с супругом Владимиром уже почти 60 лет.





На недавнем концерте в Кремле Елена призналась, что в их браке случаются конфликты, просто они с возлюбленным нашли способ с ними справляться. Со слов певицы, раньше она могла обижаться на мужа за то, что он, к примеру, с ней не разговаривает. Однако со временем она перестала фокусироваться на мелочах.





«Например, по поводу еды я вообще у него сейчас уже ничего не спрашиваю. Приготовлю что-нибудь, а он потом говорит: «Что это? Я это не хочу!». «Ах, не хочешь? — возмущалась я. — Тогда и не ешь!». Он утром потом ко мне подходит и говорит: «Так кашки что-то захотелось!», — откровенничала Преснякова в разговоре с mk.ru.