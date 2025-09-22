«Давно забыта»: Певцов заявил об утраченном Пугачёвой авторитете

22 сентября 2025, 13:48

Актёр Певцов: Алла Пугачёва уже давно утратила свой авторитет и забыта россиянами

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что Алла Пугачёва «давно забыта» и больше не пользуется уважением среди россиян. Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости, комментируя недавнее интервью певицы.





Ранее, 10 сентября, покинувшая Россию певица дала первое за три года интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. В нём Пугачёва рассуждала о своём отъезде из страны, отношениях с коллегами и критике власти.





«Я интервью её не смотрел, у меня есть гораздо более интересные занятия... На мой взгляд, эта женщина – она давно уже забыта, и те, кто её помнил и уважал, они уже перестали это делать», – подчеркнул Певцов.

**деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ

