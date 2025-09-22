«Давно забыта»: Певцов заявил об утраченном Пугачёвой авторитете
Актёр Певцов: Алла Пугачёва уже давно утратила свой авторитет и забыта россиянами
Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что Алла Пугачёва «давно забыта» и больше не пользуется уважением среди россиян. Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости, комментируя недавнее интервью певицы.
Ранее, 10 сентября, покинувшая Россию певица дала первое за три года интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. В нём Пугачёва рассуждала о своём отъезде из страны, отношениях с коллегами и критике власти.
«Я интервью её не смотрел, у меня есть гораздо более интересные занятия... На мой взгляд, эта женщина – она давно уже забыта, и те, кто её помнил и уважал, они уже перестали это делать», – подчеркнул Певцов.Высказывания Пугачёвой вызвали широкий общественный резонанс. Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв заявил, что подал обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить интервью на предмет оправдания терроризма, экстремизма и распространения фейков о ВС России.
Кроме того, он требует лишить артистку авторских отчислений, которые, по его словам, составляют около 28 миллионов рублей в год. Также Трещёв подал в суд иск о защите чести и достоинства президента и армии на сумму 1,5 миллиарда рублей, обвинив певицу в оскорблении российских силовиков и восхвалении лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.