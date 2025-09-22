Психолог объяснила, из-за чего Пугачёва испытывает обиду на Россию

22 сентября 2025, 12:09

Психолог Кардиакос: Пугачева обижается на РФ, потому что к ней не прислушиваются

Алла Пугачёва (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов, НЛП и бизнес-тренер, предприниматель, блогер, автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко в беседе с «Радио 1» заявил, что в интервью Аллы Пугачевой вскрылись ее детские психотравмы, связанные с советским прошлым. Это, по мнению эксперта, вызвало в ней обиду на Россию.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что нельзя говорить о психотравматическом опыте Аллы Борисовны, судя по интервью, однако можно заметить ее сожаление.





«Она, действительно, сама по себе фигура значимая, большая, и ее может задевать, что к ней прислушиваются меньше, чем раньше. Это косвенно может напоминать обиду детей на бабушек, которые не уделяют время внукам, потому что хотят пожить для себя. Алла Борисовна ощущает свой невероятный вклад в искусство, поэтому думает, что может выбирать, в какой стране жить, что есть и пить, как выглядеть», — объяснила психолог.

«Одно из самых приятных критериев самооценки — когда человек абсолютно спокойно говорит «не знаю», не пытаясь что-то объяснить и придумать. Будто она уже находится в таком периоде жизни, когда не хочется ковыряться в прошлом, а хочется покоя и простой радости», — пояснила Кардиакос.