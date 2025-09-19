Аллу Пугачёву могут лишить дохода в 28 миллионов рублей

19 сентября 2025, 08:31

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певицу Аллу Пугачёву хотят оставить без значительного дохода. Каждый год она получает около 28 миллионов рублей от авторских отчислений за свои песни. Эти средства поступают через Российское авторское общество. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.