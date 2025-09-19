Аллу Пугачёву могут лишить дохода в 28 миллионов рублей
Певицу Аллу Пугачёву хотят оставить без значительного дохода. Каждый год она получает около 28 миллионов рублей от авторских отчислений за свои песни. Эти средства поступают через Российское авторское общество. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Адвокат Александр Трещёв подал иск к артистке на сумму 1,5 миллиарда рублей. Он требует лишить её возможности зарабатывать на своих хитах. По мнению юриста, доходы от песен, написанных даже в советское время, не должны поддерживать антироссийские настроения.
Пугачева уехала из России вместе с супругом Максимом Галкиным* в 2022 году после начала СВО. По словам певицы, в феврале того года ее супруг находился за границей, а она в России. Звезда готовилась к поездке в Израиль на лечение, откуда потом собиралась вернуться в страну.
* Признан иноагентом в РФ
