«Деменция никого не щадит»: Водонаева раскритиковала поведение Крида
Алёна Водонаева резко прокомментировала поведение Егора Крида, который на одном из недавних концертов сделал замечание публике за недостаточную активность. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Теледива призналась, что такой подход ей не близок, и сравнила настроение артиста с поведением Ларисы Долиной, отметив, что он, по её мнению, часто обижается на зрителей. Водонаева иронично добавила, что подобные выходки могут только усилиться со временем.
Кроме того, на дне рождения Дилары Зинатуллиной она рассказала, что не хранит подарки, если они не соответствуют её вишлисту, и предпочитает от них избавляться. В целом Водонаева была немногословна, так как спешила по своим делам.
