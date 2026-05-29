«Великая»: Сарик Андреасян спустя два года впервые высказался о смерти Заворотнюк
В годовщину смерти актрисы Анастасии Заворотнюк режиссёр Сарик Андреасян опубликовал в личном блоге пост с воспоминаниями о ней.
Кинематографист заявил, что два года сознательно избегал любых комментариев о смерти артистки, поскольку считал их неуместными.
«Хотел сказать, что это была великая женщина с большим сердцем и невероятным талантом. Она всегда ко мне хорошо относилась и поддерживала. Вместе мы сделали фильм «Мамы» и «Служебный роман. Наше время», — написал Андреасян.В конце режиссёр выразил соболезнования родным Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. Причиной смерти стала глиобластома головного мозга. Отмечается, что накануне могилу звезды сериала «Моя прекрасная няня» в годовщину её кончины полностью засыпали цветами.