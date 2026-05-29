«Великая»: Сарик Андреасян спустя два года впервые высказался о смерти Заворотнюк

29 мая 2026, 19:57

Андреасян впервые за два года высказался о смерти Заворотнюк в день её годовщины

В годовщину смерти актрисы Анастасии Заворотнюк режиссёр Сарик Андреасян опубликовал в личном блоге пост с воспоминаниями о ней.





Кинематографист заявил, что два года сознательно избегал любых комментариев о смерти артистки, поскольку считал их неуместными.

«Хотел сказать, что это была великая женщина с большим сердцем и невероятным талантом. Она всегда ко мне хорошо относилась и поддерживала. Вместе мы сделали фильм «Мамы» и «Служебный роман. Наше время», — написал Андреасян.