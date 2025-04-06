Денису Кляверу 50 лет: Тернистый путь к славе коллектива «Чай вдвоем», измены женам и тайная дочь от Евы Польны

Денис Клявер (Фото: Instagram*@denisklyaver)
Бывшему солисту музыкальной группы «Чай вдвоём» Денису Кляверу 6 апреля исполнилось 50 лет. Уже порядка трех десятков лет певец радует публику своими песнями и заряжает позитивным настроением. За это время артист успел дважды развестись и построить счастливую семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Начало творческого пути
Денис Клявер (Фото: Instagram*@denisklyaver)
Денис Клявер родился 6 апреля 1975 года в городе Ленинграде в семье актёра Ильи Олейникова (настоящая фамилия Клявер) и Ирины Клявер (до замужества Олейникова). Отец не нуждается в представлении, а что касательно фамилии, взятой у жены, то издержки профессии. Артистам, имеющим еврейские корни, было в разы сложнее устроить творческую карьеру.
Денис был довольно активным ребенком, успевал и много гулять, и хорошо учиться в школе. С четвертого класса Клявер стал заниматься игрой на фортепиано и трубе. Кроме того, он посещал различные спортивные секции, такие как дзюдо, самбо и акробатика.
По завершении школьного обучения Денис Клявер стал студентом Ленинградского музыкального училища имени Мусоргского, выбрав специальность «Духовые и ударные инструменты». После была армия и учеба в консерватории им. Римского-Корсакова.
Знаменитый дуэт
Денис Клявер и Стас Костюшкин (Фото: Instagram*@denisklyaver)
В 1994 году Клявер познакомился со Стасом Костюшкиным. Илья Олейников однажды заметил, как его сын и его приятель увлечённо играют, сочиняют и напевают мелодии. Он поинтересовался, почему они до сих пор не организовали свою группу. Ребята задумались и решили последовать совету, так появилась группа «Чай вдвоем».
Сотрудники усердно трудились, но не вызывали у продюсеров никакого интереса. У Клявера и Костюшкина не было средств даже на то, чтобы записать свои композиции. Тогда Илья Олейников поддержал начинающих звезд и отдал им все деньги, которые были у него на тот момент.
«Все свои деньги, когда мы стали развиваться, он отдавал нам на съёмки клипа, записи альбома. Это были огромные деньги. Естественно, мы их отдали, это было дело чести. Я понимал, что он не ждал их обратно. Он не просил с меня обещаний», — делился в одном из интервью Денис Клявер.
«Чай вдвоем» долгое время оставались никому не известными, всё изменилось после песни «Ласковая моя». Песня стала настоящим хитом, и коллектив получил за нее свой первый «Золотой граммофон». До 2012 года музыканты выпустили ещё одиннадцать альбомов: «Десять тысяч слов о любви…», «Утреннее чаепитие», «Вечернее чаепитие», «Прости», «Белое платье» и другие. Музыканты записали более ста песен и сняли около двадцати музыкальных клипов. А после группа распалась.
«Мальчики выросли. Мне кажется, логичнее задать вопрос, как мы продержались 18 лет вместе. Посмотри, насколько разное у нас сольное творчество. Стас изначально был более эксцентричным, я — чуть более романтичным. Мы дополняли друг друга. За счёт этой разности и был успех у дуэта», — говорил артист в интервью журналисту АиФ.
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Личная жизнь
Денис Клявер (Фото: Instagram*@denisklyaver)
Певец не сразу обрёл счастье в личной жизни. Путь к нему был довольно непростым. Денис впервые связал себя узами брака в 1998 году с Еленой Шестаковой, которая была танцовщицей в труппе Михаила Шуфутинского. До свадьбы отношения у пары длились порядка трех лет, а вот в браке только успели съездить в свадебное путешествие.
Клявер ушёл к другой танцовщице из группы Лаймы Вайкуле Юлии, которая в 2001 году стала его второй супругой. У новой возлюбленной на тот момент уже была дочка от первого брака, и в год свадьбы у пары родился совместный сын Тимофей.
Отношения во втором браке не складывались гладко, точкой стало известие о рождении ребенка от певицы Евы Польны.
Денис Клявер с сыном Тимофеем (Фото: Instagram*@denisklyaver)
Ева и Денис долгое время скрывали свой роман, и когда родилась дочка Эвелин, Польна попросила Клявера сохранить секрет. В 2010 году, спустя 5 лет после рождения дочери, Денис не сдержался и рассказал публике о тайне.
В том же году Клявер женился в третий раз на юристе банка Ирине. Денис привёл в свою семью новую жену, и вместе с ней в доме появилась её дочь Настя. Ирина познакомилась с бывшими возлюбленными супруга, а Ева Польна даже стала ее подругой. Денис Клявер поддерживает хорошие отношения с бывшими жёнами ради детей. В 2013 г. семья певца пополнилась сыном Даниэлем.
Как сейчас живет Денис Клявер
Ирина и Денис Клявер (Фото: Instagram*@denisklyaver)
Ирина и Денис создали компанию «Desperdoes dogs», которая специализируется на производстве одежды для собак. Ирина отвечает за дизайн, а Денис занимается финансовыми вопросами и продвижением бренда.
Семья Дениса Клявера является владелицей усадьбы в посёлке Ермолинское. Они самостоятельно разработали проект дома и занимались благоустройством территории.
В начале 2025 года Клявер вновь стал частью проекта «Маска», но уже в качестве нового члена жюри. Кроме того, музыкант вошёл в состав судейского корпуса белорусского шоу «Фактор BY».
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Елена Генералова