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Денису Кляверу 50 лет: Тернистый путь к славе коллектива «Чай вдвоем», измены женам и тайная дочь от Евы Польны

Денис Клявер (Фото: Instagram*@denisklyaver)

Денис Клявер (Фото: Instagram*@denisklyaver)

Бывшему солисту музыкальной группы «Чай вдвоём» Денису Кляверу 6 апреля исполнилось 50 лет. Уже порядка трех десятков лет певец радует публику своими песнями и заряжает позитивным настроением. За это время артист успел дважды развестись и построить счастливую семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Начало творческого пути


Денис Клявер (Фото: Instagram*@denisklyaver)

Денис Клявер родился 6 апреля 1975 года в городе Ленинграде в семье актёра Ильи Олейникова (настоящая фамилия Клявер) и Ирины Клявер (до замужества Олейникова). Отец не нуждается в представлении, а что касательно фамилии, взятой у жены, то издержки профессии. Артистам, имеющим еврейские корни, было в разы сложнее устроить творческую карьеру.

Денис был довольно активным ребенком, успевал и много гулять, и хорошо учиться в школе. С четвертого класса Клявер стал заниматься игрой на фортепиано и трубе. Кроме того, он посещал различные спортивные секции, такие как дзюдо, самбо и акробатика.

По завершении школьного обучения Денис Клявер стал студентом Ленинградского музыкального училища имени Мусоргского, выбрав специальность «Духовые и ударные инструменты». После была армия и учеба в консерватории им. Римского-Корсакова.

Знаменитый дуэт


Денис Клявер и Стас Костюшкин (Фото: Instagram*@denisklyaver)

В 1994 году Клявер познакомился со Стасом Костюшкиным. Илья Олейников однажды заметил, как его сын и его приятель увлечённо играют, сочиняют и напевают мелодии. Он поинтересовался, почему они до сих пор не организовали свою группу. Ребята задумались и решили последовать совету, так появилась группа «Чай вдвоем».

Сотрудники усердно трудились, но не вызывали у продюсеров никакого интереса. У Клявера и Костюшкина не было средств даже на то, чтобы записать свои композиции. Тогда Илья Олейников поддержал начинающих звезд и отдал им все деньги, которые были у него на тот момент.

«Все свои деньги, когда мы стали развиваться, он отдавал нам на съёмки клипа, записи альбома. Это были огромные деньги. Естественно, мы их отдали, это было дело чести. Я понимал, что он не ждал их обратно. Он не просил с меня обещаний», — делился в одном из интервью Денис Клявер.

«Чай вдвоем» долгое время оставались никому не известными, всё изменилось после песни «Ласковая моя». Песня стала настоящим хитом, и коллектив получил за нее свой первый «Золотой граммофон». До 2012 года музыканты выпустили ещё одиннадцать альбомов: «Десять тысяч слов о любви…», «Утреннее чаепитие», «Вечернее чаепитие», «Прости», «Белое платье» и другие. Музыканты записали более ста песен и сняли около двадцати музыкальных клипов. А после группа распалась.

«Мальчики выросли. Мне кажется, логичнее задать вопрос, как мы продержались 18 лет вместе. Посмотри, насколько разное у нас сольное творчество. Стас изначально был более эксцентричным, я — чуть более романтичным. Мы дополняли друг друга. За счёт этой разности и был успех у дуэта», — говорил артист в интервью журналисту АиФ.

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Личная жизнь


Денис Клявер (Фото: Instagram*@denisklyaver)

Певец не сразу обрёл счастье в личной жизни. Путь к нему был довольно непростым. Денис впервые связал себя узами брака в 1998 году с Еленой Шестаковой, которая была танцовщицей в труппе Михаила Шуфутинского. До свадьбы отношения у пары длились порядка трех лет, а вот в браке только успели съездить в свадебное путешествие.

Клявер ушёл к другой танцовщице из группы Лаймы Вайкуле Юлии, которая в 2001 году стала его второй супругой. У новой возлюбленной на тот момент уже была дочка от первого брака, и в год свадьбы у пары родился совместный сын Тимофей.
Отношения во втором браке не складывались гладко, точкой стало известие о рождении ребенка от певицы Евы Польны.

Денис Клявер с сыном Тимофеем (Фото: Instagram*@denisklyaver)

Ева и Денис долгое время скрывали свой роман, и когда родилась дочка Эвелин, Польна попросила Клявера сохранить секрет. В 2010 году, спустя 5 лет после рождения дочери, Денис не сдержался и рассказал публике о тайне.

В том же году Клявер женился в третий раз на юристе банка Ирине. Денис привёл в свою семью новую жену, и вместе с ней в доме появилась её дочь Настя. Ирина познакомилась с бывшими возлюбленными супруга, а Ева Польна даже стала ее подругой. Денис Клявер поддерживает хорошие отношения с бывшими жёнами ради детей. В 2013 г. семья певца пополнилась сыном Даниэлем.

Как сейчас живет Денис Клявер


Ирина и Денис Клявер (Фото: Instagram*@denisklyaver)

Ирина и Денис создали компанию «Desperdoes dogs», которая специализируется на производстве одежды для собак. Ирина отвечает за дизайн, а Денис занимается финансовыми вопросами и продвижением бренда.
Семья Дениса Клявера является владелицей усадьбы в посёлке Ермолинское. Они самостоятельно разработали проект дома и занимались благоустройством территории.

В начале 2025 года Клявер вновь стал частью проекта «Маска», но уже в качестве нового члена жюри. Кроме того, музыкант вошёл в состав судейского корпуса белорусского шоу «Фактор BY».

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Ксения Бородина посетила могилу отца, на которого много лет держала обиду – фото
Ксения Бородина посетила могилу отца в Грузии
06 апреля 2025, 15:52

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Отдыхающая в Грузии Ксения Бородина посетила могилу отца Кима Амоева, который скончался в мае 2018 года от последствий тяжёлого заболевания.
Лишь незадолго до его смерти телеведущая смогла найти в себе силы навестить родителя и отпустить все обиды на него. Дело в том, что Амоев бросил мать Ксении, когда девочке не было и двух лет. После этого он появлялся в жизни дочери лишь изредка.

Фото: Instagram* @borodylia

«Он никогда не был правильным. Не было такой исправности, платить алименты, помогать и так далее. Он всегда вот так вот: бабки есть – привёз, нет – скрылся. Он не показывал свои неудачи, он всегда должен был быть успешен и востребован. <...> И вот он приезжает, кидает эту пачку денег и, в очередной раз выкурив сигарету, поболтав со мной, он все время мне говорил: "Ты моя жизнь", – и исчезал. На сколько лет – неизвестно, каждый раз непонятно», – рассказывала Бородина в интервью журналистке Надежде Стрелец.
В 2023 году она отметила, что и отец не раз обижался на неё. В первую очередь, за то, что не взяла его фамилию, а фамилию матери, а, во вторую очередь, за то, что не пригласила на свадьбу. Когда Бородина в последний раз приехала к отцу, он уже не мог говорить из-за последствий инсульта.

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#интервью
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«Режиссёрам нужна пошлятина – чтобы Иосифа застали с девушками»: сестра Кобзона категорически против байопика о певце
Сестра Иосифа Кобзона выступила против байопика о певце
06 апреля 2025, 15:28

Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Сестра Иосифа Кобзона прокомментировала возможность выхода фильма о нём. Гелена Кандель рассказала, как народный артист СССР относился к байопикам о легендах прошлого.
Знаменитого певца не стало в 2018 году в возрасте 80 лет. Сестра Кобзона заявила, что она категорически против выхода фильма о брате, поскольку уверена, что у создателей картины не получится передать правдивую историю.

Кандель уточнила, что истина часто страдает, когда люди пытаются бежать за сенсациями, а при создании подобных фильмов сплетни тоже учитываются, чтобы сделать картину более привлекательной. Такой расклад совершенно не устраивает сестру покойного артиста.

«Я категорически против. Не нужен фильм, в котором покажут какие-то домыслы о нём. Он не станет автобиографичным. Будет много вранья, чего бы мне абсолютно не хотелось. Нашим режиссерам нужна пошлятина, чтобы Иосифа, например, застали с какими-то девушками», – посетовала женщина в беседе с изданием «Абзац».
Также Кандель подчеркнула, что Кобзону совершенно не понравились фильмы о Владимире Высоцком и Сергее Есенине.

«Иосиф говорил: "Почему нужно показывать какую-то грязь и пошлость? Я не хочу этого знать о моём любимом авторе. Это его закадровая жизнь, и её поднимать со дна нет необходимости"», – заявила Кандель.
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#жизнь
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Бывшая жена Паши Техника рассказала, как он умирал в больнице в Таиланде
06 апреля 2025, 15:13

Ева Карицкая и Паша Техник (фото: Telegram @evakaritskaua)

Ева Карицкая рассказала, как боролась за жизнь бывшего мужа. 30-летняя девушка призналась, что решила взять на похороны Паши Техника шестилетнего сына.
Паше Технику стало плохо на вечеринке в Таиланде 24 марта. Его возлюбленная Кристина рассказала, что он употреблял запрещённые вещества. Только спустя три дня рэпера госпитализировали.

Как только его бывшая жена узнала об этом, она сразу же прилетела на Пхукет. Сегодня Ева рассказала, как он умирал.

«Расскажу, как было. Когда ему вставили трубку в лёгкое, началось кровотечение. Пневмоторакс. Остановили кровотечение. А потом всё пошло на ухудшение. Приехал врач из клиники Бангкока, чего мы добивались долгое время, благодаря влиятельным людям. С ним был переводчик. Врач сказал мне: "Если Паша умирает, мы его реанимируем или отключаем от ЭКМО". Я сразу же позвонила Пашиной маме. Она сказала: "Никакого отключения. Реанимируем. Боремся до конца". Ночью мне позвонили и сказали, что начинают его реанимировать. Когда я приехала, Паши уже не стало», – рассказала Карицкая в личном блоге.
Теперь девушка намерена найти виновников произошедшего. Она заявила, что возлюбленная Техника Кристина согласилась пройти детектор лжи.

Ева Карицкая воспитывает шестилетнего сына Ивана, которого родила от рэпера. Она решила взять мальчика на похороны, которые состоятся на следующей неделе. По её словам, психиатры посоветовали рассказать сыну правду. Специалист будет присутствовать на похоронах, чтобы оказать мальчику помощь в случае истерики.

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#певец
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«Нравятся эффектные девушки. Я не однолюб»: сын Анны Михалковой удивил признанием о личной жизни
Внук Никиты Михалкова Андрей Баков заявил, что не считает себя однолюбом
06 апреля 2025, 14:47

Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)

Внук Никиты Михалкова сделал неожиданное признание о своей личной жизни. 24-летний Андрей Баков заявил, что любит «эффектных девушек» и не считает себя однолюбом.
Сын Анны Михалковой учится в МГУ на экономическом факультете. Однако парень не считает себя настолько образованным, чтобы достичь успеха в «академических кругах». Вместо этого он хочет заниматься продюсерской деятельностью. В настоящее время он вместе с братом снимает рекламу, чтобы заработать денег.

У Андрея есть собственная квартира в Москве, которую ему подарила мама. Однако он считает, что этого «недостаточно». Парень хочет сначала добиться финансовой стабильности, а потом уже строить семью.

Андрей Баков (фото: Instagram* @anikiti4na)

При этом сейчас старший наследник актрисы считает себя свободным человеком, поэтому постоянно «меняет» девушек.

«Нравятся эффектные девушки. Не могу сказать, что высокие. С недели моды готов уехать с девушкой. Причина, по которой стоит ходить на модный показ. Я не однолюб», – заявил Андрей Баков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
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*запрещён в РФ
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Стало известно, где состоится прощание с рэпером Пашей Техником
Прощание с Пашей Техником состоится в Храме Петра и Павла в Лефортово
06 апреля 2025, 14:11

Паша Техник (фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет. Последние дни жизни от провёл в больнице в Таиланде.
Гастрольный менеджер рэпера Марк Флинк рассказал в беседе с KR.RU, когда и как тело Техника будет доставлено в Москву.

Он отметил, что транспортировка будет осуществляться обычным рейсовым бортом авиакомпании «Аэрофлот», у которой есть спецбагаж для покойников. Тело исполнителя доставят в цинковом гробу.

«Точные даты не могу назвать, но не раньше второй половины следующей недели. Дело в том, что сейчас в Таиланде выходные, и они ничего не хотят делать», – подчеркнул Флинк.
Также менеджер отметил, что транспортировка и похороны исполнителя обойдутся родственникам примерно в пять миллионов рублей.

Церемония прощания состоится в одной из церквей Москвы, куда могут прийти все желающие. При этом мама Техника хочет, чтобы с её сыном простились там же, где он был крещён – в Храме Петра и Павла в Лефортово.

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