Денису Кляверу 50 лет: Тернистый путь к славе коллектива «Чай вдвоем», измены женам и тайная дочь от Евы Польны

Бывшему солисту музыкальной группы «Чай вдвоём» Денису Кляверу 6 апреля исполнилось 50 лет. Уже порядка трех десятков лет певец радует публику своими песнями и заряжает позитивным настроением. За это время артист успел дважды развестись и построить счастливую семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».