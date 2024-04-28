«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль

Экс-диджей певца Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева в интервью Марку Андерсону для Hi-Fi-стриминга «Звук» рассказала, как однажды поп-король бросил ее посреди трассы в Майами. Об этом сообщает Starhit.