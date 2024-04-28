«Депрессия и развод»: Пугачева покинула Израиль

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В сети появились кадры, на которых Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин* прогуливаются по Лимассолу. Об этом пишет издание «7Дней».
Отмечается, что супруги неоднократно заявляли, что не покидали Израиль, однако недавно пару заметили на Кипре. Снимки демонстрируют примадонну и ее мужа, которые совершают прогулку, держась за руки.
Пользователи сети успели сделать выводы о том, что последние события в жизни Пугачёвой и Галкина* не принесли разлад в их отношения.
Фотография знаменитой пары, который появилась на интернет-просторах, сделана со спины, однако фигуры слишком узнаваемы, чтобы у пользователей возникли сомнения.
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Пользователи сети успели сделать выводы о том, что последние события в жизни Пугачёвой и Галкина* не принесли разлад в их отношения.
«Держатся за руки не на публику, значит, действительно, они любят друг друга», — отмечают комментаторы.
Фотография знаменитой пары, который появилась на интернет-просторах, сделана со спины, однако фигуры слишком узнаваемы, чтобы у пользователей возникли сомнения.
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Екатерина Коршунова